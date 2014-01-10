"Читайте меня"

Блог – литература?
Энциклопедию больше не буду цитировать. Но мысль там такая: в широком смысле литература – это всё, что пишут и читают. В узком – художественная литература. Так что те, кто блоги литературой не считает, тоже по-своему правы. Это не та литература, которую изучают в школе. Или когда-то изучали.
БСЭ была написана в доинтернетные времена. Поэтому там сказано только про одну литературную революцию. Когда изобрели книгопечатание. А потом изобрели Интернет.
И теперь каждый может писать, чтобы его читали.
Легко ли быть блогером?
Но не каждый пишет. Сколько здесь на Банки.ру зарегистрированных пользователей? А сколько блогеров? Не говорите, что проблема в двух «Спасибо». Кто на форуме тусуется, так или иначе обрастает ими в процессе. Даже в избытке. Но большинство как-то не торопится в раздел «Блоги». С этими своими «Спасибами».
Или кто-то в каментах возражает: мол, писатель из меня никакой. А Львом Толстым быть и не нужно. Говорить умеете? Запишите всё, что хотите сказать. Через некоторое время перечитайте. Поправьте. И как первый пост в блог сгодится. Здесь разговорный стиль приветствуется. А там в процессе ведения блога и писать научитесь. Это дело практики.
Тут трудности в другом. Мне нравится, как было написано на одном англоязычном сайте. Быть блогером просто. Но не легко. Писать мало. Надо, чтобы ещё и читали. И желательно комментировали и лайки ставили. Такие уж тут правила игры. И законы жанра.
Для достижения успеха блогеру надо обзавестись «своими» читателями. Если не сразу, то со временем. «Свои» читатели – это читатели
• постоянные
• неравнодушные
• внимательные
• вовлечённые
Какие ещё?
Это в какой-то степени вопрос везения. Найдут ли вас такие читатели (или вы их) раньше, чем вы забросите ваш блог. Из-за недостатка к нему внимания или по другим причинам.
Почему Вы читаете блоги?
На самом деле меня до сих пор удивляет, почему люди читают блоги. Я имею в виду не только свой.
Я сама раньше не читала. То есть, мне они, наверно, попадались. Но я не знала, что это блоги. Здесь начала читать незадолго до того, как завела собственный. Нет, почему одни блогеры читают других блогеров, мне теперь понятно. Но вот те, у кого своего блога нет? Или комментировать любят? Вы любите? Ну тогда пожалуйста …
Блог-монстр: «Я питаюсь вашими комментариями!»
Комментарии 14
Есть такое понятие информационный голод! Средства массовой информации настолько деградировали (подстроились под власть), что их читать - это сродни мазохизму!(
Вот и приходится добирать по блогам!)))
ЗЫ пиши всегда, пиши везде, пиши наперекор судьбе, пиши и там, пиши и тут - возможно за тобой придут!
Нет, лучше писать не везде. Не там и тут, а в одном месте. Не разбрасываться.
Видел, как кому-то (и не одному) в день регистрации разные люди сразу ставили. Просто так. За то что зарегистрировался...
или за что-то другое?
Знаете, как бывает? Кто-то что-то полезное напишет, а новичок ему: "Спасибо!" А написавший: "А тут для "Спасибо" кнопочка есть ... А этому новичку, чтобы ставить "Спасибо", надо ещё самому 1 "Спасибо" получить. И в результате написавший полезную инфу ставит спасибо поблагодарившему. Чтобы тот ему на кнопочку нажал.
Так что говорите почаще "спасибо!"
Ещё иногда блогеры ставят, когда чей-то комментарий очень нравится. Поняли намёк?
Но даже то, что Вы просто озвучили Ваше желание эти "Спасибы" иметь, уже может помочь. Иногда просто модераторы ставят. Если хотите блог вести, а нет. Так всё равно не заводят.
и меня читайте! и меня!
Это шутка, конечно. А написано, Оленька, правильно. И вопрос уместен: зачем читаете? Рожицы ставить? А в жизни - не кому?
За себя скажу: читаю, потому что хочу знать мнение адекватных, здравомыслящих людей.
А где их еще найти? В блогах самое место!
Писать свои мысли (не рекламу на заказ) - это нужно иметь голову на плечах. Причём свою, не клонированную с телевизионного экрана. Факт!
Будем - я сказал !
О "Спасибах" не думаю, поскольку имею достаточно. Разве что трёхзначное число заиметь для понтов? А о лайках пока не могу не думать. Всего один раз двузначное число поставили ...
Нет, на форумах тоже может быть очень интересно. Я здесь, пока не зарегистрировалась, форумом зачитывалась. Я раньше была из тех, кто вообще ТОЛЬКО читает. А если ещё и спорить, наверно, интересно вдвойне? Я-то захожу, не чтобы поспорить, а ради полезной инфы. Или сама могу что-то написать кому-то нужное. Там-то уж в этом сомневаться не приходится. Там всё конкретно.
Просто люди разные. Кому-то нужен форум, кому-то блог. Об этом тоже заметка будет.
впереди этого ряда!