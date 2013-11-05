На деревню внучке

Пошла в Московский Кредитный Банк забрать вклад. Сижу жду пока кто-то из операционисток освободится. Заходит ещё один клиент.
- Вы по какому вопросу?
Немного смущённо тихим голосом:
- У меня есть два вклада. Можно их переоформить так, чтобы проценты шли на карту моей внучки?
Молоденькая операционистка не уверена и спрашивает через весь зал у более опытной.
- Нет, проценты могут поступать только на вашу карту. А дальше вы можете сами их переводить, кому хотите. Например, через Интернет-банк.
Клиент задумался. У девушки появляется ещё одна мысль. Снова вопрос через зал.
- А, может быть, можно сделать доверенность на карту?
- Нет, доверенность только на вклад.
Другая операционистка освобождается. Клиент быстро садится к ней. Но очередь вообще-то моя. Поэтому он пересаживается на моё место и продолжает общаться с первой девушкой. Из-за стеклянной перегородки слышно уже не так хорошо. Но выясняется, что внучка живёт где-то за МКАД. Операционистка интересуется, а есть ли там, где она живёт, Московский Кредитный Банк.
- Но у вас же есть банкоматы не в отделениях банка?
- В Москве да. А не в Москве не знаю.
Клиент снова думает.
- Ну хорошо, давайте сделаем доверенность на вклады.
- Нужны паспортные данные внучки.
- А у неё ещё нет паспорта. Ей только должно исполниться 14.
- Тогда никак. У нас программа не позволит ничего сделать.
Да, безнадёжный случай. Но уходить клиент явно не торопится. Тем более что пока больше никого нет.
- А если сделать просто карту?
- Что значит просто?
- Ну, просто карту для меня, я ей отдам и она будет снимать.
- Нет, свою карту никому отдавать нельзя.
Клиент снова думает. Девушкам уже весело. Мне тоже. Но надо идти в кассу за деньгами.
Выхожу – дедушка сидит у молоденькой операционистки и рассказывает ей про свою внучку.
Всё-таки скучный я клиент. Пришла, забрала вклад и ушла. Не то что этот. А то так бы и сидели бедные девушки томились в субботу вечером в банке.
А Вы скучный клиент?
Комментарии 21
Обучился - зарплата - ещё обучился - ещё зарплата и так далее до небес.
ЗЫ а финграмотность - и сама вырастет
Но проверю)))