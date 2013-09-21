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Розовый город

21.09.2013 10:50 4 982 просмотра
Французы называют Тулузу «розовым городом». La ville rose. По-моему, чтобы она стала розовой, надо надеть розовые очки. Судите сами. Вот фотки.


«Не очень розово. Скорее оранжево и бежево.» на Яндекс.Фотках


«Здесь красный забивает розовый. Но плитка тротуара правильного цвета.» на Яндекс.Фотках


«Над витриной с лампочками написано "Зелёное поле". А на указателе "Книги".» на Яндекс.Фотках


«Булыжник всех цветов» на Яндекс.Фотках


«Церковь на площади всё-таки порозовее» на Яндекс.Фотках


«Розовый с большой натяжкой» на Яндекс.Фотках


«По-моему, асфальт подкрасили» на Яндекс.Фотках


«Это розовый? Или я дальтоник?» на Яндекс.Фотках


«По-моему, это самое розовое из того, что есть» на Яндекс.Фотках


«Нет, современные дома розовее» на Яндекс.Фотках

В Тулузе я в самом начале пребывания потеряла билет на 10 поездок. От расстройства и от жадности стала больше ходить пешком. Хотя там есть две линии метро и автобусы. Зато больше увидела и сфотографировала. Фотоаппарат, к счастью, не потеряла. Поэтому было из чего выбрать самое «розовое». smile:)

Комментарии 4

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Хорошо, Оленька!

Можно совет?
Правильнее снимать не памятники. А себя на фоне памятников!
Если не каждый раз, то периодически. (Под словом "себя" имеется в виду не только "Я", но и приятели тоже). И чтобы они не стояли, как истуканы.
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
Можно совет?
Правильнее снимать не памятники. А себя на фоне памятников!



Семён Семёныч, не можно, а нужно! smile:)

Такая фотография у меня в архиве одна-единственная! И были по её поводу сомнения. Но если я когда-нибудь сделаю пост про Лион, я её туда повешу. Хотя у меня там рядом приятель стоит как истукан. smile:( Священник, кстати, католический.
Ольга Курочкина  (kha)
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У меня целая община монашек есть. В Лионе. Поедете? smile;)
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