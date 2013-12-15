Второе счастье

Ну хорошо, пусть будет жадность. Раз в Интернете так пишут, значит, в этом что-то есть.



И сразу подумалось про одну нацию. Вы поняли, какую. Как бы так написать, чтобы не забанили и чтоб никого не обидеть.



А вдруг во мне тоже есть еврейская кровь? Украинская точно есть. Но эту мою бабушку-украинку в детстве во время погромов всегда прятали. Очень на еврейку была похожа. Я нет. Как-то ехала с друзьями на еврейский концерт. Они говорят: тебя не пустят. Туда только евреев пускают. А я скажу, что я еврейка. Не поверят. По тебе видно, что ты славянка.



Но, может быть, всё-таки? Может, я поэтому такая жадная?



Ладно, шутки шутками. Но, наверное, дело не в одной жадности? А в том, с чем она в людях сочетается? Если с глупостью – денег не будет. А если с умом? Тогда, наверно, будет богатство? И даже, возможно, счастье? Хотя, говорят, оно не в деньгах. Или эту поговорку тоже переделали?



Сидела как-то в очереди к нотариусу. На стене висел календарь Сбербанка. На каждой странице по изречению. В том месяце было:



«Не … В деньгах счастье!»