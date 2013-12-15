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Второе счастье

15.12.2013 12:35 5 691 просмотр
Ну хорошо, пусть будет жадность. Раз в Интернете так пишут, значит, в этом что-то есть.

И сразу подумалось про одну нацию. Вы поняли, какую. Как бы так написать, чтобы не забанили и чтоб никого не обидеть.

А вдруг во мне тоже есть еврейская кровь? Украинская точно есть. Но эту мою бабушку-украинку в детстве во время погромов всегда прятали. Очень на еврейку была похожа. Я нет. Как-то ехала с друзьями на еврейский концерт. Они говорят: тебя не пустят. Туда только евреев пускают. А я скажу, что я еврейка. Не поверят. По тебе видно, что ты славянка.

Но, может быть, всё-таки? Может, я поэтому такая жадная?

Ладно, шутки шутками. Но, наверное, дело не в одной жадности? А в том, с чем она в людях сочетается? Если с глупостью – денег не будет. А если с умом? Тогда, наверно, будет богатство? И даже, возможно, счастье? Хотя, говорят, оно не в деньгах. Или эту поговорку тоже переделали?

Сидела как-то в очереди к нотариусу. На стене висел календарь Сбербанка. На каждой странице по изречению. В том месяце было:

«Не … В деньгах счастье!»

Комментарии 5

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не о чем, а для кого!)))
Ответ: для людей!)))
ЗЫ нацвопрос сейчас актуален даже на верхах!
Ольга Курочкина  (kha)
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Семён Семёныч, благодаря Вам даже думать приходится ... smile:scratch: А не просто писать. Что в голову взбредёт. smile:idea:

История написания данного произведения: smile:oops:

Сначала хотела написать продолжение к заметке "Страх и жадность". А то что-то там мало. Первый написанный вариант не понравился. Там было что-то про виды страхов и как они лечатся, а вот от жадности лекарства нет. Но мне написанное не понравилось. Я успокоилась и решила тему не продолжать. А потом всё-таки вот это написалось. Просто взяло и само написалось. Пришлось всё бросить и написать.

О чём это? Ну, например, о том, как поговорки переделывают ... smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Счастье не в деньгах, и даже в их количестве -а в их покупательной способности!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, количество денег тоже переходит в качество. Жизни. Если их тратить. С умом .... smile:D
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