Под поезд

Я живу недалеко от платформы Фили. Там сначала подземный переход под железнодорожными путями, где ходят электрички. Потом вход в метро и дальше ещё один железнодорожный путь. По этому пути не так часто что-то ходит. Иногда проезжают какие-то товарные составы или ремонтные поезда.



Ходить мимо случается довольно часто. Недавно, подходя, вижу: путь после метро перегородил состав. Люди стоят с обеих сторон и ждут. Но отдельные граждане всё-таки лезут по лесенке на крышу вагона и потом спускаются с другой стороны.



Мне стоять ждать было в лом. По лесенке лезть тоже. Иду и думаю: интересно, а под вагоном можно нагнуться и пройти или там надо ползти на четвереньках? Подойдя вплотную, вижу, что достаточно немного наклониться. И прохожу рядом с железным колесом.



На другой стороне вижу в глазах у людей неподдельный ужас.



- А он мог поехать?



- Да … Мы все ждём, что сейчас уедет …



Вы испытывали ощущение, которое было у меня, когда я шла дальше? В какой ситуации?