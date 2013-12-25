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То лёд, то грязь. То собаки.

25.12.2013 11:44 19 1 219 просмотров
Бегать по утрам полезно. Но если вы живёте в Москве, то не всегда найдёте подходящее место, где это можно делать.

Раньше у меня рядом с домом было идеальное место. Но это было давно. Тогда это был стадион с беговыми дорожками вокруг футбольного поля. Общедоступный, с символической оградой. На которой было написано «Выгул собак запрещён». Когда в Москве развелось много бездомных собак, они сидели на футбольном поле прямо рядом с этой табличкой. Жалко, я без фотоаппарата бегала.

Эти собаки меня иногда кусали. Но меня это не останавливало.

Потом там сделали каток с искусственным льдом. Уже огороженный серьёзным забором, с платой за вход. Так что я теперь бегаю вокруг. У них там внутри лёд искусственный – а у меня здесь снаружи самый что ни на есть натуральный. После того как зимой температура несколько раз с плюса на минус поменяется. Так что там тоже было бы логичнее на коньках кататься. Но я коньки не люблю. Меня в детстве отдали в секцию фигурного катания. Вот с тех пор и не люблю.

А когда наступает весна, то вместо льда грязь. Тогда есть выбор: бегать в кедах, но полкруга, или полный круг, но в резиновых сапогах. Правильно говорят: в России два сезона. Грязь и грязь замёрзла.

Бездомных собак сейчас нет – зато есть охранники, выгуливающие немецких овчарок. Тоже вокруг стадиона. Без намордников. На длинных поводках. И даже эти поводки они не всегда в состоянии удержать. Вырвался один раз молодой пёс у хозяина из рук и радостно понёсся вслед за мной. Не знаю, в шутку он кусал или всерьёз, но меня спасла холодная погода и несколько слоёв одежды на месте укуса. Хотя синяк долго не проходил. Теперь встаю пораньше, пока этих оборотней с овчарками ещё нет. Зимой бегаю всегда в темноте. По льду и в темноте. Или по грязи. Что лучше, чтоб собака за мягкое место укусила или поскользнуться и разбить себе голову?

Читаю в Интернете англоязычные блоги. Они там тоже бегом увлекаются. Условия у них идеальные. Но им лень вставать или не хватает силы воли бегать регулярно. А мне места подходящего не хватает. Даже в блог вот решила написать. Этот черновик написан вчера. А сегодня смотрю: Виктор Жидков у себя в заметке спрашивает: «если трудно, и никак не начать, давайте обсуждать, что мешает? Может, вместе разберемся и сообща получится?» Начать-то я начала, и уже давно. Не помню, когда. У меня теперь и привычка, и потребность и даже зависимость. Но мне тоже бывает трудно. Вы поняли, почему …

Комментарии 19

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Жадность как мотивация бега: мифы и реальность!)))
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, они там внутри за деньги катаются, а меня снаружи бесплатно собаки кусают. smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Действительно, в Москве не так много мест для бега!(
Анна  (Ланочка)
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На самом деле есть еще один сезон - грязь засохла. А бегать действительно негде. Я не говорю уже о других видах спорта. Чтобы вытащить велик из подъезда, надо протиснуться мимо припаркованных машин и выйти за пределы двора, после чего уже можно ехать.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
На самом деле есть еще один сезон - грязь засохла

Точно! smile:gramercy: А мне такого не встречалось. smile:)
И это самый лучший сезон. Можно в кедах пробежать полный круг. smile:D

Велосипедистам сейчас хоть начали идти навстречу. И прокат, и велодорожки. Но опять же, делают эти дорожки, где раньше были тропинки. А где ходить, спрашивается? smile:scratch:

Надо, чтоб всё было отдельно. Пешеходы отдельно, собаки отдельно, марафонцы тоже. И велосипедисты. Такая вот мечта. Несбыточная. smile:(
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Я тоже коньки не люблю.
В детстве не научили кататься. Поэтому и не люблю. smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Так у Вас ещё всё впереди! При желании. Учиться никогда не поздно. smile:D

А у меня всё в прошлом. Мне как прививку сделали. Против катания на коньках. Даже если б, наоборот, мне платили, не стала бы ... smile:|
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Я же не ССГорбунков, чтобы всю жизнь учиться... smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Меня тоже в детстве на каток водили. Я ничего там не достигла, но коньки люблю. В отличие от лыж, которыми замучили в школе. В итоге ни на чем не катаюсь. Некогда. Бегать когда-то пыталась. Много с детства не пробегу, но метров 300 мне по силам. Но, Оля, Вы правы: в Москве бегать негде! А в других странах иногда совершаю короткие пробежки. Есть места, где просто хочется бегать. Только вот график у меня тяжелый. Спать некогда. Когда приходится выбирать, поспать 5 часов вместо 4.5 или полчасика побегать, сплю... smile:fool:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вас на каток водили - а меня мучили ХОРЕОГРАФИЕЙ ... smile:omg:
Ну не было у меня к этому способностей. К лыжам, велосипеду у меня нейтральное отношение. В детстве на велосипеде на даче с удовольствием каталась. На горных лыжах любила. И даже водными занималась. smile8)
А щас предпочитаю не обременять себя лишним спортивным "инвентарём". Поэтому люблю бегать и гулять. smile;)

