То лёд, то грязь. То собаки.

Бегать по утрам полезно. Но если вы живёте в Москве, то не всегда найдёте подходящее место, где это можно делать.



Раньше у меня рядом с домом было идеальное место. Но это было давно. Тогда это был стадион с беговыми дорожками вокруг футбольного поля. Общедоступный, с символической оградой. На которой было написано «Выгул собак запрещён». Когда в Москве развелось много бездомных собак, они сидели на футбольном поле прямо рядом с этой табличкой. Жалко, я без фотоаппарата бегала.



Эти собаки меня иногда кусали. Но меня это не останавливало.



Потом там сделали каток с искусственным льдом. Уже огороженный серьёзным забором, с платой за вход. Так что я теперь бегаю вокруг. У них там внутри лёд искусственный – а у меня здесь снаружи самый что ни на есть натуральный. После того как зимой температура несколько раз с плюса на минус поменяется. Так что там тоже было бы логичнее на коньках кататься. Но я коньки не люблю. Меня в детстве отдали в секцию фигурного катания. Вот с тех пор и не люблю.



А когда наступает весна, то вместо льда грязь. Тогда есть выбор: бегать в кедах, но полкруга, или полный круг, но в резиновых сапогах. Правильно говорят: в России два сезона. Грязь и грязь замёрзла.



Бездомных собак сейчас нет – зато есть охранники, выгуливающие немецких овчарок. Тоже вокруг стадиона. Без намордников. На длинных поводках. И даже эти поводки они не всегда в состоянии удержать. Вырвался один раз молодой пёс у хозяина из рук и радостно понёсся вслед за мной. Не знаю, в шутку он кусал или всерьёз, но меня спасла холодная погода и несколько слоёв одежды на месте укуса. Хотя синяк долго не проходил. Теперь встаю пораньше, пока этих оборотней с овчарками ещё нет. Зимой бегаю всегда в темноте. По льду и в темноте. Или по грязи. Что лучше, чтоб собака за мягкое место укусила или поскользнуться и разбить себе голову?



Читаю в Интернете англоязычные блоги. Они там тоже бегом увлекаются. Условия у них идеальные. Но им лень вставать или не хватает силы воли бегать регулярно. А мне места подходящего не хватает. Даже в блог вот решила написать. Этот черновик написан вчера. А сегодня смотрю: Виктор Жидков у себя в заметке спрашивает: «если трудно, и никак не начать, давайте обсуждать, что мешает? Может, вместе разберемся и сообща получится?» Начать-то я начала, и уже давно. Не помню, когда. У меня теперь и привычка, и потребность и даже зависимость. Но мне тоже бывает трудно. Вы поняли, почему …