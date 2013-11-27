Много банков

Написала я тут пост, что люблю ходить по банкам пешком. Оказался очень популярным.
Хорошо, когда много комментариев. Тогда какой-нибудь точно вдохновит на написание очередного поста.
Сегодня утром вижу noreply от Sand3R Sand3Rov:
Рецепт прост: приезжаем на Белорусскую и устраиваем чёс по банкам пеший.
Ну вот скажите, зачем мне ехать на Белорусскую? Если у меня тут с одной стороны Кутузовский проспект, где банки на банках – а с другой Фили, где их тоже пруд пруди? У некоторых даже и там, и там отделения есть. Так я удачно живу.
«Вид с балкона» на Яндекс.Фотках
Это старая фотография. Сейчас небоскрёбов в Москва-Сити поприбавилось. Скоро всё небо загородят. А тогда было так.
«Москва-Сити» на Яндекс.Фотках
Банки на Кутузовском по мере удаления от дома:
Петрокоммерц
Уралсиб
ВТБ24
Сбербанк
Транспортный
МКБ
Мособлбанк
Локо-банк
ОТП
Номос
Промсвязьбанк
Альфа-банк
Траст
Судостроительный банк
Ещё Сбербанк
Ещё Уралсиб
Уже повторы, а я ещё и половины не назвала. В пяти из вышеперечисленных банков я клиент. В четырёх уже бывший. Благо выбор большой. В одном не нравится, ухожу в другой. Выбираю только самые лучшие продукты из линейки каждого банка.
А если пойти в сторону Горбушки, то там:
Русский Стандарт
Росинтербанк
Югра
Смоленский
Балтика
Ренессанс (ещё один дальше на Кутузовском)
Ещё три Сбербанка, один ВТБ24 и один МКБ
Советский (а рядом был ещё Мастер-банк … )
Так что всё у меня в шаговой доступности. Удобно перекладывать из одного банка в другой. Хотя при этом можно дать маху. Например, доллары со закончившегося вклада в МКБ были перенесены в Мастер-банк. Потому что там были больше проценты …
Вот только Хоум Кредит от меня далеко. Самый ближний у метро 1905 года. Идти час десять минут. Путь пролегает через мост «Багратион».
«Внутри особенно хорошо в дождь и в мороз» на Яндекс.Фотках
Периодически прогуливаюсь. А хомячьим банкоматом на Горбушке, про который я писала здесь
http://www.banki.ru/blog/kha/3753.php "Очень длинно",
так ни разу и не воспользовалась.
Но если Вам ближе на Белорусскую, то вышеупомянутый совет – для Вас. Например, если Вы живёте не в Москве, а где-то по Белорусской дороге. В ветке про максимальные проценты один пользователь сомневался, стоит ли ехать в Москву, чтобы открыть вклад. Кто-то из завсегдатаев ответил: конечно, заодно и Кремль посмотрите …
Комментарии 17
Если у кого есть желание "сделать чёс", рекомендую выйти на пл.Таганская и прогуляться по ближним улицам и проездам к северу от ул.Таганской. По ул.Солженицина практически каждый дом - офис банка, а есть еще переулки: Большой и Малый дровяной, Пестовский, Мартыновский. К югу от ул.Таганской - тоже есть что сосчитать от пер.Марксистского до пл.Таганской.
Далее переходите на Воронцовскую и не по подземному переходу пересекаете Садовое кольцо попадаете на Нижнюю , а потом и Верхшюю Радищевскую.
Если к этому моменту вы еще не устали или не насчитали нужного количества банковских офисов, то "догуляйте до Яузской. Там посетите пер.Рюмин и ул.Гончарную.
Уверен: список будет близко к сотне.
Москву, опять же, люди посмотрят.
«Таганская площадь» на Яндекс.Фотках
Тут вот пишут в блог про родные города – а у меня родной город Москва. Как-то про неё писать слишком грандиозно. Так хоть про банки. А то только фотки зря пылятся …
А из Звенигорода самый ближний чёс как раз на Белорусской! Нет, можно тут у меня на Филях на три остановки раньше выйти. И по списку …
О Лондоне буду ждать - с удовольствием почитаю о том, где сам еще не был ...
Да я ничего не скрываю. Кому я нужна.
Это только очень важным персонам в Интернете нужен псевдоним ...
А напротив БФГ-кредит. Потом СМП и Абсолют. И дальше Газпром и Собин.
Но ставки лучше с другой стороны. Например, в Балтике в Интернет-банке в рублях. Росинтер тут тоже всегда в лучших вкладах висит. Конечно, щас везде понизили, мне мало что интересно с моими пиковыми фиксами. Но в Советском, думаю, может быть интересно. И в Смоленском. Но он какой-то прямо как Мастер-банк, я туда боюсь идти и время работы неудобное.
Но вы ведь хотите быть кому-то нужной? Блог в этом вашем желании как-то помогает?
Это тоже очень интересно. Зачем тут (и не только тут) люди блог ведут. Хотя причины могут быть очень разные. Кто-то высказался и на душе легче стало. Нисколько не думая, нужно это кому-то или не нужно. А кому-то и правда оказалось интересно …
В рекомендациях действительно советуют писать для людей. То есть быть нужной. Тогда всё остальное приложится. И читатели, и популярность, и рейтинг … (ещё немножко вырос ).
Но понять, что нужно и что из этого ты можешь, не так просто. На это время надо и результат не гарантирован. Но мне нравится сам процесс.
http://www.banki.ru/blog/kha/4462.php