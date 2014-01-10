"Читайте меня"

Энциклопедию больше не буду цитировать. Но мысль там такая: в широком смысле литература – это всё, что пишут и читают. В узком – художественная литература. Так что те, кто блоги литературой не считает, тоже по-своему правы. Это не та литература, которую изучают в школе. Или когда-то изучали.БСЭ была написана в доинтернетные времена. Поэтому там сказано только про одну литературную революцию. Когда изобрели книгопечатание. А потом изобрели Интернет.И теперь каждый может писать, чтобы его читали.Но не каждый пишет. Сколько здесь на Банки.ру зарегистрированных пользователей? А сколько блогеров? Не говорите, что проблема в двух «Спасибо». Кто на форуме тусуется, так или иначе обрастает ими в процессе. Даже в избытке. Но большинство как-то не торопится в раздел «Блоги». С этими своими «Спасибами».Или кто-то в каментах возражает: мол, писатель из меня никакой. А Львом Толстым быть и не нужно. Говорить умеете? Запишите всё, что хотите сказать. Через некоторое время перечитайте. Поправьте. И как первый пост в блог сгодится. Здесь разговорный стиль приветствуется. А там в процессе ведения блога и писать научитесь. Это дело практики.Тут трудности в другом. Мне нравится, как было написано на одном англоязычном сайте. Быть блогером просто. Но не легко. Писать мало. Надо, чтобы ещё и читали. И желательно комментировали и лайки ставили. Такие уж тут правила игры. И законы жанра.Для достижения успеха блогеру надо обзавестись «своими» читателями. Если не сразу, то со временем. «Свои» читатели – это читатели• постоянные• неравнодушные• внимательные• вовлечённыеКакие ещё?Это в какой-то степени вопрос везения. Найдут ли вас такие читатели (или вы их) раньше, чем вы забросите ваш блог. Из-за недостатка к нему внимания или по другим причинам.На самом деле меня до сих пор удивляет, почему люди читают блоги. Я имею в виду не только свой.Я сама раньше не читала. То есть, мне они, наверно, попадались. Но я не знала, что это блоги. Здесь начала читать незадолго до того, как завела собственный. Нет, почему одни блогеры читают других блогеров, мне теперь понятно. Но вот те, у кого своего блога нет? Или комментировать любят? Вы любите? Ну тогда пожалуйста …