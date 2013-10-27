Реальное и виртуальное общение

• Без реального общения прожить невозможно. Сейчас ещё есть люди, которые вообще не общаются в Интернете. Я сама общаюсь ещё только семь месяцев. А Вы сколько?
• При общении оффлайн мы друг друга видим. Там нам смайлики не нужны. . Ну или хотя бы слышим. Или по телефону это не совсем реально? Но не виртуально же?
• При общении в Интернете мы друг друга не знаем. Но знаем ли мы друг друга в реальной жизни? Не зря же говорят: «Чужая душа – потёмки»?
• В реальной жизни успешно общаются даже абсолютно неграмотные люди. В смысле, которые не умеют читать и писать. Для общения в Интернете желательно уметь грамотно и вразумительно выражаться. Но, по-моему, онлайн не все с этим особенно заморачиваются?
• При общении в Интернете надо соблюдать определённые правила. Если не будете, вас забанят, временно или насовсем. В реальной жизни, в принципе, тоже есть уголовный кодекс. Или могут просто вправить мозги доходчивым способом.
• В оффлайне бывает, что люди вынуждены общаться, даже если они этого не хотят. Общение онлайн – дело добровольное. Не хотите – можете не общаться. Но некоторые впадают в зависимость. Вот Вы смогли бы совсем отказаться от виртуального общения?
Хотела опять написать 10 отличий – не получается. Даже в этих 6 пунктах не всё тянет на отличия. Часть скорее на сходство. Навело на мысль: а может, Интернет – это просто ещё одно средство? А общение, оно всегда общение, как его ни назови?
Комментарии 12
1. Где-то с 99 года
2. Для этого есть скайп и видеозвонки
3. Вопрос надо перефразировать - хотим ли мы знать о других?
4. Широкая дебилизация приносит свои плоды - неграмотно стали общаться и в Инете!
5. Бан условен и есть троли
6. Нет, не могу отказаться - своеобразная социализация
7. Общество и общение - вроде как однокоренные слова!)
Мало ли чего мы хотим.
Сейчас современные технологии представляют нам кучу площадок для общения) уже канули в лету Чаты(эх, было весело...."с ностальгией"), но появились другие вещи. Социальные сети, мессенджеры, алармы, и тд. Причем интернет общение уже перешло с компьтера на мобильный). У меня есть такое. Живя с человеком в одном городе, мсы общаемся с помощью всяких штучек)) и за полтора года-ни разу не встретились))) так что, добро пожаловать в наш мир)
Про красный бан здесь:
http://www.banki.ru/blog/kha/3852.php
А внутри там в конце есть ссылка про жёлтый.
Сейчас тоже немножко боялась, что за новый пост забанят. Или ничего, всё-таки не перехожу на личности?
А новый, вижу, наоборот, понравился и даже в «Интересные» повесили. Я там ещё не висела.
Значит, я тогда в "Интересные" не заглядывала. Я туда специально не захожу. Попадаю только, если кликаю над форумом ссылку на блоги. И никогда меня там нет. А сегодня смотрю: я!
Правил много, и соблюсти все-довольно трудно))) а вы, юная леди, видимо натворили дел)))))
Этакий легкий авантюрный флирт с админом)))?!
А меня за троллинг! Я и слова-то такого не знала ... Зато кругозор расширила.
Теперь знаю и про блоггинг, и про троллинг. На собственном опыте.
Слово "флирт"раньше знала. А теперь ещё узнала слово "вирт"!
Затроллили админа, хотели флирт, а получился вирт, за это бан , но все в ажуре и теперь ничего кроме блоггинга)