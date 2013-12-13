Бывшим клиентам БПФ и Смоленского

Когда читаешь в Яндексе про отзыв лицензий у банков, где у тебя нет денег, это, конечно, не те ощущения, что я описывала в своём посте про Мастер-банк «Я, бывший вкладчик Мастер-банка».



Но когда сразу три банка в один день, причём в двух из них я ЧУТЬ не стала клиентом, всё-таки это не оставляет равнодушной. И даже заставляет написать в блог.



От ещё двух страховых случаев так скоро после первого меня спасла тяга к удобству. О которой я писала в посте «Процент или удобство». БПФ и Смоленский были у меня в шаговой доступности. И вклады там были интересные. С точки зрения процентов. Я рассматривала возможность их открытия. Но останавливало меня неудобное время работы. До 5 или до 6 по будням. А я, хоть и фрилансер и работаю дома, придерживаюсь определённого распорядка дня. Который уже вошёл в привычку. И выходить днём из дома в будний день мне очень в лом. (Хотя для получения своих денег из Мастер-банка я свой распорядок нарушила. Подумав, что всё-таки шансы меньше сидеть в очереди в Сбере днём выше. И оказалась права. Вообще не сидела. Но, опять же, это было одноразово. И стимул, опять же, был достаточный). А когда становишься клиентом какого-то банка, то, как показывает опыт, посещать его приходится достаточно регулярно и надо, чтобы это вписывалось в образ жизни. А у меня не вписывалось.



Если Вы попали под страховой случай в первый раз, то две недели Вы будете чувствовать себя не очень комфортно. Хотя, в отличие от Мастер-банка, где всё произошло скоропостижно – в прессе пишут «оперативно», для Вас эти отзывы лицензий в определённой степени облегчение и теперь есть определённость. А то, по-моему, когда и лицензию не отзывают, и доступа к деньгам нет, это ещё хуже. А через две недели или когда Вы соберётесь получать страховое возмещение, Вы испытаете приятные ощущения. Так устроен человек. Имеешь – не ценишь. Хотя про деньги в банке так говорить, наверно, не совсем правильно. Но ценишь не так, как когда у этого банка отзывают лицензию. Зато когда потерянное – даже временно – обретаешь вновь, испытываешь очень положительные эмоции. Дабы они не были ничем омрачены и Вас по неопытности не заставили продержать Ваши деньги лишний день в банке-агенте, обратите внимание на комментарий к моему посту про получение денег от АСВ «Вкладчик на букву …»



По закону Вам должны всё выплатить наличными в тот же день.



Конечно, сейчас обстановка нервозная. Но у меня тоже две недели были мысли на тему а хватит ли денег на выплаты. На форуме даже была реплика «извините, для вкладчиков Мастер-банка денег в АСВ нет». Но вот я со всеми своими деньгами. Воспринимайте то, что пишут на форуме, критически. Я не специалист, но читала, что АСВ, которое сейчас поистратилось, может всегда взять кредит. Уточнения от специалистов в комментариях приветствуются. Как и любая другая полезная инфа.