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Под поезд

13.09.2013 20:10 4 882 просмотра
Я живу недалеко от платформы Фили. Там сначала подземный переход под железнодорожными путями, где ходят электрички. Потом вход в метро и дальше ещё один железнодорожный путь. По этому пути не так часто что-то ходит. Иногда проезжают какие-то товарные составы или ремонтные поезда.

Ходить мимо случается довольно часто. Недавно, подходя, вижу: путь после метро перегородил состав. Люди стоят с обеих сторон и ждут. Но отдельные граждане всё-таки лезут по лесенке на крышу вагона и потом спускаются с другой стороны.

Мне стоять ждать было в лом. По лесенке лезть тоже. Иду и думаю: интересно, а под вагоном можно нагнуться и пройти или там надо ползти на четвереньках? Подойдя вплотную, вижу, что достаточно немного наклониться. И прохожу рядом с железным колесом.

На другой стороне вижу в глазах у людей неподдельный ужас.

- А он мог поехать?

- Да … Мы все ждём, что сейчас уедет …

Вы испытывали ощущение, которое было у меня, когда я шла дальше? В какой ситуации?

Комментарии 4

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Через товарняк перелазил, но около светофора!)))
XIIX  (XIIX)
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Значительная часть детство моего прошло в небольшом городке, где жили мои бабушка с дедушкой, по крайней мере лето я обязательно проводил у них. Так этот городок надвое разделяли железнодорожные пути и когда останавливался товарный состав, то часто переезды были закрыты этим составом. Так что я налазился и под поездами, и по поездам... Но уже после армии в студенческие времена два года жил в Ильинке по Казанской дороге и как обычно сначала перебегал с товарищами перед идущим составом на электричку в Москву... Но насмотревшись на всякого рода ЧП(коих было не мало, особенно в праздники), решил, что лучше опоздать куда угодно, но остаться живым...
Ольга Курочкина  (kha)
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Если надвое разделяли, то понятно, что Вы сразу вспомнили. smile:)
А перебегать я сама перебегала. Но это не то ощущение. smile:D Там знаешь, чем рискуешь. А тут я только потом осознала. И даже не могу больше в своей жизни таких ситуаций вспомнить. Поэтому решила, что это достойно поста в блог. smile;)
Это может быть не обязательно с железной дорогой связано. Когда понимаешь, насколько была реальна опасность, когда её уже нет. Ну и соответственно начинаешь жизнь ценить, да. Когда только что чуть не умер.
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