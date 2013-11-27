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Много банков

27.11.2013 10:49 17 1 155 просмотров
Написала я тут пост, что люблю ходить по банкам пешком. Оказался очень популярным. smile:ura:

Хорошо, когда много комментариев. Тогда какой-нибудь точно вдохновит на написание очередного поста. smile:shuffle:

Сегодня утром вижу noreply от Sand3R Sand3Rov:

Рецепт прост: приезжаем на Белорусскую и устраиваем чёс по банкам smile:D пеший.

Ну вот скажите, зачем мне ехать на Белорусскую? smile:scratch: Если у меня тут с одной стороны Кутузовский проспект, где банки на банках – а с другой Фили, где их тоже пруд пруди? У некоторых даже и там, и там отделения есть. Так я удачно живу. smile:D


«Вид с балкона» на Яндекс.Фотках

Это старая фотография. Сейчас небоскрёбов в Москва-Сити поприбавилось. Скоро всё небо загородят. А тогда было так.


«Москва-Сити» на Яндекс.Фотках

Банки на Кутузовском по мере удаления от дома:

Петрокоммерц

Уралсиб

ВТБ24

Сбербанк

Транспортный

МКБ

Мособлбанк

Локо-банк

ОТП

Номос

Промсвязьбанк

Альфа-банк

Траст

Судостроительный банк

Ещё Сбербанк

Ещё Уралсиб

Уже повторы, а я ещё и половины не назвала. В пяти из вышеперечисленных банков я клиент. В четырёх уже бывший. Благо выбор большой. В одном не нравится, ухожу в другой. Выбираю только самые лучшие продукты из линейки каждого банка.

А если пойти в сторону Горбушки, то там:

Русский Стандарт

Росинтербанк

Югра

Смоленский

Балтика

Ренессанс (ещё один дальше на Кутузовском)

Ещё три Сбербанка, один ВТБ24 и один МКБ

Советский (а рядом был ещё Мастер-банк … smile:cry: )

Так что всё у меня в шаговой доступности. Удобно перекладывать из одного банка в другой. Хотя при этом можно дать маху. Например, доллары со закончившегося вклада в МКБ были перенесены в Мастер-банк. Потому что там были больше проценты … smile:(

Вот только Хоум Кредит от меня далеко. Самый ближний у метро 1905 года. Идти час десять минут. Путь пролегает через мост «Багратион».


«Внутри особенно хорошо в дождь и в мороз» на Яндекс.Фотках

Периодически прогуливаюсь. А хомячьим банкоматом на Горбушке, про который я писала здесь
http://www.banki.ru/blog/kha/3753.php "Очень длинно",
так ни разу и не воспользовалась. smile:wall:

Но если Вам ближе на Белорусскую, то вышеупомянутый совет – для Вас. Например, если Вы живёте не в Москве, а где-то по Белорусской дороге. В ветке про максимальные проценты один пользователь сомневался, стоит ли ехать в Москву, чтобы открыть вклад. Кто-то из завсегдатаев ответил: конечно, заодно и Кремль посмотрите …

Комментарии 17

Maximillian  (Maximillian)
#
Наряду с Белорусской от Sand3R и Вашего Кутузовского проспекта в плане пешего чёса неплохо выглядит связка м. Войковская - м. Сокол. На пятачке около м. Войковская банков стабильно больше 20. Пеший чёс до м. Сокола повышает эту цифру до 30.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, Максим! smile:gramercy: Всякая инфа о местах, где можно чесаться, в каментах приветствуется! smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"приезжаем на Белорусскую и устраиваем чёс по банкам пеший"...

Если у кого есть желание "сделать чёс", рекомендую выйти на пл.Таганская и прогуляться по ближним улицам и проездам к северу от ул.Таганской. По ул.Солженицина практически каждый дом - офис банка, а есть еще переулки: Большой и Малый дровяной, Пестовский, Мартыновский. К югу от ул.Таганской - тоже есть что сосчитать от пер.Марксистского до пл.Таганской.
Далее переходите на Воронцовскую и не по подземному переходу пересекаете Садовое кольцо попадаете на Нижнюю , а потом и Верхшюю Радищевскую.
Если к этому моменту вы еще не устали или не насчитали нужного количества банковских офисов, то "догуляйте до Яузской. Там посетите пер.Рюмин и ул.Гончарную.

Уверен: список будет близко к сотне.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, Семён Семёнович!
Москву, опять же, люди посмотрят. smile:)


«Таганская площадь» на Яндекс.Фотках

Тут вот пишут в блог про родные города – а у меня родной город Москва. Как-то про неё писать слишком грандиозно. Так хоть про банки. А то только фотки зря пылятся …
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, Семён Семёныч, я теперь мечтаю в Калугу съездить! Раньше мечтала в Лондон, в Париж … Я знаю, Вы написание в блог про такие места осуждаете. Но у меня всё равно скоро будет про Лондон. Прочитала тут недавно, в Калуге китайцы новый международный аэропорт хотят строить. Так что там тоже крутое место будет. smile8)
А из Звенигорода самый ближний чёс как раз на Белорусской! Нет, можно тут у меня на Филях на три остановки раньше выйти. И по списку …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
И не агитируйте! Я ваш адрес уже вычислил - ..."три остановки раньше"...
О Лондоне буду ждать - с удовольствием почитаю о том, где сам еще не был ...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Я ваш адрес уже вычислил

Да я ничего не скрываю. Кому я нужна.
Это только очень важным персонам в Интернете нужен псевдоним ... smile:oops:
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Огласите пожалуйста весь список smile:D в первую очередь интересны банки с вменяемыми ставками
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вчера вот иду смотрю: ещё перед Промсвязью с одной стороны Сити, с другой Райффайзен. smile8)
А напротив БФГ-кредит. Потом СМП и Абсолют. И дальше Газпром и Собин.
Но ставки лучше с другой стороны. Например, в Балтике в Интернет-банке в рублях. Росинтер тут тоже всегда в лучших вкладах висит. Конечно, щас везде понизили, мне мало что интересно с моими пиковыми фиксами. Но в Советском, думаю, может быть интересно. И в Смоленском. Но он какой-то прямо как Мастер-банк, я туда боюсь идти и время работы неудобное. smile:|
Sand3R Sand3Rov  (Sand3R)
#
Как в воду глядели smile:D он намного хужее, почитайте различные истории с его клиентами smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я вообще тут только про свои банки читаю. Мне бы про них прочитать ... Но про этот и в других ветках проскакивает. Или очень уж на видном месте. Поневоле в курсе оказываешься ... smile:omg:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Кому я нужна.

Но вы ведь хотите быть кому-то нужной? Блог в этом вашем желании как-то помогает?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы увидели вопрос с другой стороны. smile:)
Это тоже очень интересно. Зачем тут (и не только тут) люди блог ведут. Хотя причины могут быть очень разные. Кто-то высказался и на душе легче стало. Нисколько не думая, нужно это кому-то или не нужно. А кому-то и правда оказалось интересно …
В рекомендациях действительно советуют писать для людей. То есть быть нужной. Тогда всё остальное приложится. И читатели, и популярность, и рейтинг … smile;) (ещё немножко вырос smile:ura: ).
Но понять, что нужно и что из этого ты можешь, не так просто. На это время надо и результат не гарантирован. Но мне нравится сам процесс. smile:shuffle:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Наверное, не только процесс, но и его последствия)), т.е. комментарии. Обычное человеческое общение, только дистанционно.
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