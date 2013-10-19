Про Лион ещё будет

В тот раз у меня был авиабилет Москва – Лион – Москва. Поэтому из Тулузы я поехала в Лион.
Лион – родной город Антуана де Сент-Экзюпери. И аэропорт там назван его именем. Вот на автобусе написано. Спереди и сбоку.
«Автобус в Гренобль» на Яндекс.Фотках
И звучит там у них это «Лион Сент-Экзюпери», как у нас «Москва Домодедово». Так что пишут имя писателя и на табло, и на билетах и постоянно поминают всуе.
Мне на самом деле сначала надо было не в Лион, а в Гренобль. Но в Гренобле аэропорт маленький и из Москвы туда ничего не летает. А ехать на автобусе что из Экзюпери, что из аэропорта Гренобля – как он там называется? не помню, а искать лень – по времени почти одинаково. Жители Гренобля сами чаще из Лиона летают.
А из Тулузы я ехала в Лион на двух поездах. По дороге пыталась что-то фотографировать из окна. По-моему, ничего получилось.
«Юг Франции из поезда» на Яндекс.Фотках
«Видно окно поезда сверху» на Яндекс.Фотках
«Вдоль моря» на Яндекс.Фотках
«Тоже канал» на Яндекс.Фотках
А это Авиньон. Там я пересаживалась на второй поезд. Разница между прибытием и отправлением была маленькая, поэтому все фотки вокзальные и привокзальные.
«Напротив вокзала» на Яндекс.Фотках
«С платформы» на Яндекс.Фотках
«Это скоростные поезда» на Яндекс.Фотках
«А я села на обычный» на Яндекс.Фотках
В Лионе с фотками была проблема. К 8 утра надо было быть на конференции, утром только рассветает, а вечером уже темно. Поэтому есть, например, такие фотографии.
«На рассвете» на Яндекс.Фотках
«В темноте» на Яндекс.Фотках
На самом деле у меня была задумана и даже написана целая серия постов про Лион с нормальными фотографиями. Из следующей поездки. Но когда что-то сразу не вешаешь, то потом отношение к своему творчеству меняется. В общем, решила отложить. Но в конце концов повешу. Фотки точно. А может и текст оставлю.
В первый раз в Лионе нормальные фотки можно было сделать только в перерыв. Но там рядом с местом проведения было мало что снимать. Хотя вот прогулялась до реки.
«Это другая река, Рона. А на рассвете была Саона.» на Яндекс.Фотках
В такой ситуации оставалось снимать только самих себя.
«В перерыве» на Яндекс.Фотках
В Лионе меня на три дня приютила местная француженка. Женщина довольно своеобразная. Отношения у меня с ней не сложились. Поэтому фотка только со спины. Но на ней зато есть ещё одна из достопримечательностей и фишек Лиона. Называется трабуль. Французское слово, означает сквозной проход в домах во внутренний двор и потом на следующую улицу.
«Мари-Анн и traboule» на Яндекс.Фотках
Эта Мари-Анн встретила меня вечером на вокзале, посадила в машину и отвезла к себе домой. Потом утром я сижу у неё на кухне завтракаю и читаю газету. Она тоже встаёт, садится напротив. Вид у неё недовольный. Смотрит на меня. А я смотрю в газету. Наконец она не выдерживает.
- Почему ты всё время читаешь?
С удивлением отрываюсь от чтения.
??? - А что нужно делать?
- Со мной разговаривать.
Ну, не знаю. Я привыкла за завтраком газету читать. Накануне за ужином мы с ней хорошо поговорили. Не знала, что она и с утра хочет. В общем, не понравилась я ей. Но всё равно она сводила меня в этот день вечером в ресторан. И даже заплатила за мой ужин. После разговора о том, что во Франции пенсии не такие, как в России. Она сама на пенсии.
В последний день утром отвезла меня на вокзал, чтобы я могла поехать в аэропорт.
Это опять Сент-Экзюпери.
«Самолёт в Москву» на Яндекс.Фотках
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