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На деревню внучке

05.11.2013 10:40 21 1 025 просмотров
Пошла в Московский Кредитный Банк забрать вклад. Сижу жду пока кто-то из операционисток освободится. smile:tired: Заходит ещё один клиент.

- Вы по какому вопросу?

Немного смущённо тихим голосом: smile:oops:

- У меня есть два вклада. Можно их переоформить так, чтобы проценты шли на карту моей внучки?

Молоденькая операционистка не уверена и спрашивает через весь зал у более опытной.

- Нет, проценты могут поступать только на вашу карту. А дальше вы можете сами их переводить, кому хотите. Например, через Интернет-банк.

Клиент задумался. У девушки появляется ещё одна мысль. smile:idea: Снова вопрос через зал.

- А, может быть, можно сделать доверенность на карту?

- Нет, доверенность только на вклад.

Другая операционистка освобождается. Клиент быстро садится к ней. Но очередь вообще-то моя. Поэтому он пересаживается на моё место и продолжает общаться с первой девушкой. Из-за стеклянной перегородки слышно уже не так хорошо. Но выясняется, что внучка живёт где-то за МКАД. Операционистка интересуется, а есть ли там, где она живёт, Московский Кредитный Банк. smile:?:

- Но у вас же есть банкоматы не в отделениях банка?

- В Москве да. А не в Москве не знаю.

Клиент снова думает. smile:scratch:

- Ну хорошо, давайте сделаем доверенность на вклады.

- Нужны паспортные данные внучки.

- А у неё ещё нет паспорта. Ей только должно исполниться 14.

- Тогда никак. У нас программа не позволит ничего сделать. smile:wall:

Да, безнадёжный случай. Но уходить клиент явно не торопится. Тем более что пока больше никого нет.

- А если сделать просто карту?

- Что значит просто?

- Ну, просто карту для меня, я ей отдам и она будет снимать.

- Нет, свою карту никому отдавать нельзя. smile:!:

Клиент снова думает. Девушкам уже весело. Мне тоже. Но надо идти в кассу за деньгами. smile:shuffle:

Выхожу – дедушка сидит у молоденькой операционистки и рассказывает ей про свою внучку.


Всё-таки скучный я клиент. smile:( Пришла, забрала вклад и ушла. Не то что этот. А то так бы и сидели бедные девушки томились в субботу вечером в банке.

А Вы скучный клиент? smile:)

Комментарии 21

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Сотрудницы оперзала явно не в теме - для этого есть дополнительная карта к основной!))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это опять же к вопросу об обученности персонала!)
Oleg Sudnik  (olger)
#
Линейная зависимость от зарплаты smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А нужна какая?
Oleg Sudnik  (olger)
#
Соответствующая обученности smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Прямо заколдованный круг! Зарплата от обученности, обученность от зарплаты?!)
Oleg Sudnik  (olger)
#
Не круг - линия smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Давайте в качестве компромисса возьмём спираль. smile:D
Обучился - зарплата - ещё обучился - ещё зарплата и так далее до небес. smile:)
Oleg Sudnik  (olger)
#
Не во всех банках можно выпустить дополнительную карту ребенку 14-ти лет. Но на этот случай есть не персонифицированные карты, а перевод средств можно сделать автоматическим.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В нормальных банках - есть!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Сейчас в школе хотят учить обращаться с банковскими картами. Вот дедушка тоже мог бы поспобствовать повышению финансовой грамотности внучки. А тут такой облом ...
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну, это больше к вопросу о выборе банка!)))
ЗЫ а финграмотность - и сама вырастет
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А кто будет в школе преподавать сей предмет? Это будет опять очередное извращение!((
Ольга Курочкина  (kha)
#
В том-то и дело, что преподаватели старой закалки против. smile:notiam: Считают, что в школе надо преподавать физику и химию. А финансовой грамотности посвящать телепрогаммы. Вместо того, чему их посвящают сейчас. smile:omg:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
С телеящиком - отдельная тема! Просто зло!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Но неперсонифицированная карта тоже будет только на совершеннолетнего и ребёнок не сможет ею законно пользоваться?
Dmitry G.  (Timoff)
#
Да уж, печально. smile:achtung: Ведь есть дополнительная карта к основной. И ее можно выпустить на любое лицо. smile:nightmare:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, интересно блог вести. Я когда этот пост писала, думала, ситуация действительно безнадёжная. Раз девушки говорят программа не позволит, значит, не позволит. А как начали мне тут комментировать, думаю: а может дедушка прав был, что не уходил? Может, он в конце концов правды добился? Я-то ушла и не знаю чем кончилось - а вдруг девушка всё-таки полезла в программу и сделала ему эту дополнительную карту?
Dmitry G.  (Timoff)
#
Сомневаюсь.

Но проверю))) smile;)
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