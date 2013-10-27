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Реальное и виртуальное общение

27.10.2013 09:45 12 1 698 просмотров
• Без реального общения прожить невозможно. Сейчас ещё есть люди, которые вообще не общаются в Интернете. Я сама общаюсь ещё только семь месяцев. smile:oops: А Вы сколько?

• При общении оффлайн мы друг друга видим. Там нам смайлики не нужны. smile;) . Ну или хотя бы слышим. Или по телефону это не совсем реально? Но не виртуально же?

• При общении в Интернете мы друг друга не знаем. Но знаем ли мы друг друга в реальной жизни? smile:scratch: Не зря же говорят: «Чужая душа – потёмки»?

• В реальной жизни успешно общаются даже абсолютно неграмотные люди. В смысле, которые не умеют читать и писать. Для общения в Интернете желательно уметь грамотно и вразумительно выражаться. Но, по-моему, онлайн не все с этим особенно заморачиваются? smile:)

• При общении в Интернете надо соблюдать определённые правила. Если не будете, вас забанят, временно или насовсем. В реальной жизни, в принципе, тоже есть уголовный кодекс. Или могут просто вправить мозги доходчивым способом. smile:bonk:

• В оффлайне бывает, что люди вынуждены общаться, даже если они этого не хотят. Общение онлайн – дело добровольное. Не хотите – можете не общаться. Но некоторые впадают в зависимость. Вот Вы смогли бы совсем отказаться от виртуального общения? smile:notiam:

Хотела опять написать 10 отличий – не получается. smile:( Даже в этих 6 пунктах не всё тянет на отличия. Часть скорее на сходство. Навело на мысль: а может, Интернет – это просто ещё одно средство? А общение, оно всегда общение, как его ни назови? smile:?:

Комментарии 12

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
По пунктам:
1. Где-то с 99 года
2. Для этого есть скайп и видеозвонки
3. Вопрос надо перефразировать - хотим ли мы знать о других?
4. Широкая дебилизация приносит свои плоды - неграмотно стали общаться и в Инете!
5. Бан условен и есть троли
6. Нет, не могу отказаться - своеобразная социализация
7. Общество и общение - вроде как однокоренные слова!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
хотим ли мы знать о других?

Мало ли чего мы хотим. smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Хотеть надо многого - иначе хотеть бессмысленно!)))
Dmitry G.  (Timoff)
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Забанить???? а такое еще есть)))?

Сейчас современные технологии представляют нам кучу площадок для общения) уже канули в лету Чаты(эх, было весело...."с ностальгией"), но появились другие вещи. Социальные сети, мессенджеры, алармы, и тд. Причем интернет общение уже перешло с компьтера на мобильный). У меня есть такое. Живя с человеком в одном городе, мсы общаемся с помощью всяких штучек)) и за полтора года-ни разу не встретились))) так что, добро пожаловать в наш мир)
Ольга Курочкина  (kha)
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Меня тут банили, и жёлтым цветом, и красным. Я про это даже в блог писала.
Про красный бан здесь: smile:oops:
http://www.banki.ru/blog/kha/3852.php
А внутри там в конце есть ссылка про жёлтый.
Сейчас тоже немножко боялась, что за новый пост забанят. Или ничего, всё-таки не перехожу на личности? smile:D
Наталья Неборская  (Shihana)
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Ольга, ну вы прям сами напрашиваетесь на дополнительное перечитывание вашего нового поста модераторами smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, Наталья, я действительно думала прежде чем сегодня повесить: риск есть, но совсем небольшой. Если уж забанят, значит, судьба такая. Я теперь как пуганная ворона … До этого боялась, что могут забанить за «Пропали посты». Нет, зря опять пишу, не надо перечитывать, тем более уже всё давно исправили. smile:thumbsup:

А новый, вижу, наоборот, понравился и даже в «Интересные» повесили. smile:gramercy: Я там ещё не висела. smile:shuffle:
Наталья Неборская  (Shihana)
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На самом деле ваш пост незадолго до получения желтой карты висел интересном smile:) )) оттуда и были скорее всего просмотры, а не от яркой карточки в профиле, хотя идея интересна smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Тот пост тогда даже над форумом висел. Да, конечно, над форумом ведь не повесят неинтересное ... smile;)
Значит, я тогда в "Интересные" не заглядывала. Я туда специально не захожу. Попадаю только, если кликаю над форумом ссылку на блоги. И никогда меня там нет. smile:wall: А сегодня смотрю: я! smile:o smile:ura:
Dmitry G.  (Timoff)
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А ну неа форумных площадках это еще есть)

Правил много, и соблюсти все-довольно трудно))) а вы, юная леди, видимо натворили дел)))))

Этакий легкий авантюрный флирт с админом)))?!
Ольга Курочкина  (kha)
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За флирт было бы не так обидно! smile;) Но это, по-моему, не запрещено? smile:)
А меня за троллинг! Я и слова-то такого не знала ... smile:oops: Зато кругозор расширила. smile:D
Теперь знаю и про блоггинг, и про троллинг. На собственном опыте. smile:shuffle:
Слово "флирт"раньше знала. А теперь ещё узнала слово "вирт"! smile:wikigo:
Dmitry G.  (Timoff)
#
Согласитесь- познавательно)))
Затроллили админа, хотели флирт, а получился вирт, smile;) за это бан smile:pardon: , но все в ажуре smile:ura: и теперь ничего кроме блоггинга) smile:omg:
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