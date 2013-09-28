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Вдоль каналов

28.09.2013 11:23 17 881 просмотр
В Тулузе мне приходилось совершать утреннюю пробежку просто вот по этой улице.


«Не самое лучшее место для пробежки» на Яндекс.Фотках

Дальше там потом, правда, направо была небольшая спортплощадка. И во дворе по дороге были самолётики.


«У трубы даже маленькая ракета» на Яндекс.Фотках

Зато днём можно было прогуляться в более интересную часть города. Больше всего мне нравилось гулять вдоль каналов. Люди там бегали, а я им завидовала. Как удачно живут. Или остановились.


«Здесь бы пробежаться ...» на Яндекс.Фотках

Студенты там бегали из местных общежитий. Тоже повезло.


«Счастливые люди бегают там, где красиво» на Яндекс.Фотках


«Хотя гулять там тоже хорошо» на Яндекс.Фотках


«На стыке двух каналов» на Яндекс.Фотках


«Как на балконе» на Яндекс.Фотках


«И дремлет кот» на Яндекс.Фотках


«Здесь тоже с кошкой» на Яндекс.Фотках


«И так вдоль всего канала» на Яндекс.Фотках


«Вот где надо бегать» на Яндекс.Фотках


«А кто-то не бегает, а рисует» на Яндекс.Фотках


«Яркими красками» на Яндекс.Фотках


«Или пишет на заборе» на Яндекс.Фотках


«Или на асфальте» на Яндекс.Фотках


«И даже на дереве» на Яндекс.Фотках

Комментарии 17

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А где люди?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Здесь люди не в тему. smile:|
В следующий раз одного приятеля, так уж и быть, вставлю. smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Я про жителей - их нет, как бы вымерли!(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И все по французски говорят?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И других туристов не было?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да туристы туда особо не ездят. Не Париж всё-таки. Тулуза хороший город, спокойный. )))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А негры с китайцами там есть?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Там есть французы африканского и китайского происхождения. smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
От гражданства они белее не стали!)))
Нет туристов - нет китайцев и негров!)
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а что за дерево на 4-м сверху фото? smile:scratch:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Владимир, я долго выясняла название своего аватара. У меня с ботаникой проблемы. smile:(
Может, кто-нибудь подскажет? Спасибо, что подняли вопрос. smile:D
Про аватар вот Jasper-Foter подсказал. smile:gramercy:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
это дерево у Вас на аватаре? smile:o
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:o это дерево у Вас на аватаре?
Ольга Курочкина  (kha)
#
А на аватаре тоже бы неплохо смотрелось! smile:yep:
Но у меня лучше. А двойной, как у Вас, я не знаю, как сделать. smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:pardon: а я сам не знаю, как он (аватар) сделан. Это в коллекции аватаров выбрал просто и все smile:oops:
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