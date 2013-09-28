В Тулузе мне приходилось совершать утреннюю пробежку просто вот по этой улице.
«Не самое лучшее место для пробежки» на Яндекс.Фотках
Дальше там потом, правда, направо была небольшая спортплощадка. И во дворе по дороге были самолётики.
«У трубы даже маленькая ракета» на Яндекс.Фотках
Зато днём можно было прогуляться в более интересную часть города. Больше всего мне нравилось гулять вдоль каналов. Люди там бегали, а я им завидовала. Как удачно живут. Или остановились.
«Здесь бы пробежаться ...» на Яндекс.Фотках
Студенты там бегали из местных общежитий. Тоже повезло.
«Счастливые люди бегают там, где красиво» на Яндекс.Фотках
«Хотя гулять там тоже хорошо» на Яндекс.Фотках
«На стыке двух каналов» на Яндекс.Фотках
«Как на балконе» на Яндекс.Фотках
«И дремлет кот» на Яндекс.Фотках
«Здесь тоже с кошкой» на Яндекс.Фотках
«И так вдоль всего канала» на Яндекс.Фотках
«Вот где надо бегать» на Яндекс.Фотках
«А кто-то не бегает, а рисует» на Яндекс.Фотках
«Яркими красками» на Яндекс.Фотках
«Или пишет на заборе» на Яндекс.Фотках
«Или на асфальте» на Яндекс.Фотках
«И даже на дереве» на Яндекс.Фотках
Комментарии 17
В следующий раз одного приятеля, так уж и быть, вставлю.
«Жители» на Яндекс.Фотках
Нет туристов - нет китайцев и негров!)
Может, кто-нибудь подскажет? Спасибо, что подняли вопрос.
Про аватар вот Jasper-Foter подсказал.
Но у меня лучше. А двойной, как у Вас, я не знаю, как сделать.