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Нужна ли ниша

20.12.2013 13:42 20 831 просмотр
Если читать в Интернете советы блогерам, то на каждую рекомендацию на одном сайте можно найти прямо противоположную на другом. А иногда даже на том же самом.

Когда я только завела блог, читала сайт, где было написано, что для блога лучше выбрать нишу. Но потом встретилось противоположное мнение. Если вы выберете нишу, то тем самым ограничите число своих потенциальных читателей. smile:(



Я сама стала здесь писать в разных нишах и думала, что, может быть, потом можно будет оставить какую-то одну. Самую интересную. Или самую популярную. Но в Интернете был совет: сначала выберете одну нишу, а когда вам в ней станет тесно, расширьте её или даже перейдите в другую. smile:o



В общем, единственное, что остаётся – это думать своей головой. smile:scratch:

● По тематике сайта писать хорошо. Если вы банковский работник или другой специалист, работающий в области, связанной с банками. Или продвинутый (или даже не очень) клиент и вам интересно писать про банки, банковские карты, управление финансами и тому подобное. Когда я пишу по тематике сайта, у меня увеличивается число просмотров. Появляются новые подписчики и растёт рейтинг. smile:shuffle: Хотя Семён Семёнович мудро советует по поводу рейтинга не заморачиваться.

● Но если вы решили просто регулярно писать в блог, чтобы вас читали, то у вас может не всегда найтись идея по банковской тематике. Или может появиться желание написать о чём-нибудь другом. В данный момент для вас более интересном и актуальном. Или о какой-то своей проблеме. Очень рекомендуют также писать в блог о прошлых проблемах и о том, как Вам удалось их решить.

● Если для вас важнее всего общение, то тоже лучше себя одной нишей не ограничивать. Жизнь в одну нишу не впихнёшь. И пообщаться по разным темам хочется.



Тем не менее, у меня наметилось три ниши.

1. Деньги
2. Путешествия
3. Блоггинг

Этот пост у меня из третьей ниши. smile:oops:

И есть ещё просто посты о разном. В рекомендациях было чьё-то мнение, что если вы будете писать о разном, вас никто не будет читать. Потому что в Интернете и без вас есть что почитать. И не в Интернете тоже. Но на Банки.ру читают и о разном. И даже комментируют. Хотя обычно не так массово, как если писать о банках.

Или важнее не о чём писать, а как? Писала как-то Марине в каментах: главное не ниша, главное талант. Хотя у некоторых есть и то, и другое … smile:)

Комментарии 20

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И деньги конечно на первом месте!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Может на второе место?
ЗЫ или по умолчанию - деньги превыше всего?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Деньги не превыше всего. Я уже писала: деньги – это средство. smile:)

Но в заметке всё на своих местах. Там не список жизненных приоритетов по степени их важности. smile:D Это темы, по которым я пишу в блог. Деньги на первом месте из уважения к тематике сайта. smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Учитывая тематику сайта, не могу не согласиться!)))
ЗЫ но есть вещи поважнее денег
Ольга Курочкина  (kha)
#
Конечно. Но для этих более важных вещей могут быть нужны деньги ... smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Откуда на необитаемом острове деньги?!))) Да и зачем они там нужны!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Про необитаемый остров как-то не подумала. smile:scratch: Это неожиданный поворот сюжета. smile:o Но как Вы сейчас без денег на необитаемый остров попадёте? smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
При желании - можно и без денег!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ну вот я сейчас в Москве - как мне на Новый год оказаться на необитаемом острове? Без денег? Это даже не желание - это заветная мечта! smile:magic:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ближайший к Москве необитаемый остров - ближе чем мы думаем! На Оке реке есть много необитаемых островов!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ой, нет, это не совсем то, о чём я мечтаю ... smile:notiam:
Я как-то представляю себе тёплое море с пальмами smile:relax:
Нет, коктейлей там, конечно, не будет, особенно без денег - но чтобы что-нибудь съедобное на деревьях росло ... smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Море теплое с пальмами через неделю надоест!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Так мне на Новый год только. smile:) Как раз. Или лучше сразу в рай? Без денег. Туда иначе нельзя. Все деньги должны остаться на земле.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Рай надо здесь делать!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Заметка хорошая. Особенно по смыслу.
Особенно понравилось: "остаётся – это думать своей головой"

Если не смотря на совет Семен Семеныча, вы, Оленька, всё-таки рвётесь вверх рейтинга, мой вам совет (для этого сайта): идёте по улице, есть время, увидели банк (неважно какой), зашли, осмотрелись, поговорили с людьми, задали пару "каверзных вопросов" сотрудникам и - бегом за клавиатуру. Впечатления описать.
С одной стороны - это нужно для данного сайта. Мнение не профессионала. Так сказать, оценка со стороны. + рейтинг поползёт вверх.
С другой - (и это уже мнение Семен Семеныча) это будете уже не ВЫ. smile:omg:

Блогер, как и писатель, не пишет на заказ!

Выбирайте! smile8)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёныч, мне Вашим советам следовать сложно. smile:) Вот у меня сейчас рейтинг то 2,50, то 2,49. Третья звезда то появляется, то исчезает. И я то радуюсь smile:ura: , то расстраиваюсь smile:cry: .

А по банкам и так приходится много ходить. Особенно после отзывов лицензий. Уже и не хочется, а надо. smile:( Перекладывать из одного в другой. Так что ещё с улицы заходить я больше не в состоянии. Но для блога сюжет всё равно не всегда будет. Чаще, наверно, для Народного рейтинга. Хотя туда тоже писать полезно. И мне, и сайту. Когда есть что.

Ладно, у меня всё-таки ещё две ниши. Да ещё разное. Нет, для меня самое сложное - это думать. Что вешать в блог, а что нет. Писать-то в рекомендациях советуют как можно больше. Но при этом "в корзину" тоже побольше выбрасывать. Или даже не выбрасывать, а просто оставлять у себя в компьютере. Не вешая в Интернет. Чтобы потом через какое-то время самим перечитать и удивиться. smile:o
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"для меня самое сложное - это думать".

Как говаривал один театральный Авторитет: НЕ ВЕРЮ!
Это вам-то, Оленька сложно думать? Не верю!
Если я плохо разбираюсь в рейтингах (и не собираюсь этим заниматься), то это не значит, что я не вижу людей, способных " думать, а не просто шашкой махать"!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот Вам нашла, что ответить. А Джасперу всё думаю - никак не придумаю. Мозгов не хватает ... smile:(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Вашим советам следовать сложно..."

Не ищите лёгких путей! Трудно - значит верно!
(Во всяком случае в этом конкретном примере...)
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