То лёд, то грязь. То собаки.

Бегать по утрам полезно. Но если вы живёте в Москве, то не всегда найдёте подходящее место, где это можно делать.
Раньше у меня рядом с домом было идеальное место. Но это было давно. Тогда это был стадион с беговыми дорожками вокруг футбольного поля. Общедоступный, с символической оградой. На которой было написано «Выгул собак запрещён». Когда в Москве развелось много бездомных собак, они сидели на футбольном поле прямо рядом с этой табличкой. Жалко, я без фотоаппарата бегала.
Эти собаки меня иногда кусали. Но меня это не останавливало.
Потом там сделали каток с искусственным льдом. Уже огороженный серьёзным забором, с платой за вход. Так что я теперь бегаю вокруг. У них там внутри лёд искусственный – а у меня здесь снаружи самый что ни на есть натуральный. После того как зимой температура несколько раз с плюса на минус поменяется. Так что там тоже было бы логичнее на коньках кататься. Но я коньки не люблю. Меня в детстве отдали в секцию фигурного катания. Вот с тех пор и не люблю.
А когда наступает весна, то вместо льда грязь. Тогда есть выбор: бегать в кедах, но полкруга, или полный круг, но в резиновых сапогах. Правильно говорят: в России два сезона. Грязь и грязь замёрзла.
Бездомных собак сейчас нет – зато есть охранники, выгуливающие немецких овчарок. Тоже вокруг стадиона. Без намордников. На длинных поводках. И даже эти поводки они не всегда в состоянии удержать. Вырвался один раз молодой пёс у хозяина из рук и радостно понёсся вслед за мной. Не знаю, в шутку он кусал или всерьёз, но меня спасла холодная погода и несколько слоёв одежды на месте укуса. Хотя синяк долго не проходил. Теперь встаю пораньше, пока этих оборотней с овчарками ещё нет. Зимой бегаю всегда в темноте. По льду и в темноте. Или по грязи. Что лучше, чтоб собака за мягкое место укусила или поскользнуться и разбить себе голову?
Читаю в Интернете англоязычные блоги. Они там тоже бегом увлекаются. Условия у них идеальные. Но им лень вставать или не хватает силы воли бегать регулярно. А мне места подходящего не хватает. Даже в блог вот решила написать. Этот черновик написан вчера. А сегодня смотрю: Виктор Жидков у себя в заметке спрашивает: «если трудно, и никак не начать, давайте обсуждать, что мешает? Может, вместе разберемся и сообща получится?» Начать-то я начала, и уже давно. Не помню, когда. У меня теперь и привычка, и потребность и даже зависимость. Но мне тоже бывает трудно. Вы поняли, почему …
Комментарии 19
Точно! А мне такого не встречалось.
И это самый лучший сезон. Можно в кедах пробежать полный круг.
Велосипедистам сейчас хоть начали идти навстречу. И прокат, и велодорожки. Но опять же, делают эти дорожки, где раньше были тропинки. А где ходить, спрашивается?
Надо, чтоб всё было отдельно. Пешеходы отдельно, собаки отдельно, марафонцы тоже. И велосипедисты. Такая вот мечта. Несбыточная.
В детстве не научили кататься. Поэтому и не люблю.
А у меня всё в прошлом. Мне как прививку сделали. Против катания на коньках. Даже если б, наоборот, мне платили, не стала бы ...
Ну не было у меня к этому способностей. К лыжам, велосипеду у меня нейтральное отношение. В детстве на велосипеде на даче с удовольствием каталась. На горных лыжах любила. И даже водными занималась.
А щас предпочитаю не обременять себя лишним спортивным "инвентарём". Поэтому люблю бегать и гулять.
Да, в Европе есть такие места. Если ещё остановиться удачно. Чтоб недалеко было до парка. Или в каком-нибудь маленьком городке с ровной местностью. А я привыкла к нашему русскому разгильдяйству, иду один раз в Берлине, а мне сзади немка кричит: "Das ist fuer Fahrrad!" ("Это для велосипедов!") - а я, оказывается, задумалась и по велосипедной дорожке иду ... У них там строго, не то что у нас.
