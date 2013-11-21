Я, бывший вкладчик Мастер-банка

Открываю вчера утром Яндекс – а там на первой строке в Новостях: ЦБ отозвал лицензию у московского Мастер-банка.
А я только накануне на форуме плакалась , что проценты по «Моему пенсионному» понизили с 10 до 8%. А мой папа так до банка до сих пор и не доехал. Заработался совсем. Комиссия у них какая-то на работе. Совсем нет времени пристраивать заработанное. Не говоря уже о пенсии. Всё у меня спрашивает, что с деньгами делать. Ну и стала я ему Мастер-банк советовать. Копию паспорта дала, чтобы доверенность на меня сделал. Визитку Мастер-банка. Только чтобы один раз туда доехал – а потом я сама буду ходить. У меня как раз отделение на расстоянии хорошей прогулки было.
А теперь думаю: как вовремя моему папе работы привалило! Я-то хоть Банки.ру читаю, знаю, что не смертельно. У меня там денег меньше застрахованной суммы. Но всё равно ощущения не из приятных. А если бы ещё папу в это дело перед самым отзывом лицензии втянула …
Так что могло быть и хуже. Жалко, конечно, если валюта за это время вырастет. И потом никогда больше не упадёт ниже, чем на дату отзыва лицензии. Кто-то пишет на форуме, что сейчас евро-доллары покупает. А у меня нет настроения. Да и не угадаешь. Кто возьмёт верх на валютном рынке. И что за планы у ЦБ по поводу бивалютной корзины.
Останется у меня на память три карты Мастер-банка. Вот эта с рыночным животными.
«"Брокерская"» на Яндекс.Фотках
И одна с таким, которое на фондовом рынке не водится.
«Карта к счёту "Мастер-банк 20 лет"» на Яндекс.Фотках
Смотрю сейчас на название счёта и думаю: вот банк, который умер молодым …
А эти карты тоже к этому счёту выдавали.
«Пётр Первый» на Яндекс.Фотках
Больше по европам с этой картой не поездишь.
И ещё в коллекции останется карта ключей от Мастер-банкира. Интернет-банка Мастера. Даже ни разу не воспользовалась. За вторую уже нужно было бы 100 рублей платить, ну я и «экономила». Вот как в жизни бывает.
Был ещё в Мастере вклад, который менял ставку, срок и название. Которое всегда начиналась с «Мой …» Вместо многоточия было «летний», «осенний», «зимний», «праздничный» … Ещё какой, кто помнит? У меня был «Мой праздничный» и «Мой летний». А теперь их можно назвать «Мой неудачный» и «Мой опрометчивый». Или как ещё? Хотя они у меня в рублях. Если всё будет нормально, получу деньги назад. А так надеялась через пять лет получить больше чем в полтора раза больше денег …
И думай потом, куда всё это раскладывать. У меня, конечно, не столько фиксов, как у героев моего поста «Процент или удобство». Но положить есть куда. Хотя уже закрадывается желание спрятать дома под подушку. И спать спокойно …
Комментарии 31
Иначе есть все шансы ждать своих денег потом годами .
Или в европейских банках со страховкой 100тыс. евро, но и ставками 1-2.5%
Вот, кстати, история, как я стала клиентом Мастер-банка.
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=4955031
И на злобу дня!
Я до этого написала два поста в тему спокойно – смотрю, рейтинг растёт.
Но больше вроде было пока нечего по тематике сайта писать. Ну и ладно, думаю. Не в рейтинге счастье.
А с этим постом у меня с Вами ещё на две строчки разрыв сократился.
Жалко, третья звезда только после 2,5 наклёвываться начинает. Хорошо, конечно, снова вверх взлетать. А то застоялась. Но не такой же ценой …
Мастер-вкладчикам - клистиру
А смайлики здесь получше есть ...
Не о том думаете, Оленька. рейтинг, как счёт в банке, растет ото дня ко дню то тех пор пока пишете. от того, что вы сильнее переживаете за его низкий уровень добавятся только переживания, переходящие в головные боли и навязчивые идеи.
Проще совсем о рейтинге не думать!
"написала два поста в тему спокойно – смотрю, рейтинг растёт"...
Не о том думаете, Оленька. рейтинг, как счёт в банке, растет ото дня ко дню то тех пор пока пишете. от того, что вы сильнее переживаете за его низкий уровень добавятся только переживания, переходящие в головные боли и навязчивые идеи.
Проще совсем о рейтинге не думать!
Во всяком случае приятнее, чем про Мастер-банк. Читаю здесь ветку – вот там точно головные боли, бессонные ночи и идеи устроить революцию …
Особенно у тех, кто все деньги или больше застрахованной суммы держал.
И у юрлиц с расчётными счетами, где БЫЛИ деньги.
А у автора блога, по-моему, нет задвоений, сейчас посмотрю.
Смотрю сейчас на название счёта и думаю: вот банк, который умер молодым …
Ах, Ольга! А сколько грандов и не дожило до столь почтенного возраста, да и имена какие:
ИнкомБанк, ТверьУниверсал, Российский Кредит... И это те, кто был в начале списка или середине... Можно долго перечислять этот список, правда такого уровня банк давно не падал...
Потом шла в Филёвский парк. И думаю: а ведь я сейчас мимо отделения Мастер-банка буду идти … И опять такое же ощущение. Но там пока всё почти как раньше. Траурных венков и приспущенных флагов нет. Только на двери копия приказа об отзыве лицензии, извещения о наступлении страхового случая и инфа для вкладчиков, чтоб в банки-агенты после 04.12 с одним паспортом шли. Внутри темно – но светится табло с курсами валют и актуальной датой. Банка уже нет – а его курсы валют ещё есть ?
Напомню, что на этой неделе ЦБ закрыл Мастер-Банк. И я думаю, что Мастер-Банк, а также и другие банки-помойки, например, Банк Пушкин без всякого наезда закрыт потому, что у нас, наконец, во главе ЦБ находится вменяемый и смелый человек госпожа Набиуллина.
Я не знаю, что-то такое у нас совпадение, что у нас как назначают бабу, так она оказывается с яйцами, причем большими, чем у мужика. Это не первый раз случается в истории российского правительства. Но во всяком случае, могу констатировать факт, что Игнатьев всё знал, что происходит с российскими банками и какие из них являются, как бы это сказать, четвертой категорией свежести, как осетрина у Булгакова, но ничего не делал. Тем более, что в большинстве случаев крышей этих банков, отмывочных банков чаще всего являются какие-то фсбшные конторы. Напомню, что уже уходя, председатель ЦБ Игнатьев рассказал, дал некое загадочное интервью о том, что у нас всю отмывку крышуют некие там вот... И кивал при этом на контору с Лубянки.
А Набиуллина действует. И те помойки, и те нарывы, которые надо было зачистить много лет назад, она, действительно, довольно последовательно зачищает и не боится на себя при этом брать ответственность.
Для меня это очень радостное обстоятельство, и оно умиряется только одним. Я думаю, насколько, все-таки, наше правительство и действия всех наших властей лишены в глазах общества легитимности. Потому что самые приличные люди позволяют себе говорить по поводу того, что Мастер-Банк кому-то перебежал дорогу, в то время как это, ну, вот, гигиеническая мера. Почему Набиуллина закрыла Мастер-Банк? Наверное, потому же, почему она моет руки после посещения туалета. Гигиена. Финансовая и личная.
А на форуме пишут, закрыла не Набиулина. Набиулина просто не стала этому мешать ...
http://www.banki.ru/blog/kha/4544.php "Вкладчик на букву ..."
Значит, поэтичную процедуру не только москвичам прописали ...