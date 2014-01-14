Лень и 700 000

Сначала я хотела начать свою заметку «Страх и жадность» http://www.banki.ru/blog/kha/4573.php с вопроса: «Вы будете хранить в банке из второй сотни больше 700 000 рублей?» Это было ещё до отзыва лицензии у Мастер-банка. А после недавней серии банкротств задавать такой вопрос как-то расхотелось.
Но вот смотрю: на форуме стали обсуждать ещё один человеческий недостаток. Которым издавна славится наша родная страна. Почему люди хранят в одном банке больше 700 000? А им лень отнести в другой.
Были также отмечены разные сочетания людских пороков. Кому-то просто лень. Ну, и немножко страшно. Поэтому он держит миллион в ВТБ24. Или в Сбербанке. А кто-то и ленив, и жаден. Поэтому если в банке с максимальными процентами сумма превысила застрахованную, у него есть сразу две причины не нести «лишнее» в другой банк. Где проценты пониже. А потом в первый банк приходит ЦБ с метлой – и жадный ленивец плачет …
Читаю здесь на сайте, что пишут профессионалы на тему, как отличить проблемный банк от устойчивого. Понимаю, что такая инфа очень полезна. Для тех, кому не лень в этом разбираться. Но себя, к сожалению, отнести к подобным не могу. Мне очень стыдно – но сразу хочется заняться чем-нибудь другим. Может, даже зарабатыванием денег. Если бы ещё можно было их потом просто отнести в банк и ни о чём не думать …
Но это мечты. Потому что даже если отнести меньше застрахованной суммы, оставив место для процентов, то всё равно потом эти проценты набегут и надо будет что-то делать. А пока следить и считать. Ещё легко «попасть» с долгосрочным вкладом в валюте. С одной стороны, если превышение произошло благодаря росту курса, то у вас стало больше денег. Но когда оно выходит за пределы 700 000, то после банкротства банка денег становится меньше. Чем когда вы, потирая руки, наблюдали рост вашей суммы в рублёвом эквиваленте.
Или ещё бывают варианты с высоким процентом и при желании ручной капитализацией в Интернет-банке. Так мне уже стало лень каждый месяц лезть в Интернет-банк. Да ещё периодически проблемы с компьютером. Как вариант, можно положить 700 000 и ходить каждый месяц забирать проценты. Что, однако, тоже не для ленивых.
А Вам бывает лень управлять Вашими финансами?
Комментарии 10
А то тут читаю на форуме: пишут наши люди, проживающие в Швейцарии. Там можно положить деньги в банк, процент смешной, ещё карту выдают платную, потом какая-нибудь комиссия – и в результате ты оказываешься банку должен, а не он тебе. Вот она, обратная сторона надёжности.
Надёжнее, чем в матрасе. Или страховать надо матрас. Но это же труд какой. По-моему, легче в банк сходить.
За себя скажу-не лень, а не охота потерять много процентов. Когда делались вклады ситуация была стабильней. Поэтому сейчас рискую, но до окончания срока всё равно забирать не буду. А вклад "Матрац", конечно надёжен, но жаль прибыли не даёт
Но после Мастер-банка как-то расхотелось ... Хотя я не там рисковала. Там до сих пор всё спокойно. И хорошо, вклады пополняемо-отзывные. Отнесла, скрипя сердцем, под меньший процент. Но если у Вас неотзывной, я Вас понимаю ...
Тем более что нелюбовь (хотел сказать вообще "ненависть") к людям с большими деньгами у нас большая. А уж к ленивым и жадным богачам - точно ненависть
Но вот приведу пример человека, обязанного публиковать имущественную декларацию (депутат или кто-то из топов корпораций, не помню), состояние счетов которого упоминалось в сети. Человек задекларировал депозиты на 80 млн рублей. Чтобы разложить их по 650000 (оставив место для процентов) ему понадобилось бы 123 банка. Или очень-очень большая семья, в которой всем можно доверять.
Независимо от отношения к этому депутату или руководителю, лично я считаю, что такая ситуация в банковской системе НЕНОРМАЛЬНА. Ненормально, что при наличии в стране более 800 банков под контролем целого МЕГАрегулятора человек не может спокойно выбрать для крупного вклада банк хотя бы из первых 200-300 по активам!
Так что раскладывание по 700000 - это не проблема лени или жадности, это регулятор со своей больной головы на нашу здоровую таким образом хочет переложить свои проблемы, свой дилетантизм, неумение работать так, чтобы предупреждать нарушения, а не карать за них. Ведь он потому и называется регулирующим органом, в отличие от контрольных органов! А по сути, вернее, судя по результатам, ограничивается пока лишь контрольными функциями.
Ну, такому надо в Сбербанк или ВТБ24. Его там примут с распростёртыми объятиями, зачислят в ВИПы, предложат всякие замысловатые продукты. Но если он такой поклонник депозитов, тоже рады будут. Но такие суммы обычно диверсифицируют. Или это у него уже с учётом диверсификации ...
Ну вот, а почему же только в Сбербанк или ВТБ24 ему идти? Даже если все банки с госучастием вспомнить, плюс банки госкорпораций, все равно получится штук десять. Так что же получается: в стране 800 с лишним банков, а деньги можно безопасно положить только в десять? Ладно, вспомним еще "белый список" из 51 банка - так что, безопасно вклад можно только в 51 банк положить из 800? Зачем нам тогда регулятор, да еще Мега?? Там 18000 человек получает зарплату из наших налогов - за что? Ладно, перебрал с количеством, надо только работников надзора считать - но все равно налицо злостное невыполнение своих обязанностей.
Но, по-моему, ТАКИЕ люди умеют их решать.