Цель блога – научиться писать. У меня уже немножко получается , но рекомендуют не останавливаться на достигнутом. В данном отношении собака не поможет. Тут, боюсь, для меня блог незаменим.
Вообще я собак люблю. Но заводить не буду. Собака – это ответственность. Откуда столько бездомных собак? Сначала у собаки был хозяин, потом он её выгнал, дальше уже стали рождаться бездомные щенки. Некоторые люди не могут без собак. У меня была такая подруга. С выставками и титулами. Но каждому своё. Я не такая.
Да у меня и так разброс слишком большой. Хотя нишей не хочу ограничиваться. Во всяком случае, здесь и сейчас.
И, опять же, реальное общение не заменит виртуального. Если вернуться к интересующей нас теме. Это разные виды общения. Я Вам уже писала, мне здесь нужно ЧИСТО виртуальное общение. Может, ещё на один пост из этой ниши вдохновлюсь? Про плюсы виртуального общения по сравнению с общением с охранниками в реале …
Про коньки... Когда я учился в школе, то жил в доме через дорогу от которого была балка, которую летом можно было перепрыгнуть, а если разуться, то пройти вброд, так по осени она наполялась дождевой водой. А когда наступали морозы и балка замерзала, то я ещё дома одевал коньки и костылял до балки пробежаться по первому льду. Ах! Каково это бежать по первому льду?! Он трещит, прогибается под такой... И так прозрачный: видны водоросли и камни на дне...
А почему обувал коньки дома? Так эти катания неизменно заканчивались тем, что спокнувшись или столкнувшись с кем-либо оказыался в воде по самую шею и как ледокол проберался до берега, разувался и бежал домой... А пока поднимался на 4-ый этаж, уже и раздевался на ходу, перед дверью бросал всю одежду и почти голый влетал домой.
Проблема в том, что где можно бегать, там обычно и собак выгуливают. Сочетание получается чреватое последствиями. Может быть и похуже, чем описано в моей заметке.
У нас есть недалеко собачья площадка. Я иногда намекаю, что если хотите, чтобы ваша собака побегала, идите туда. Но, действительно, хозяева бывают неадекватные. Поэтому я больше люблю собак.
Если в городе собака неадекватная, виноват человек. Собака ни в чём не виновата. В природе все животные адекватны. Повинуются своим инстинктам, тому, что в них заложено. Собаку проще воспитать, чем человека. Ну а уж если собаку не могут …
Полагаю чисто виртуальное общение это квазиобщение. В него бегут люди которым не хватает реального общения по разным причинам.
А читателей надо принимать такими, какие они есть … Преимущество онлайн-общения: в Интернете не укусят. Наверно, я когда-нибудь ещё заметку про виртуальное общение напишу. А может, целый роман?
Пока веду наблюдение за разными персонажами.
Реальное общение тоже может быть квази. Не квази – это роскошь. Интересное общение с интересными людьми. И в Интернете, и в реале.
На самом деле, проблемы и там, и там. Люди – существа непростые. (Не то что собаки. ) И в Интернет они бегут со всеми своими положительными и отрицательными качествами.
Если виртуальное общение существует и оно нужно такому большому количеству людей, то как его не обзывай, есть что-то, что оно даёт современному человеку. Что ему в современной жизни необходимо. На эту тему диссертации пишут. Но, насколько человек остаётся не до конца познанной загадкой – как и сам феномен жизни, так и достаточно новое по времени явление виртуального общения заслуживает внимания и интереса. Помимо того, что оно само по себе – по большей части – вещь приятная. Поэтому мне так интересно познавать его на собственном опыте.
Реальное общение – вещь знакомая. Тоже избыток квази и недостаток интересного …