Страх и жадность

Какие эмоции вызывают у Вас деньги? Или Вы к ним равнодушны? Хотя и читаете этот сайт.
Да, самое правильное отношение к деньгам – воспринимать их только как средство. Удовлетворения потребностей и реализации устремлений.
А я то потерять боюсь. То мне высокий процент подавай. Или даже прибыль. На валюте. Или на металлическом счёте. Другого опыта … (Нет, «спекуляция» слово нехорошее. Поэтому скажу «инвестиций».) Другого опыта инвестиций у меня нет. А Вы не пробовали торговать акциями или на форексе? От этого люди тоже массу разных эмоций (от
до
) испытывают.
Одно время мне нравилось читать форум на сайте finam.ru. Не знаю, что там сейчас. А тогда там правила хорошего тона были не совсем такие, как здесь. Там было принято специально коверкать слова. И употреблять ненормативную лексику. Тоже слегка коверкая. Чтоб не забанили. Я, как лингвист, зачитывалась. Репликами тех, кто торгует внутри дня на бирже. Всем, чем там можно.
А знаете, какой ещё третий фактор, кроме двух из заголовка, движет ценами на рынках?
Какая у Вас склонность к риску? Не только в отношении денег, а вообще по жизни? Вам главное не потерять то, что есть? Даже если Вам мало. Или Вы рискнёте ради большего? Или просто нравится, рискуя, получать дозу адреналина?
Я сама больше страдаю от жадности. Чем от страха. А Вы? Мне тут написал один читатель в комментарии, что люди по своей природе изначально жадны. Во всяком случае, большинство. Вы согласны? А как насчёт трусости? Тоже природа? Стоит работать над собой? В правильном направлении?
Комментарии 23
Грамотный инвестор - человек балансирующий на тонкой грани жадности и страха!))
«А четвёртое?» на Яндекс.Фотках
Может, кто-то добавит?
Представьте: я буду писать в блог всё чаще, а качество будет всё хуже и хуже ...
Только количество в качество!
Лучше я буду писать меньше, да лучше.
Потому что с заработком - это уж как получится. А эмоции будут гарантированно. Вопрос, какие.
А в это время в казино еще и шампанским поят за счет заведения, и канкан со стриптизом танцуют. Там эмоции приятней!
Ну а вообще такие сайтики типа финама и иже с ним полнятся разного рода народом, которые типа "инвесторы" (широкий спектр), троллями, которые над ними смеются (типа меня например), ну и народом, который изо всех сил пытается облапошить первых и которым весело поддакивают вторые (но таких меньшинство).
Сама идея частных инвестиций в России в настояшее время провальна. Самых ходовой инструмент - вклады, они пользуются популярностью, почти не рискованны и приносят доход покрывающий инфляцию. и по большому счёту назвать это инвестицией язык мало у кого повернётся. В развитых странах основными игроками на рынке инвестиций играют банки, они очень активно вливают деньги в институты, которые занимаются непосредственным инвестированием в различные рынки, в том числе в фондовый, долговой... какие там ещё? Рынки получают огромный спрос на внутренний товар (ну тоесть там бумажки, кирпичи, метры квадратные) и посему растут, принося инвесторам какой-то доход. Те кто эти инвестиции привлекает активно конкурируют между собой на рынке. стараются максимально раскрыть информацию, ввести миноритариев в управление фирмой и прочие приятные бонусы.
Что же до нас? В условиях когда растут рынки корпоративного и розничного кредитования, данное направление вложения средств является приоритетным. Ни о какой рыночной схеме продажи активов, где для успешного развития нужны хорошие суммы и низкие косты. разумеется в такой ситуации речи быть не может. потому и деньги дорогие (читай ставка высокая). Пациент пока что скорее мёртв, чем жив. не знаю, что привлекательного там можно сейчас для инвестиций найти. Специалисты пишуть, типа "рынок кредитования остывает". Чтож, цифры это подтверждают, да и смысла не верить таким специалистам нет, слишком уж метафора звучная. В такой ситуации можно сделать только один вывод: в достаточно скором времени рынок кредитования перенасытится, спрос на деньги начнёт падать, соответственно снижаться станут и процентные ставки, но ведь процесс сбережения будет проходить и дальше. при любых ставках. В такой ситуации деньги как пивная пена начнут переливаться за края кредитной кружки и уходить на рынки инвестиций, вот тут-то в принципе и поговорим. Но, не сегодня, не сейчас. мой прогноз лет 8-10 этот процесс займёт. Вот тогда и поговорим
У меня друг есть, далёкий от мира финансов, но уж очень любящий на досуге почитать разного рода Киосаки. И ко мне, как человеку, который в этой область пусть чуть-чуть, но всё-таки работает, он очень часто (даже, блин, чересчур часто) обращается с глубокомысленным выражением на лице "что бы купить голду или газмяс?". - Ну это же очевидно!!! Купи себе лучше женщину и успокойся.)))
Им и покупать не надо.
Абсолютно согласен! Ведь вся деятельность любых мошенников основана на этом пороке человечества и они живут за счёт того, что мы сами несём им свои кровные денюжки. Любая пирамида основана на этом качестве. Человек, в большинстве своём, хочет ВСЁ и СЕЙЧАС! Казино, торговая площадка, по сути своей, одно и тоже. У человека есть мечта, что вот он то, сейчас, сразу здесь всё и заработает. Разве не жадность движет им? Нахапать кредитов, а потом сидеть и сопли утирать, что нечем расплачиваться. Опять таки не жадность? Сейчас, больше, больше, мне, мне, мне! В общем, гениальные строки ""покуда есть на свете дураки...."" (с) объясняют всё.
"Greed" - жадность (англ.) ("Fear" - страх.)
"In Greed We Trust" "Мы верим в жадность".