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Читайте меня

10.01.2014 10:38 14 861 просмотр
Блог – литература?

Энциклопедию больше не буду цитировать. Но мысль там такая: в широком смысле литература – это всё, что пишут и читают. В узком – художественная литература. Так что те, кто блоги литературой не считает, тоже по-своему правы. Это не та литература, которую изучают в школе. Или когда-то изучали.

БСЭ была написана в доинтернетные времена. Поэтому там сказано только про одну литературную революцию. Когда изобрели книгопечатание. А потом изобрели Интернет.

И теперь каждый может писать, чтобы его читали.




Легко ли быть блогером?

Но не каждый пишет. Сколько здесь на Банки.ру зарегистрированных пользователей? А сколько блогеров? Не говорите, что проблема в двух «Спасибо». Кто на форуме тусуется, так или иначе обрастает ими в процессе. Даже в избытке. Но большинство как-то не торопится в раздел «Блоги». С этими своими «Спасибами».

Или кто-то в каментах возражает: мол, писатель из меня никакой. А Львом Толстым быть и не нужно. Говорить умеете? Запишите всё, что хотите сказать. Через некоторое время перечитайте. Поправьте. И как первый пост в блог сгодится. Здесь разговорный стиль приветствуется. А там в процессе ведения блога и писать научитесь. Это дело практики.

Тут трудности в другом. Мне нравится, как было написано на одном англоязычном сайте. Быть блогером просто. Но не легко. Писать мало. Надо, чтобы ещё и читали. И желательно комментировали и лайки ставили. Такие уж тут правила игры. И законы жанра.



Для достижения успеха блогеру надо обзавестись «своими» читателями. Если не сразу, то со временем. «Свои» читатели – это читатели

• постоянные

• неравнодушные

• внимательные

• вовлечённые

Какие ещё?

Это в какой-то степени вопрос везения. Найдут ли вас такие читатели (или вы их) раньше, чем вы забросите ваш блог. Из-за недостатка к нему внимания или по другим причинам.


Почему Вы читаете блоги?

На самом деле меня до сих пор удивляет, почему люди читают блоги. Я имею в виду не только свой.

Я сама раньше не читала. То есть, мне они, наверно, попадались. Но я не знала, что это блоги. Здесь начала читать незадолго до того, как завела собственный. Нет, почему одни блогеры читают других блогеров, мне теперь понятно. Но вот те, у кого своего блога нет? Или комментировать любят? Вы любите? Ну тогда пожалуйста …


Блог-монстр: «Я питаюсь вашими комментариями!»

Комментарии 14

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Еще есть админы-читатели и тролли-читатели!)
Есть такое понятие информационный голод! Средства массовой информации настолько деградировали (подстроились под власть), что их читать - это сродни мазохизму!(
Вот и приходится добирать по блогам!)))
ЗЫ пиши всегда, пиши везде, пиши наперекор судьбе, пиши и там, пиши и тут - возможно за тобой придут!
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я думала, наоборот, информационное переедание ... smile:scratch: Сейчас столько всего прочитать можно. smile:o

Нет, лучше писать не везде. Не там и тут, а в одном месте. smile:oops: Не разбрасываться. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть время разбрасывать посты и есть время собирать коменты!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Легко ли быть читателем?!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вдумчивым, внимательным, доброжелательным!)))
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Интересно: сколько еще нужно тусоваться, чтобы 2 "спасибо" получилось? При мое-то возможности "ласкать" смайликами. smile;)

Видел, как кому-то (и не одному) в день регистрации разные люди сразу ставили. Просто так. За то что зарегистрировался...
smile:o или за что-то другое?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Тут тоже элемент везения. smile:D

Знаете, как бывает? Кто-то что-то полезное напишет, а новичок ему: "Спасибо!" А написавший: "А тут для "Спасибо" кнопочка есть ... smile:oops: А этому новичку, чтобы ставить "Спасибо", надо ещё самому 1 "Спасибо" получить. И в результате написавший полезную инфу ставит спасибо поблагодарившему. Чтобы тот ему на кнопочку нажал. smile:jokingly:
Так что говорите почаще "спасибо!" smile:)

Ещё иногда блогеры ставят, когда чей-то комментарий очень нравится. smile:shuffle: Поняли намёк?

Но даже то, что Вы просто озвучили Ваше желание эти "Спасибы" иметь, уже может помочь. Иногда просто модераторы ставят. Если хотите блог вести, а нет. Так всё равно не заводят. smile:(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"Читайте меня"

smile:) и меня читайте! и меня!

Это шутка, конечно. А написано, Оленька, правильно. И вопрос уместен: зачем читаете? Рожицы ставить? А в жизни - не кому?

За себя скажу: читаю, потому что хочу знать мнение адекватных, здравомыслящих людей.
А где их еще найти? В блогах самое место!
Писать свои мысли (не рекламу на заказ) - это нужно иметь голову на плечах. Причём свою, не клонированную с телевизионного экрана. Факт!
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, Семён Семёныч, судя по следующему комментарию, МЫ людям нужны ... smile:)
Timka ***  (Timohka)
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Ольга!Спасибо вам!Я из тех, кто больше читает. smile:) Не удержалась и написала ,не думайте о лайках и спасибо.С удовольствием читаю Вас и Семен Семеновича,мнения Максима Осадчего,путешествия Марины Топтыгиной ,с отзывами актуален и просто супер Александр . smile:) Никогда не понимала,как люди на форумах разных часами спорят. smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы меня поставили в один ряд с такими асами ... smile:oops: Я прямо выросла в собственных глазах. smile:gramercy:

О "Спасибах" не думаю, поскольку имею достаточно. Разве что трёхзначное число заиметь для понтов? smile:scratch: А о лайках пока не могу не думать. Всего один раз двузначное число поставили ... smile:wall:

Нет, на форумах тоже может быть очень интересно. Я здесь, пока не зарегистрировалась, форумом зачитывалась. Я раньше была из тех, кто вообще ТОЛЬКО читает. А если ещё и спорить, наверно, интересно вдвойне? Я-то захожу, не чтобы поспорить, а ради полезной инфы. Или сама могу что-то написать кому-то нужное. Там-то уж в этом сомневаться не приходится. Там всё конкретно. smile:vnature:

Просто люди разные. Кому-то нужен форум, кому-то блог. Об этом тоже заметка будет.
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