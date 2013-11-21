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Я, бывший вкладчик Мастер-банка

21.11.2013 15:29 31 2 320 просмотров
Открываю вчера утром Яндекс – а там на первой строке в Новостях: ЦБ отозвал лицензию у московского Мастер-банка. smile:o

А я только накануне на форуме плакалась smile:cry: , что проценты по «Моему пенсионному» понизили с 10 до 8%. А мой папа так до банка до сих пор и не доехал. Заработался совсем. Комиссия у них какая-то на работе. Совсем нет времени пристраивать заработанное. Не говоря уже о пенсии. Всё у меня спрашивает, что с деньгами делать. Ну и стала я ему Мастер-банк советовать. Копию паспорта дала, чтобы доверенность на меня сделал. Визитку Мастер-банка. Только чтобы один раз туда доехал – а потом я сама буду ходить. У меня как раз отделение на расстоянии хорошей прогулки было.

А теперь думаю: как вовремя моему папе работы привалило! Я-то хоть Банки.ру читаю, знаю, что не смертельно. У меня там денег меньше застрахованной суммы. Но всё равно ощущения не из приятных. А если бы ещё папу в это дело перед самым отзывом лицензии втянула … smile:omg:

Так что могло быть и хуже. Жалко, конечно, если валюта за это время вырастет. И потом никогда больше не упадёт ниже, чем на дату отзыва лицензии. Кто-то пишет на форуме, что сейчас евро-доллары покупает. А у меня нет настроения. Да и не угадаешь. Кто возьмёт верх на валютном рынке. И что за планы у ЦБ по поводу бивалютной корзины.

Останется у меня на память три карты Мастер-банка. Вот эта с рыночным животными.


«"Брокерская"» на Яндекс.Фотках

И одна с таким, которое на фондовом рынке не водится. smile:oops:


«Карта к счёту "Мастер-банк 20 лет"» на Яндекс.Фотках

Смотрю сейчас на название счёта и думаю: вот банк, который умер молодым …

А эти карты тоже к этому счёту выдавали.


«Пётр Первый» на Яндекс.Фотках

Больше по европам с этой картой не поездишь.

И ещё в коллекции останется карта ключей от Мастер-банкира. Интернет-банка Мастера. Даже ни разу не воспользовалась. За вторую уже нужно было бы 100 рублей платить, ну я и «экономила». Вот как в жизни бывает.

Был ещё в Мастере вклад, который менял ставку, срок и название. Которое всегда начиналась с «Мой …» Вместо многоточия было «летний», «осенний», «зимний», «праздничный» … Ещё какой, кто помнит? У меня был «Мой праздничный» и «Мой летний». А теперь их можно назвать «Мой неудачный» и «Мой опрометчивый». Или как ещё? Хотя они у меня в рублях. Если всё будет нормально, получу деньги назад. А так надеялась через пять лет получить больше чем в полтора раза больше денег … smile:(

И думай потом, куда всё это раскладывать. У меня, конечно, не столько фиксов, как у героев моего поста «Процент или удобство». Но положить есть куда. Хотя уже закрадывается желание спрятать дома под подушку. И спать спокойно … smile:zzz:

Комментарии 31

Александр  (supеr)
#
Небольшие суммы в валюте в принципе можно и банках держать, главное чтобы депозитов физлиц там было не много(существенно меньше 200 млрд рублей, которыми располагает АСВ).
Иначе есть все шансы ждать своих денег потом годами .
Антон  (colorprint)
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В бетоне, как вариант )
Или в европейских банках со страховкой 100тыс. евро, но и ставками 1-2.5%
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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У нас в городе не было отделений! Или я их не видел! Так что, кажется, пронесло!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Деньги надо вкладывать в правильные активы!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тушенка и сопутствующие предметы жизнеобеспечения!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В том числе и сухари ...
Антон  (colorprint)
#
Патроны еще )
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Правильно!))
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, такой злобы дня врагу не пожелаешь … smile:omg:
Я до этого написала два поста в тему спокойно – смотрю, рейтинг растёт. smile:ura:
Но больше вроде было пока нечего по тематике сайта писать. Ну и ладно, думаю. Не в рейтинге счастье.
А с этим постом у меня с Вами ещё на две строчки разрыв сократился. smile:)
Жалко, третья звезда только после 2,5 наклёвываться начинает. Хорошо, конечно, снова вверх взлетать. А то застоялась. Но не такой же ценой …
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы стихов не пишете? Ваш комментарий такой поэтичный! smile;)
Вячеслав Крысько  (kolbas74)
#
Я поэт, зовусь Эльвира,
Мастер-вкладчикам - клистиру smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"написала два поста в тему спокойно – смотрю, рейтинг растёт"...
smile:shuffle: Не о том думаете, Оленька. рейтинг, как счёт в банке, растет ото дня ко дню то тех пор пока пишете. от того, что вы сильнее переживаете за его низкий уровень добавятся только переживания, переходящие в головные боли и навязчивые идеи.
Проще совсем о рейтинге не думать!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
По просьбе администрации демонстрирую ошибку внесения изменений в комментарий:

