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"Город космоса"

11.10.2013 20:26 14 918 просмотров
В Тулузе местные советовали мне посетить Музей космоса. При этом мнения были разные. Один рекомендовал билет не покупать, потому что 23 евро – это дорого, а в самом музее ничего интересного. Самое интересное стоит на улице и можно смотреть бесплатно.

Но было и другое мнение. Что внутри музея тоже есть что посмотреть – а 23 евро не деньги.

В общем, разорилась я и купила билет. Оказалось, в не сезон он даже дешевле. 19 евро 50 центов. Не пожалела. Музей очень современный. Интерактивный. Там и про планеты, и про спутники и много ещё про что. Про наших первых космонавтов, конечно. Так что испытала приятное чувство гордости за свою страну. Внутри фоткать нельзя. Но самые интересные объекты для съёмки действительно выставлены на улице.


«Это Тулуза» на Яндекс.Фотках


«На Яндексе подумали, что это аттракцион» на Яндекс.Фотках


«На ракете написано "Город космоса"» на Яндекс.Фотках


«Ещё экспонат» на Яндекс.Фотках


«Да, мало у меня фотографий с людьми ...» на Яндекс.Фотках


«Здание музея "Город космоса"» на Яндекс.Фотках


«На красном белыми русскими буквами написано "СОЮЗ"» на Яндекс.Фотках


«Всё-таки я больше природу фотографирую)))» на Яндекс.Фотках


«Вид из-за забора» на Яндекс.Фотках

Входной билет ещё давал право посмотреть фильм в кинотеатре музея. Посмотрела про «Союз-Аполлон». Как был, на английском языке. Французский перевод в наушниках слушать не стала. А может, там и русский был? Но в оригинале всё равно лучше.


«Фойе кинотеатра» на Яндекс.Фотках

И ещё пара фоток из Интернета.


«В зрительном зале» на Яндекс.Фотках


«Внутри музея» на Яндекс.Фотках

А так выглядит входной билет.


«Под "Город космоса" написано "А если ваш следующий выход будет в КОСМОС?"» на Яндекс.Фотках

Комментарии 14

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
19-50 это цена джинсов, в средней руки сетевом магазине!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Джинсы я в Париже покупала. Всех цветов. smile:) Ещё за франки …
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А франки остались?)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Случайно монетки 10 франков нету?
ЗЫ у меня тока 0,5 1 и 5 франков
Ольга Курочкина  (kha)
#
Есть одна. smile:)
Ещё есть две по 20 франков разные: с островом Сен-Мишель и с олимпийской символикой.
По два франка какие-то разные с разными личностями на обороте. По пять франков тоже все разные. Всё-таки откладывала со стипендии ... smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
У меня 5 франков стандартная! А какие еще есть?
ЗЫ если можно, то фото в студию
Ольга Курочкина  (kha)
#
Смотрите по ссылке, там защита. Вот такие были с середины 19-го века до 2000 года (на второй странице).
http://www.lefranc.net/piece,5-francs.html
У меня есть с Вольтером, потом там перед ним Пьер Мендес, это у них такой политический деятель был, тоже есть, и с Эйфелевой башней. Ну и стандартная с Жанной д’Арк.
Внизу, где написано 1 sur 2, перейдите на вторую страницу, там более новые монеты. А на первой вообще какие-то древние.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Большое спасибо!
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я в Калуге не была … Хотя если поехать с дачи, оттуда на 50 километров ближе. Хорошая идея. smile:gramercy: Если доеду. Тогда надо ещё в Наро-Фоминск заехать, туда из Апрелевки коллекцию из музея грампластинок передали. А то я про Апрелевку пост записала, у нас дача фактически в Апрелевке. Но вешать решила отложить. Про Тулузу тоже хотела ещё четвёртый пост писать – но подумала: сколько можно про неё вообще … Всем уже, наверно, надоело. Лучше на следующий год повешу.

Вы не знаете, Семён Семёныч, как в блог плейер со слайдами вставлять? А то у меня есть с ночной Тулузой и песня там ещё. У Вас, я видела, были какие-то проблемы с плейерами? С файлообменника на com может не вставиться?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"у нас дача фактически в Апрелевке..."

И вы не были в Калуге?
Из парижей не вылезаете, а в Калуге не были?
Да просто пройтись по вечерним улицам в центре - то же самое, что перенестись на 100 лет назад. Я там был 1 (ОДИН) раз и мне было достаточно. Изумительный (с точки зрения истории) город.
В новостройках, честно сознаюсь, не был. Возможно так же как и у других.
Но центр...
Это Шедевр 19 века!

Если хотите попасть в музей космонавтики - надо заранее уточнить время работы (я просто не помню), а погулять по центру Калуги можно "без предварительной записи". smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Мне очень стыдно smile:oops: , но Калуга для меня пока только станция назначения электрички, на которую лучше не садиться. Остановится только в Апрелевке, а потом до дачи почти час пешком топать. Наша платформа маленькая, её калужские без остановки пролетают. Но надеюсь теперь восполнить пробел. smile:)
У меня с другой стороны от дома Белорусская ветка, там есть электрички до Звенигорода, вот туда я ездила, там тоже хорошо.

«Я не только по парижам, в наши маленькие города тоже люблю ездить.)» на Яндекс.Фотках
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