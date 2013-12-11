Страх и жадность

Какие эмоции вызывают у Вас деньги? Или Вы к ним равнодушны? Хотя и читаете этот сайт.Да, самое правильное отношение к деньгам – воспринимать их только как средство. Удовлетворения потребностей и реализации устремлений.А я то потерять боюсь. То мне высокий процент подавай. Или даже прибыль. На валюте. Или на металлическом счёте. Другого опыта … (Нет, «спекуляция» слово нехорошее. Поэтому скажу «инвестиций».) Другого опыта инвестиций у меня нет. А Вы не пробовали торговать акциями или на форексе? От этого люди тоже массу разных эмоций (отдо) испытывают.Одно время мне нравилось читать форум на сайте finam.ru. Не знаю, что там сейчас. А тогда там правила хорошего тона были не совсем такие, как здесь. Там было принято специально коверкать слова. И употреблять ненормативную лексику. Тоже слегка коверкая. Чтоб не забанили. Я, как лингвист, зачитывалась. Репликами тех, кто торгует внутри дня на бирже. Всем, чем там можно.А знаете, какой ещё третий фактор, кроме двух из заголовка, движет ценами на рынках?Какая у Вас склонность к риску? Не только в отношении денег, а вообще по жизни? Вам главное не потерять то, что есть? Даже если Вам мало. Или Вы рискнёте ради большего? Или просто нравится, рискуя, получать дозу адреналина?Я сама больше страдаю от жадности. Чем от страха. А Вы? Мне тут написал один читатель в комментарии, что люди по своей природе изначально жадны. Во всяком случае, большинство. Вы согласны? А как насчёт трусости? Тоже природа? Стоит работать над собой? В правильном направлении?