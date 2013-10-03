Ещё о Берлине

У меня был первый пост про Берлин на 9 мая. Потом я хотела ещё написать. Сегодня, 3 октября, годовщина объединения Германии, так что тоже приурочила.
«3 октября 1990 года на площади у здания рейхстага был поднят государственный флаг ФРГ» на Яндекс.Фотках
Берлин – не тот город, куда приезжают снова и снова осматривать достопримечательности. Кроме самого первого раза, я использовала его в качестве перевалочного пункта для переезда в более западную Европу.
Но всё-таки там тоже можно увидеть много интересного. Те, кто там живёт, считают его своеобразным и единственным в своём роде городом. Им, конечно, видней. А если вы в Берлине в первый раз или просто есть время, то можно сходить, например, в египетский музей. Или в еврейский музей, более новый, открытый в начале 2000-х.
Во время моей первой поездки я ещё ходила смотреть на остатки Берлинской стены. Меня сопровождал немец, переехавший в Берлин из Кёльна. Ему самому тоже было интересно. И мы ходили с ним по городу – там эти остатки были в разных местах рассредоточены.
«Остатки стены» на Яндекс.Фотках
«Кажется, мы здесь были» на Яндекс.Фотках
Ещё 2 фотки из Интернета, дальше свои.
«Стена» на Яндекс.Фотках
«За попытку перелезть расстрел на месте» на Яндекс.Фотках
В первом посте я писала про телебашню, откуда можно увидеть панораму города. А в каментах там ещё было добавление про рейхстаг. Потом мне встретилось в одном современном романе: «Я сразу вспомнил семейную легенду, согласно которой мой дед также расписался на Рейхстаге в 1945 году, выбив пулями своего наградного «Вальтера» самое короткое ругательное слово русского языка». Персонаж вспомнил это в Иерусалиме на месте распятия Христа, глядя на кресты разной формы и разного размера, вырезанные на стенах храма.
Сейчас в Берлине тоже есть настенные надписи и настенная живопись.
«Бывшая пожарная охрана» на Яндекс.Фотках
«Оформили вход в бистро» на Яндекс.Фотках
«А здесь целое панно» на Яндекс.Фотках
«Это на окраине в Восточном Берлине» на Яндекс.Фотках
«А это раньше было за стеной в Западном» на Яндекс.Фотках
«Личный транспорт бывших соотечественников» на Яндекс.Фотках
«Теперь у него немецкий паспорт» на Яндекс.Фотках
«А немцы не брезгуют и французскими машинами» на Яндекс.Фотках
На улице можно также увидеть ретро-автомобиль.
«У кого-то он вызывает ностальгию» на Яндекс.Фотках
А в начале 90-х «поуехавшие» гоняли из Берлина в Москву на старых Жигулях. Кроме Лексусов – до чёрного был золотой, мне больше нравился – покупают ещё берлинскую недвижимость. В последний раз останавливалась в одной такой пустой квартире.
«Интерьер берлинской квартиры» на Яндекс.Фотках
В Берлине много парков.
«Есть где бегать по утрам» на Яндекс.Фотках
«И маки там на улице растут, как в Италии» на Яндекс.Фотках
«Это в центре» на Яндекс.Фотках
«Немецкие поезда ходят точно по расписанию» на Яндекс.Фотках
«Трамвай тоже» на Яндекс.Фотках
«И городская электричка» на Яндекс.Фотках
«Или можно сесть на метро (белая буква U на синем фоне)» на Яндекс.Фотках
Из Москвы летают лоукостеры.
«Дешёвые билеты в Интернете» на Яндекс.Фотках
Но если вы предпочитаете летать самолётами Аэрофлота, тоже можно. Сама первый раз им летела. Маленький такой самолётик был. Уютный.
Первый пост про Берлин:
http://www.banki.ru/blog/kha/3774.php
Здесь тоже местами о Берлине:
http://www.banki.ru/blog/kha/4050.php
Комментарии 3
А где еще бывала?