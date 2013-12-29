Ещё один пост из ниши, которую я решила в качестве ниши не выбирать.
Хотя эту тему можно включить в раздел «Блоггинг».
Завела я здесь блог с целью литературного самовыражения. Об общении не думала. Но на комментарии рекомендуют отвечать. Поэтому в качестве побочного продукта (или бонуса? ) получила … квазиобщение.
Этот термин употребил один читатель.
По его мнению, люди, с которыми я здесь общаюсь – виртуальные. С одной стороны, он прав. Для меня они такие. Но независимо от меня, сами по себе – они же очень реальные! Я это чувствую. Несмотря на ограниченные возможности восприятия через Интернет. Поэтому я общаюсь с ними, как с реальными. Мне главное, чтобы было интересно. И приятно. И так большей частью и есть.
Поэтому спасибо вам, дорогие читатели, за комментарии и квази … нет, лучше просто виртуальное общение! С наступающим Новым годом!
Наверное, этот пост не стоит комментировать? Ведь это будет КВАЗИобщение …
КВАЗИ … [<лат: quasi как будто, будто бы] – приставка, соответствующая по значению словам «мнимый», «ненастоящий» (Словарь иностранных слов)
В латинском и итальянском у quasi есть ещё значения «полу-» и «почти».
Так оно здесь «будто бы» или «почти»?
Комментарии 12
Спасибо за новогоднее поздравление!)))
Псевдо - это хуже ... А квази ещё ничего. Даже неплохо. Или ПОЧТИ хорошо .
Литературного? )) Ну тогда дайте определение литературы в вашем понимании.
Как чувствуете? Опишите... литературно )). Кстати помните рекламу M&M's и Дед мороз?
Он настоящий!!! Они настоящие... ))) Для вас Дед мороз настоящий? Реальный? Вы это чувствуете? )))
С наступающим! Всех благ! ))
Литература – понятие широкое. Когда я училась во Французском колледже, там была один раз лекция под названием «Где начинается и где кончается литература?» Тогда Интернет был ещё экзотикой. Даже во Франции. Так что о блогах речи не было. Но сейчас можно задать вопрос: «Блоги – это литература?» Или может это «квази- », или, того хуже, «псевдо-»?
Я чувствую … (надо описать литературно) … что благодаря Вашему реальному неравнодушию я хорошо разработаю данную тему. Так вот не захочешь нишу, а выберешь. Сама тебя выберет и не заметишь. Про чувства в Интернете и их литературное описание.
Хотя чувства положено в романах описывать. А не в блогах. Согласно законам жанров. Литературных и не очень.
Corpo di Bacco! Вы мне начинаете напоминать итальянского импровизатора из Египетских ночей Пушкина. ))
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Мой блог обладает общественным значением?
Ну, во всяком случае, бОльшим, чем дневник. Всё познаётся в сравнении. Шаг в правильную сторону, короче. Вот моё понимание.
Что неравнодушны, это факт. Но к чему, это вопрос.
Меня здесь нет. Здесь только мои с л о в а. Если Вы неравнодушны к моим словам, это очень хорошо. К этому я и стремлюсь. Чтобы у меня было побольше «неравнодушных» читателей.
Про «заинтересованных» читателей я следующую заметку пишу …
http://www.banki.ru/blog/kha/4675.php "Читайте меня"