Второе счастье

Ну хорошо, пусть будет жадность. Раз в Интернете так пишут, значит, в этом что-то есть.
И сразу подумалось про одну нацию. Вы поняли, какую. Как бы так написать, чтобы не забанили и чтоб никого не обидеть.
А вдруг во мне тоже есть еврейская кровь? Украинская точно есть. Но эту мою бабушку-украинку в детстве во время погромов всегда прятали. Очень на еврейку была похожа. Я нет. Как-то ехала с друзьями на еврейский концерт. Они говорят: тебя не пустят. Туда только евреев пускают. А я скажу, что я еврейка. Не поверят. По тебе видно, что ты славянка.
Но, может быть, всё-таки? Может, я поэтому такая жадная?
Ладно, шутки шутками. Но, наверное, дело не в одной жадности? А в том, с чем она в людях сочетается? Если с глупостью – денег не будет. А если с умом? Тогда, наверно, будет богатство? И даже, возможно, счастье? Хотя, говорят, оно не в деньгах. Или эту поговорку тоже переделали?
Сидела как-то в очереди к нотариусу. На стене висел календарь Сбербанка. На каждой странице по изречению. В том месяце было:
«Не … В деньгах счастье!»
Комментарии 5
Ответ: для людей!)))
ЗЫ нацвопрос сейчас актуален даже на верхах!
История написания данного произведения:
Сначала хотела написать продолжение к заметке "Страх и жадность". А то что-то там мало. Первый написанный вариант не понравился. Там было что-то про виды страхов и как они лечатся, а вот от жадности лекарства нет. Но мне написанное не понравилось. Я успокоилась и решила тему не продолжать. А потом всё-таки вот это написалось. Просто взяло и само написалось. Пришлось всё бросить и написать.
О чём это? Ну, например, о том, как поговорки переделывают ...