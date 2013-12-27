Из дневника в блог?

Подала мне не так давно Марина Топтыгина идею попробовать опубликовать в блоге отрывки из дневника. Когда у меня ещё не было блога, мне тоже говорили: конечно, весь твой дневник публиковать не стоит, но наверняка там есть что-то достойное. Только вот как это найти?В Интернете пишут, что много ценного материала ещё хранится у нас в бессознательной памяти. Но как его оттуда извлечь? Ведь там ещё больше, чем у меня в дневниках. Всё-таки я не всю свою жизнь записала. Жить когда-то тоже надо. Чтобы было что записывать.Я сама перечитываю то, что мне интересно. Там для блога ничего нет.Если б было, я бы уже давно написала.А о том, чтобы перечитать всё, не может быть и речи. Я в этом жанре очень плодовитый писатель.Разобраться во всём этом и выбрать лучшее смог бы, наверно, только какой-нибудь очень мощный искусственный интеллект. Но у меня больше написано просто на бумаге от руки. Свой блог я тоже сначала весь перечитывала. А теперь уже не возьмусь.Только число просмотров смотрю время от времени. И то не у всех постов зараз. Очень разное оно, это число. Прямо на порядок отличается. У одного поста уже больше 2000- а у некоторых и 200 нет …А по мне, так у меня всё примерно одинаковое.Ещё одна мысль из Интернета. Когда вы пишете, вы всегда пишете для аудитории. Даже если ведёте личный дневник. Который никому не показываете. Тогда вы пишете для себя будущих. Это правильно. Я стараюсь оставлять в тетради место, чтобы в будущем можно было написать комментарий.Короче, подумала я и решила: пусть дневники спят спокойно. Для более широкой аудитории я лучше что-нибудь другое напишу. Что захочет быть написанным, заставит себя написать. Как, например, этот пост. Спасибо Марине.