Нужна ли ниша

Если читать в Интернете советы блогерам, то на каждую рекомендацию на одном сайте можно найти прямо противоположную на другом. А иногда даже на том же самом.Когда я только завела блог, читала сайт, где было написано, что для блога лучше выбрать нишу. Но потом встретилось противоположное мнение. Если вы выберете нишу, то тем самым ограничите число своих потенциальных читателей.Я сама стала здесь писать в разных нишах и думала, что, может быть, потом можно будет оставить какую-то одну. Самую интересную. Или самую популярную. Но в Интернете был совет: сначала выберете одну нишу, а когда вам в ней станет тесно, расширьте её или даже перейдите в другую.В общем, единственное, что остаётся – это думать своей головой.● По тематике сайта писать хорошо. Если вы банковский работник или другой специалист, работающий в области, связанной с банками. Или продвинутый (или даже не очень) клиент и вам интересно писать про банки, банковские карты, управление финансами и тому подобное. Когда я пишу по тематике сайта, у меня увеличивается число просмотров. Появляются новые подписчики и растёт рейтинг.Хотя Семён Семёнович мудро советует по поводу рейтинга не заморачиваться.● Но если вы решили просто регулярно писать в блог, чтобы вас читали, то у вас может не всегда найтись идея по банковской тематике. Или может появиться желание написать о чём-нибудь другом. В данный момент для вас более интересном и актуальном. Или о какой-то своей проблеме. Очень рекомендуют также писать в блог о прошлых проблемах и о том, как Вам удалось их решить.● Если для вас важнее всего общение, то тоже лучше себя одной нишей не ограничивать. Жизнь в одну нишу не впихнёшь. И пообщаться по разным темам хочется.Тем не менее, у меня наметилось три ниши.1. Деньги2. Путешествия3. БлоггингЭтот пост у меня из третьей ниши.И есть ещё просто посты о разном. В рекомендациях было чьё-то мнение, что если вы будете писать о разном, вас никто не будет читать. Потому что в Интернете и без вас есть что почитать. И не в Интернете тоже. Но на Банки.ру читают и о разном. И даже комментируют. Хотя обычно не так массово, как если писать о банках.Или важнее не о чём писать, а как? Писала как-то Марине в каментах: главное не ниша, главное талант. Хотя у некоторых есть и то, и другое …