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Квазиобщение

29.12.2013 11:46 12 1 883 просмотра
Ещё один пост из ниши, которую я решила в качестве ниши не выбирать. smile:|

Хотя эту тему можно включить в раздел «Блоггинг».

Завела я здесь блог с целью литературного самовыражения. Об общении не думала. Но на комментарии рекомендуют отвечать. Поэтому в качестве побочного продукта (или бонуса? smile:scratch: ) получила … квазиобщение.

Этот термин употребил один читатель.

По его мнению, люди, с которыми я здесь общаюсь – виртуальные. С одной стороны, он прав. Для меня они такие. Но независимо от меня, сами по себе – они же очень реальные! Я это чувствую. Несмотря на ограниченные возможности восприятия через Интернет. smile:) Поэтому я общаюсь с ними, как с реальными. Мне главное, чтобы было интересно. И приятно. И так большей частью и есть.

Поэтому спасибо вам, дорогие читатели, за комментарии и квази … нет, лучше просто виртуальное общение! С наступающим Новым годом!





Наверное, этот пост не стоит комментировать? Ведь это будет КВАЗИобщение … smile:D


smile:wikigo: КВАЗИ … [<лат: quasi как будто, будто бы] – приставка, соответствующая по значению словам «мнимый», «ненастоящий» (Словарь иностранных слов)

В латинском и итальянском у quasi есть ещё значения «полу-» и «почти».


Так оно здесь «будто бы» или «почти»? smile:?:

Комментарии 12

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Псевдоответ!)))
Спасибо за новогоднее поздравление!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
ПСЕВДО... [<греч: pseudos ложь] - приставка, обозначающая: ложный, мнимый (соответствует русскому "лже ...")

Псевдо - это хуже ... А квази ещё ничего. Даже неплохо. Или ПОЧТИ хорошо smile:D .
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Должно всегда хорошо быть!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Всегда хорошо быть не может. Это только в раю. Если он есть. Вы про рай правильно написали. Стремиться надо к лучшему.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Но лучшее - враг хорошему!)))
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Завела я здесь блог с целью литературного самовыражения

Литературного? )) Ну тогда дайте определение литературы в вашем понимании.
Цитата
сами по себе – они же очень реальные! Я это чувствую.

Как чувствуете? Опишите... литературно )). Кстати помните рекламу M&M's и Дед мороз?
Он настоящий!!! Они настоящие... ))) Для вас Дед мороз настоящий? Реальный? Вы это чувствуете? )))
С наступающим! Всех благ! ))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо за НЕРАВНОДУШИЕ к моему блогу и причинам, которые заставляют меня его вести! smile:)

Литература – понятие широкое. Когда я училась во Французском колледже, там была один раз лекция под названием «Где начинается и где кончается литература?» Тогда Интернет был ещё экзотикой. Даже во Франции. Так что о блогах речи не было. Но сейчас можно задать вопрос: «Блоги – это литература?» smile:?: Или может это «квази- », или, того хуже, «псевдо-»? smile:scratch:

Я чувствую … (надо описать литературно) … что благодаря Вашему реальному неравнодушию я хорошо разработаю данную тему. Так вот не захочешь нишу, а выберешь. Сама тебя выберет и не заметишь. Про чувства в Интернете и их литературное описание. smile:D

Хотя чувства положено в романах описывать. А не в блогах. Согласно законам жанров. Литературных и не очень. smile:oops:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Ольга, может я к Вам неравнодушен. )) Вот вам и новая тема, что для блога, что для романа.)))
Corpo di Bacco! Вы мне начинаете напоминать итальянского импровизатора из Египетских ночей Пушкина. ))
На стройный мир ты смотришь смутно;
Бесплодный жар тебя томит;
Предмет ничтожный поминутно
Тебя тревожит и манит.
Ольга Курочкина  (kha)
#
ЛИТЕРАТУРА [лат. Lit(t)eratura букв. – написанное, от lit(t)era – буква], один из основных видов искусства – и с к у с с т в о с л о в а. Термином «Л.» обозначают также любые произведения человеч. мысли, закреплённые в письменном слове и обладающие общественным значением … (Большая Советская Энциклопедия smile:!:. Не какая-то там Вики … smile:| )

Мой блог обладает общественным значением? smile:scratch:
Ну, во всяком случае, бОльшим, чем дневник. Всё познаётся в сравнении. Шаг в правильную сторону, короче. Вот моё понимание.

Цитата
Ольга, может я к Вам неравнодушен.


Что неравнодушны, это факт. Но к чему, это вопрос. smile:?:
Меня здесь нет. Здесь только мои с л о в а. Если Вы неравнодушны к моим словам, это очень хорошо. К этому я и стремлюсь. Чтобы у меня было побольше «неравнодушных» читателей. smile:inlove:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Оля, я вот уж точно не псевдо и не квази, поскольку выступаю здесь под собственным именем, с собственной фотографией и собственной биографией. И с Новым Годом я Вас поздравляю на полном серьезе и от души. Желаю новых ярких страниц и в жизни, и в блоге!!! И, конечно же, заинтересованных читателей! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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smile:gramercy: У меня тоже всё собственное! smile:) С прошедшими Вас праздниками! И Старый Новый год ещё будет!
Про «заинтересованных» читателей я следующую заметку пишу … smile:D
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