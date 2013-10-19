Вход
Профиль Блог Лента Активность

Про Лион ещё будет

19.10.2013 11:53 7 996 просмотров
В тот раз у меня был авиабилет Москва – Лион – Москва. Поэтому из Тулузы я поехала в Лион.

Лион – родной город Антуана де Сент-Экзюпери. И аэропорт там назван его именем. Вот на автобусе написано. Спереди и сбоку.


«Автобус в Гренобль» на Яндекс.Фотках

И звучит там у них это «Лион Сент-Экзюпери», как у нас «Москва Домодедово». Так что пишут имя писателя и на табло, и на билетах и постоянно поминают всуе.

Мне на самом деле сначала надо было не в Лион, а в Гренобль. Но в Гренобле аэропорт маленький и из Москвы туда ничего не летает. А ехать на автобусе что из Экзюпери, что из аэропорта Гренобля – как он там называется? не помню, а искать лень – по времени почти одинаково. Жители Гренобля сами чаще из Лиона летают.

А из Тулузы я ехала в Лион на двух поездах. По дороге пыталась что-то фотографировать из окна. По-моему, ничего получилось. smile:oops:


«Юг Франции из поезда» на Яндекс.Фотках


«Видно окно поезда сверху» на Яндекс.Фотках


«Вдоль моря» на Яндекс.Фотках


«Тоже канал» на Яндекс.Фотках

А это Авиньон. Там я пересаживалась на второй поезд. Разница между прибытием и отправлением была маленькая, поэтому все фотки вокзальные и привокзальные.


«Напротив вокзала» на Яндекс.Фотках


«С платформы» на Яндекс.Фотках


«Это скоростные поезда» на Яндекс.Фотках


«А я села на обычный» на Яндекс.Фотках

В Лионе с фотками была проблема. К 8 утра надо было быть на конференции, утром только рассветает, а вечером уже темно. Поэтому есть, например, такие фотографии.


«На рассвете» на Яндекс.Фотках


«В темноте» на Яндекс.Фотках

На самом деле у меня была задумана и даже написана целая серия постов про Лион с нормальными фотографиями. Из следующей поездки. Но когда что-то сразу не вешаешь, то потом отношение к своему творчеству меняется. В общем, решила отложить. Но в конце концов повешу. Фотки точно. А может и текст оставлю.

В первый раз в Лионе нормальные фотки можно было сделать только в перерыв. Но там рядом с местом проведения было мало что снимать. Хотя вот прогулялась до реки.


«Это другая река, Рона. А на рассвете была Саона.» на Яндекс.Фотках

В такой ситуации оставалось снимать только самих себя. smile;)


«В перерыве» на Яндекс.Фотках

В Лионе меня на три дня приютила местная француженка. Женщина довольно своеобразная. Отношения у меня с ней не сложились. smile:( Поэтому фотка только со спины. smile:D Но на ней зато есть ещё одна из достопримечательностей и фишек Лиона. Называется трабуль. Французское слово, означает сквозной проход в домах во внутренний двор и потом на следующую улицу.


«Мари-Анн и traboule» на Яндекс.Фотках

Эта Мари-Анн встретила меня вечером на вокзале, посадила в машину и отвезла к себе домой. Потом утром я сижу у неё на кухне завтракаю и читаю газету. Она тоже встаёт, садится напротив. Вид у неё недовольный. Смотрит на меня. А я смотрю в газету. Наконец она не выдерживает.

- Почему ты всё время читаешь?

С удивлением отрываюсь от чтения.

??? - А что нужно делать?

- Со мной разговаривать.

Ну, не знаю. Я привыкла за завтраком газету читать. Накануне за ужином мы с ней хорошо поговорили. Не знала, что она и с утра хочет. В общем, не понравилась я ей. Но всё равно она сводила меня в этот день вечером в ресторан. И даже заплатила за мой ужин. После разговора о том, что во Франции пенсии не такие, как в России. Она сама на пенсии.

В последний день утром отвезла меня на вокзал, чтобы я могла поехать в аэропорт.

Это опять Сент-Экзюпери. smile:)


«Самолёт в Москву» на Яндекс.Фотках

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Где лионские ткачи?)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
С кем или чем?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А кто ж теперь делает знаменитые лионские шелка?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Думаю, что явно не французы!(
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения