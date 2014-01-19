Моей первой поездкой за границу была поездка в Лондон. После спецшколы и иняза для меня это было путешествием в учебник английского языка.Расскажу предысторию.После института я работала в издательстве АПН. (Агентство печати «Новости». Потом оно называлось «РИА Новости». Сейчас «Россия сегодня»). В редакции периодики на иностранных языках. Когда решила написать этот пост, долго вспоминала названия журналов, которые там издавались. Не могла ничего вспомнить, кроме одного. Этот журнал появился вскоре после того, как я туда пришла. Назывался «Перестройка».Но помнила, что дома были экземпляры других журналов. На английском и французском точно. Стала искать. Нашла. Наверное, название стёрлось из памяти неспроста. Всё-таки неоднозначным было наше прошлое. Журнал назывался «Социализм: теория и практика».Эта пропаганда выходила ещё на немецком, испанском и португальском, а также в оригинале на русском. И для каждого языка был целый штат редакторов и корректоров. А для иностранных языков соответственно ещё и переводчиков.После того, как русский переводчик переводил текст на иностранный язык, его перечитывал редактор-стилист, носитель языка. В английской редакции у нас сначала были американка и англичанин. Потом англичанин уехал. Американка оказалась завалена работой, при том что одновременно работала ещё на трёх.Нашли новую стилистку. Англичанку из Лондона. Посадили её за стол прямо рядом со мной. Она говорила по-русски, но хуже, чем я по-английски. Поэтому мы говорили по-английски. Там в АПН были бесплатные талоны на завтрак и обед и мы всегда ходили вместе обедать. Джеки очень нравилась русская кухня.А завтракать я всегда ходила с начальницей. Стилисты в это время ещё спали. С ними обращались бережно. Всё-таки иностранцы. Разрешали приходить на работу попозже. Должность начальницы называлась «контрольный редактор». Она перечитывала тексты уже после стилистов. Говорила, что американка не знает грамматики. А англичанка вообще не справляется с работой. И вообще мы знаем английский лучше, чем они. Всё-таки теорию грамматики в институте учили. И даже теорию фонетики.Через некоторое время после появления журнала «Перестройка» в издательстве произошло сокращение штатов. Под него попали и стилисты, и редакторы, и кто-то из переводчиков – а мою должность, младшего редактора, вообще упразднили. Короче, осталась работать одна начальница – контрольный редактор и один внештатный переводчик. Всем выплатили выходное пособие – не помню уже, сколько месячных зарплат.Я пошла преподавать английский в частный колледж. А Джеки уехала в Лондон.Перед отъездом она спросила: «Ты хочешь приглашение в Англию?» Как вы думаете, что я ответила?Получила в ОВИРе свой первый загранпаспорт. На нём было написано «Союз Советских Социалистических Республик». Когда я его получала, Советский Союз ещё был. А когда поехала в Англию, уже не было. Но те, кто эти паспорта штамповал, видимо, никак не ожидали развала СССР. И наделали их столько, что у меня и следующие два паспорта были «социалистические». И только четвёртый российский.Всем, кто приходил в посольство Великобритании за визой, устраивали … ну, не допрос, а … «интервью». Язык интервью можно было выбрать. Захожу я на это «собеседование», сажусь. Англичанин меня спрашивает: «Вы рады, что с Вами будут говорить по-английски?» Рада – не то слово. А то Джеки уехала, прямо поговорить не с кем …Перед отъездом рубль обвалился. Купленные для поездки 200 долларов стали по тем временам большими деньгами. Эта подробность не из дневника, в то время не вела. Просто тогда в паспорте ставили печать «Валюта продана» и писали от руки сумму. И на той же странице ставилась наша выездная виза. Тогда ещё и такая была. Но раз приглашение есть и паспорт выдан, ОВИР давал её автоматом: пожалуйста, уезжайте!..