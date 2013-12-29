Ещё один пост из ниши, которую я решила в качестве ниши не выбирать.Хотя эту тему можно включить в раздел «Блоггинг».Завела я здесь блог с целью литературного самовыражения. Об общении не думала. Но на комментарии рекомендуют отвечать. Поэтому в качестве побочного продукта (или бонуса?) получила …Этот термин употребил один читатель.По его мнению, люди, с которыми я здесь общаюсь – виртуальные. С одной стороны, он прав. Для меня они такие. Но независимо от меня, сами по себе – они же очень реальные! Я это чувствую. Несмотря на ограниченные возможности восприятия через Интернет.Поэтому я общаюсь с ними, как с реальными. Мне главное, чтобы было интересно. И приятно. И так большей частью и есть.Поэтому спасибо вам, дорогие читатели, за комментарии и квази … нет, лучше просто! С наступающим Новым годом!Наверное, этот пост не стоит комментировать? Ведь это будет КВАЗИобщение …… [<лат: quasi как будто, будто бы] – приставка, соответствующая по значению словам «мнимый», «ненастоящий» (Словарь иностранных слов)В латинском и итальянском у quasi есть ещё значения «полу-» и «почти».Так оно здесь «будто бы» или «почти»?