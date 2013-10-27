Реальное и виртуальное общение

• Без реального общения прожить невозможно. Сейчас ещё есть люди, которые вообще не общаются в Интернете. Я сама общаюсь ещё только семь месяцев.А Вы сколько?• При общении оффлайн мы друг друга видим. Там нам смайлики не нужны.. Ну или хотя бы слышим. Или по телефону это не совсем реально? Но не виртуально же?• При общении в Интернете мы друг друга не знаем. Но знаем ли мы друг друга в реальной жизни?Не зря же говорят: «Чужая душа – потёмки»?• В реальной жизни успешно общаются даже абсолютно неграмотные люди. В смысле, которые не умеют читать и писать. Для общения в Интернете желательно уметь грамотно и вразумительно выражаться. Но, по-моему, онлайн не все с этим особенно заморачиваются?• При общении в Интернете надо соблюдать определённые правила. Если не будете, вас забанят, временно или насовсем. В реальной жизни, в принципе, тоже есть уголовный кодекс. Или могут просто вправить мозги доходчивым способом.• В оффлайне бывает, что люди вынуждены общаться, даже если они этого не хотят. Общение онлайн – дело добровольное. Не хотите – можете не общаться. Но некоторые впадают в зависимость. Вот Вы смогли бы совсем отказаться от виртуального общения?Хотела опять написать 10 отличий – не получается.Даже в этих 6 пунктах не всё тянет на отличия. Часть скорее на сходство. Навело на мысль: а может, Интернет – это просто ещё одно средство? А общение, оно всегда общение, как его ни назови?