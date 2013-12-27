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Из дневника в блог?

27.12.2013 13:05 2 752 просмотра
Подала мне не так давно Марина Топтыгина идею попробовать опубликовать в блоге отрывки из дневника. Когда у меня ещё не было блога, мне тоже говорили: конечно, весь твой дневник публиковать не стоит, но наверняка там есть что-то достойное. Только вот как это найти?

В Интернете пишут, что много ценного материала ещё хранится у нас в бессознательной памяти. Но как его оттуда извлечь? Ведь там ещё больше, чем у меня в дневниках. Всё-таки я не всю свою жизнь записала. Жить когда-то тоже надо. Чтобы было что записывать. smile:)

Я сама перечитываю то, что мне интересно. Там для блога ничего нет. smile:( Если б было, я бы уже давно написала. smile;) А о том, чтобы перечитать всё, не может быть и речи. Я в этом жанре очень плодовитый писатель.

Разобраться во всём этом и выбрать лучшее смог бы, наверно, только какой-нибудь очень мощный искусственный интеллект. Но у меня больше написано просто на бумаге от руки. Свой блог я тоже сначала весь перечитывала. А теперь уже не возьмусь. smile:notiam: Только число просмотров смотрю время от времени. И то не у всех постов зараз. Очень разное оно, это число. Прямо на порядок отличается. У одного поста уже больше 2000 smile:o - а у некоторых и 200 нет … smile:cry: А по мне, так у меня всё примерно одинаковое. smile:scratch:

Ещё одна мысль из Интернета. Когда вы пишете, вы всегда пишете для аудитории. Даже если ведёте личный дневник. Который никому не показываете. Тогда вы пишете для себя будущих. Это правильно. Я стараюсь оставлять в тетради место, чтобы в будущем можно было написать комментарий. smile:fool:

Короче, подумала я и решила: пусть дневники спят спокойно. Для более широкой аудитории я лучше что-нибудь другое напишу. Что захочет быть написанным, заставит себя написать. Как, например, этот пост. Спасибо Марине. smile:gramercy:

Комментарии 2

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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К числу просмотров!
Очень многое зависит от названия поста!
Ольга Курочкина  (kha)
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Дневник для себя будущих – а блогерам наоборот советуют! smile:o
Писать так, как будто вы пишете для себя прошлых и чему-то самих себя учите. На основе накопленного с тех пор опыта.
Во какую рекомендацию прикольную вычитала! smile:!:
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