После моего первого поста о фрилансебыло выражено недовольство, что не был дан полный список его плюсов и минусов. По возможности восполняю пробел. На полноту не претендую.1. В офисе у тебя есть начальник. Фрилансер – человек свободный.2. В офисе платят стабильную зарплату. Фрилансеру о стабильности можно только мечтать.3. В офисе всегда надо присутствовать. Есть работа или нет. Если её нет, время надо как-то скоротать. Можно, например, читать Банки.ру. Фрилансер, если есть работа, работает. Если нет – свободен.4. В офисе есть другие люди. Есть с кем пообщаться. Но, с другой стороны, там бывает такое вынужденное общение, что лучше бы его и не было.5. В хороших офисах организовано питание сотрудников. Но не все офисы хорошие. И даже в одном и том же офисе ситуация может измениться к худшему. Личный опыт.Организация питания дома зависит от желания и навыков фрилансера.6. В офисе ты каждый год берёшь отпуск на месяц. Или можно разбивать на меньшие периоды. Фрилансер может вообще не брать отпуск. Или взять и уехать на три месяца. Отдыхать тоже можно не в выходные, а когда хочешь. И работать в любое время суток.7. В офисе сотрудникам организации не надо беспокоиться о том, чтобы у организации были клиенты. За исключением тех сотрудников, кто ответственен за работу с клиентами. Фрилансер должен сам искать новых клиентов. Если они ему нужны. И желательно не терять тех, которые уже есть.8. В офисе ты работаешь на определённой должности и можешь продвигаться по карьерной лестнице. Фрилансер может только увеличивать тарифы на свои услуги. Пока клиент терпит. Карьеру в домашних тапочках не сделаешь. Но это и не всем нужно. Можно ещё попытаться сменить род деятельности на более творческий.9. Если ты работаешь в офисе на полную ставку, тебе может не хватать времени на всё, чем ты хотел бы заниматься в свободное время. Фрилансер не тратит время на поездки на работу и обратно. Хотя ездить из дома в офис и обратно – это какая-никакая смена обстановки.10. В офисе всевозможные проблемы с компьютером и прочей оргтехникой решают специалисты, работающие в офисе или приходящие. Фрилансеру приходится искать и вызывать этих специалистов. Иногда уровень их квалификации ещё больше усугубляет имеющиеся проблемы.Что лучше, офис или фриланс? Каждому своё. И даже в разные периоды жизни может быть по-разному. Сама я тоже бывший офисный работник. И мне нравилось работать в офисе. В начале фриланса даже ходила на собеседования на офисные вакансии. Но потом в один прекрасный день мне был отказ с формулировкой «слишком долгий фриланс». Тогда я и сама наконец поняла, что назад в офис больше не хочу.