"написала два поста в тему спокойно – смотрю, рейтинг растёт"...
smile:shuffle: Не о том думаете, Оленька. рейтинг, как счёт в банке, растет ото дня ко дню то тех пор пока пишете. от того, что вы сильнее переживаете за его низкий уровень добавятся только переживания, переходящие в головные боли и навязчивые идеи.
Проще совсем о рейтинге не думать!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ну, сейчас-то думать приятно. smile;)
Во всяком случае приятнее, чем про Мастер-банк. Читаю здесь ветку – вот там точно головные боли, бессонные ночи и идеи устроить революцию … smile:achtung:
Особенно у тех, кто все деньги или больше застрахованной суммы держал. smile:fool:
И у юрлиц с расчётными счетами, где БЫЛИ деньги. smile:(
А у автора блога, по-моему, нет задвоений, сейчас посмотрю.
XIIX  (XIIX)
#
«Карта к счёту "Мастер-банк 20 лет"»
Смотрю сейчас на название счёта и думаю: вот банк, который умер молодым …

Ах, Ольга! А сколько грандов и не дожило до столь почтенного возраста, да и имена какие:
ИнкомБанк, ТверьУниверсал, Российский Кредит... И это те, кто был в начале списка или середине... Можно долго перечислять этот список, правда такого уровня банк давно не падал...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Принёс папа всё назад, думаю – надо сохранить для истории таблицу вкладов Мастер-банка и визитку. Полезла в свою папку, где у меня договора банковские лежат. И прямо как-то не по себе стало – все остальные документы живых банков, а этого уже нет …

Потом шла в Филёвский парк. И думаю: а ведь я сейчас мимо отделения Мастер-банка буду идти … И опять такое же ощущение. Но там пока всё почти как раньше. Траурных венков и приспущенных флагов нет. Только на двери копия приказа об отзыве лицензии, извещения о наступлении страхового случая и инфа для вкладчиков, чтоб в банки-агенты после 04.12 с одним паспортом шли. Внутри темно – но светится табло с курсами валют и актуальной датой. Банка уже нет – а его курсы валют ещё есть smile:o ?
Pozitivist  (Pozitivist)
#
Латынина неплохо высказалась по поводу МБ:
Напомню, что на этой неделе ЦБ закрыл Мастер-Банк. И я думаю, что Мастер-Банк, а также и другие банки-помойки, например, Банк Пушкин без всякого наезда закрыт потому, что у нас, наконец, во главе ЦБ находится вменяемый и смелый человек госпожа Набиуллина.

Я не знаю, что-то такое у нас совпадение, что у нас как назначают бабу, так она оказывается с яйцами, причем большими, чем у мужика. Это не первый раз случается в истории российского правительства. Но во всяком случае, могу констатировать факт, что Игнатьев всё знал, что происходит с российскими банками и какие из них являются, как бы это сказать, четвертой категорией свежести, как осетрина у Булгакова, но ничего не делал. Тем более, что в большинстве случаев крышей этих банков, отмывочных банков чаще всего являются какие-то фсбшные конторы. Напомню, что уже уходя, председатель ЦБ Игнатьев рассказал, дал некое загадочное интервью о том, что у нас всю отмывку крышуют некие там вот... И кивал при этом на контору с Лубянки.

А Набиуллина действует. И те помойки, и те нарывы, которые надо было зачистить много лет назад, она, действительно, довольно последовательно зачищает и не боится на себя при этом брать ответственность.

Для меня это очень радостное обстоятельство, и оно умиряется только одним. Я думаю, насколько, все-таки, наше правительство и действия всех наших властей лишены в глазах общества легитимности. Потому что самые приличные люди позволяют себе говорить по поводу того, что Мастер-Банк кому-то перебежал дорогу, в то время как это, ну, вот, гигиеническая мера. Почему Набиуллина закрыла Мастер-Банк? Наверное, потому же, почему она моет руки после посещения туалета. Гигиена. Финансовая и личная.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Почему Набиуллина закрыла Мастер-Банк?

А на форуме пишут, закрыла не Набиулина. smile:notiam: Набиулина просто не стала этому мешать ... smile:oops:
Soul Goodman  (openid.mail.ru/mail/dlamanchskiy)
#
Вот именно, Набиулина - ничего сама не решает. Она только подписывает бумажки
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Я вот тоже до этого банка так и не дошла. Не сложилось. А теперь радуюсь! smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Так он и у Вас был!
Значит, поэтичную процедуру smile@= не только москвичам прописали ... smile:D
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