Да, в Европе есть такие места. Если ещё остановиться удачно. Чтоб недалеко было до парка. Или в каком-нибудь маленьком городке с ровной местностью. А я привыкла к нашему русскому разгильдяйству, иду один раз в Берлине, а мне сзади немка кричит: "Das ist fuer Fahrrad!" ("Это для велосипедов!") - а я, оказывается, задумалась и по велосипедной дорожке иду ... У них там строго, не то что у нас.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Ольга, может вам собаку завести? Будете вместе с ней гулять и бегать. Приобретете новых знакомых, да хоть тех же охранников, вместе гулять будете. )) Появятся новые темы для блога, новые фото любимой собаки, выставки, титулы, а может даже наоборот, бросите блог, потому что общение в реале с собакой и собачниками даст вам то, что вы ищите здесь. )))
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, блог я не брошу. smile:notiam:

Цель блога – научиться писать. У меня уже немножко получается smile:oops: , но рекомендуют не останавливаться на достигнутом. В данном отношении собака не поможет. smile:) Тут, боюсь, для меня блог незаменим.

Вообще я собак люблю. Но заводить не буду. Собака – это ответственность. Откуда столько бездомных собак? Сначала у собаки был хозяин, потом он её выгнал, дальше уже стали рождаться бездомные щенки. Некоторые люди не могут без собак. У меня была такая подруга. С выставками и титулами. Но каждому своё. Я не такая.

Цитата
Появятся новые темы для блога


Да у меня и так разброс слишком большой. Хотя нишей не хочу ограничиваться. Во всяком случае, здесь и сейчас.

И, опять же, реальное общение не заменит виртуального. Если вернуться к интересующей нас теме. smile:D Это разные виды общения. Я Вам уже писала, мне здесь нужно ЧИСТО виртуальное общение. Может, ещё на один пост из этой ниши вдохновлюсь? Про плюсы виртуального общения по сравнению с общением с охранниками в реале …
XIIX  (XIIX)
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О!!! Я живу значит в идеальном районе Москвы - хоть оббегайся, хоть на велике обкатайся. Правда, собак и у нас полно... И не только бездомных, но и тех которые своих хозяев выгуливают. И признаться честно, я не люблю ни собак, ни их хояев. Часто их хозяева более неадекватны, чем их питомцы - нельзя сделать замечания, загрызут как собаки.
Про коньки... Когда я учился в школе, то жил в доме через дорогу от которого была балка, которую летом можно было перепрыгнуть, а если разуться, то пройти вброд, так по осени она наполялась дождевой водой. А когда наступали морозы и балка замерзала, то я ещё дома одевал коньки и костылял до балки пробежаться по первому льду. Ах! Каково это бежать по первому льду?! Он трещит, прогибается под такой... И так прозрачный: видны водоросли и камни на дне...
А почему обувал коньки дома? Так эти катания неизменно заканчивались тем, что спокнувшись или столкнувшись с кем-либо оказыался в воде по самую шею и как ледокол проберался до берега, разувался и бежал домой... А пока поднимался на 4-ый этаж, уже и раздевался на ходу, перед дверью бросал всю одежду и почти голый влетал домой. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Вот я сегодня утром наступила на тонкий лёд – а под ним вода … Хорошо, что у кроссовок подошва потолще, чем у кед. smile;) А то иногда бывает так приятно бежать дальше с мокрой и холодной ногой ...

Проблема в том, что где можно бегать, там обычно и собак выгуливают. Сочетание получается чреватое последствиями. Может быть и похуже, чем описано в моей заметке.
У нас есть недалеко собачья площадка. Я иногда намекаю, что если хотите, чтобы ваша собака побегала, идите туда. Но, действительно, хозяева бывают неадекватные. Поэтому я больше люблю собак. smile:)
Если в городе собака неадекватная, виноват человек. Собака ни в чём не виновата. В природе все животные адекватны. Повинуются своим инстинктам, тому, что в них заложено. Собаку проще воспитать, чем человека. Ну а уж если собаку не могут … smile:omg:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Ольга, вам нужно чисто виртуальное общение, потому что реальное общение это ответственность? ))
Цитата
И, опять же, реальное общение не заменит виртуального.

Полагаю чисто виртуальное общение это квазиобщение. В него бегут люди которым не хватает реального общения по разным причинам.
Ольга Курочкина  (kha)
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К вопросу о заведении собаки см. также сегодняшний ответ на комментарий XIIX выше. smile:oops: Блог хоть воспитывать не надо … smile:D
А читателей надо принимать такими, какие они есть … Преимущество онлайн-общения: в Интернете не укусят. smile:wikigo: Наверно, я когда-нибудь ещё заметку про виртуальное общение напишу. А может, целый роман? smile:scratch:
Пока веду наблюдение за разными персонажами. smile:jokingly:

Реальное общение тоже может быть квази. Не квази – это роскошь. Интересное общение с интересными людьми. И в Интернете, и в реале.

На самом деле, проблемы и там, и там. Люди – существа непростые. (Не то что собаки. smile;) ) И в Интернет они бегут со всеми своими положительными и отрицательными качествами.

Если виртуальное общение существует и оно нужно такому большому количеству людей, то как его не обзывай, есть что-то, что оно даёт современному человеку. Что ему в современной жизни необходимо. На эту тему диссертации пишут. Но, насколько человек остаётся не до конца познанной загадкой – как и сам феномен жизни, так и достаточно новое по времени явление виртуального общения заслуживает внимания и интереса. Помимо того, что оно само по себе – по большей части – вещь приятная. Поэтому мне так интересно познавать его на собственном опыте.
Реальное общение – вещь знакомая. Тоже избыток квази и недостаток интересного … smile:(
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