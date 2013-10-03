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Ещё о Берлине

03.10.2013 16:36 3 892 просмотра
У меня был первый пост про Берлин на 9 мая. Потом я хотела ещё написать. Сегодня, 3 октября, годовщина объединения Германии, так что тоже приурочила.


«3 октября 1990 года на площади у здания рейхстага был поднят государственный флаг ФРГ» на Яндекс.Фотках

Берлин – не тот город, куда приезжают снова и снова осматривать достопримечательности. Кроме самого первого раза, я использовала его в качестве перевалочного пункта для переезда в более западную Европу.

Но всё-таки там тоже можно увидеть много интересного. Те, кто там живёт, считают его своеобразным и единственным в своём роде городом. Им, конечно, видней. А если вы в Берлине в первый раз или просто есть время, то можно сходить, например, в египетский музей. Или в еврейский музей, более новый, открытый в начале 2000-х.

Во время моей первой поездки я ещё ходила смотреть на остатки Берлинской стены. Меня сопровождал немец, переехавший в Берлин из Кёльна. Ему самому тоже было интересно. И мы ходили с ним по городу – там эти остатки были в разных местах рассредоточены.


«Остатки стены» на Яндекс.Фотках


«Кажется, мы здесь были» на Яндекс.Фотках

Ещё 2 фотки из Интернета, дальше свои.


«Стена» на Яндекс.Фотках


«За попытку перелезть расстрел на месте» на Яндекс.Фотках

В первом посте я писала про телебашню, откуда можно увидеть панораму города. А в каментах там ещё было добавление про рейхстаг. Потом мне встретилось в одном современном романе: «Я сразу вспомнил семейную легенду, согласно которой мой дед также расписался на Рейхстаге в 1945 году, выбив пулями своего наградного «Вальтера» самое короткое ругательное слово русского языка». Персонаж вспомнил это в Иерусалиме на месте распятия Христа, глядя на кресты разной формы и разного размера, вырезанные на стенах храма.

Сейчас в Берлине тоже есть настенные надписи и настенная живопись.


«Бывшая пожарная охрана» на Яндекс.Фотках


«Оформили вход в бистро» на Яндекс.Фотках


«А здесь целое панно» на Яндекс.Фотках


«Это на окраине в Восточном Берлине» на Яндекс.Фотках


«А это раньше было за стеной в Западном» на Яндекс.Фотках


«Личный транспорт бывших соотечественников» на Яндекс.Фотках


«Теперь у него немецкий паспорт» на Яндекс.Фотках


«А немцы не брезгуют и французскими машинами» на Яндекс.Фотках

На улице можно также увидеть ретро-автомобиль.


«У кого-то он вызывает ностальгию» на Яндекс.Фотках

А в начале 90-х «поуехавшие» гоняли из Берлина в Москву на старых Жигулях. Кроме Лексусов – до чёрного был золотой, мне больше нравился – покупают ещё берлинскую недвижимость. В последний раз останавливалась в одной такой пустой квартире.


«Интерьер берлинской квартиры» на Яндекс.Фотках

В Берлине много парков.


«Есть где бегать по утрам» на Яндекс.Фотках


«И маки там на улице растут, как в Италии» на Яндекс.Фотках


«Это в центре» на Яндекс.Фотках


«Немецкие поезда ходят точно по расписанию» на Яндекс.Фотках


«Трамвай тоже» на Яндекс.Фотках


«И городская электричка» на Яндекс.Фотках


«Или можно сесть на метро (белая буква U на синем фоне)» на Яндекс.Фотках

Из Москвы летают лоукостеры.


«Дешёвые билеты в Интернете» на Яндекс.Фотках

Но если вы предпочитаете летать самолётами Аэрофлота, тоже можно. Сама первый раз им летела. Маленький такой самолётик был. Уютный.

Первый пост про Берлин:

http://www.banki.ru/blog/kha/3774.php

Здесь тоже местами о Берлине:

http://www.banki.ru/blog/kha/4050.php

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Берлин впечатляет!
А где еще бывала?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ждем, надеемся, верим!))
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