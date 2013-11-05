На деревню внучке

Пошла в Московский Кредитный Банк забрать вклад. Сижу жду пока кто-то из операционисток освободится.Заходит ещё один клиент.- Вы по какому вопросу?Немного смущённо тихим голосом:- У меня есть два вклада. Можно их переоформить так, чтобы проценты шли на карту моей внучки?Молоденькая операционистка не уверена и спрашивает через весь зал у более опытной.- Нет, проценты могут поступать только на вашу карту. А дальше вы можете сами их переводить, кому хотите. Например, через Интернет-банк.Клиент задумался. У девушки появляется ещё одна мысль.Снова вопрос через зал.- А, может быть, можно сделать доверенность на карту?- Нет, доверенность только на вклад.Другая операционистка освобождается. Клиент быстро садится к ней. Но очередь вообще-то моя. Поэтому он пересаживается на моё место и продолжает общаться с первой девушкой. Из-за стеклянной перегородки слышно уже не так хорошо. Но выясняется, что внучка живёт где-то за МКАД. Операционистка интересуется, а есть ли там, где она живёт, Московский Кредитный Банк.- Но у вас же есть банкоматы не в отделениях банка?- В Москве да. А не в Москве не знаю.Клиент снова думает.- Ну хорошо, давайте сделаем доверенность на вклады.- Нужны паспортные данные внучки.- А у неё ещё нет паспорта. Ей только должно исполниться 14.- Тогда никак. У нас программа не позволит ничего сделать.Да, безнадёжный случай. Но уходить клиент явно не торопится. Тем более что пока больше никого нет.- А если сделать просто карту?- Что значит просто?- Ну, просто карту для меня, я ей отдам и она будет снимать.- Нет, свою карту никому отдавать нельзя.Клиент снова думает. Девушкам уже весело. Мне тоже. Но надо идти в кассу за деньгами.Выхожу – дедушка сидит у молоденькой операционистки и рассказывает ей про свою внучку.Всё-таки скучный я клиент.Пришла, забрала вклад и ушла. Не то что этот. А то так бы и сидели бедные девушки томились в субботу вечером в банке.А Вы скучный клиент?