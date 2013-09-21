Розовый город

Французы называют Тулузу «розовым городом». La ville rose. По-моему, чтобы она стала розовой, надо надеть розовые очки. Судите сами. Вот фотки.
«Не очень розово. Скорее оранжево и бежево.» на Яндекс.Фотках
«Здесь красный забивает розовый. Но плитка тротуара правильного цвета.» на Яндекс.Фотках
«Над витриной с лампочками написано "Зелёное поле". А на указателе "Книги".» на Яндекс.Фотках
«Булыжник всех цветов» на Яндекс.Фотках
«Церковь на площади всё-таки порозовее» на Яндекс.Фотках
«Розовый с большой натяжкой» на Яндекс.Фотках
«По-моему, асфальт подкрасили» на Яндекс.Фотках
«Это розовый? Или я дальтоник?» на Яндекс.Фотках
«По-моему, это самое розовое из того, что есть» на Яндекс.Фотках
«Нет, современные дома розовее» на Яндекс.Фотках
В Тулузе я в самом начале пребывания потеряла билет на 10 поездок. От расстройства и от жадности стала больше ходить пешком. Хотя там есть две линии метро и автобусы. Зато больше увидела и сфотографировала. Фотоаппарат, к счастью, не потеряла. Поэтому было из чего выбрать самое «розовое».
Комментарии 4
Можно совет?
Правильнее снимать не памятники. А себя на фоне памятников!
Если не каждый раз, то периодически. (Под словом "себя" имеется в виду не только "Я", но и приятели тоже). И чтобы они не стояли, как истуканы.
Правильнее снимать не памятники. А себя на фоне памятников!
Семён Семёныч, не можно, а нужно!
Такая фотография у меня в архиве одна-единственная! И были по её поводу сомнения. Но если я когда-нибудь сделаю пост про Лион, я её туда повешу. Хотя у меня там рядом приятель стоит как истукан. Священник, кстати, католический.
Монашки знакомой нет? Не познакомите?