В стране английского языка

Начало (предыстория) http://www.banki.ru/blog/kha/4712.php (С обложками журналов. Наконец сканировать научилась. )
В аэропорту Хитроу меня сразу посадили в машину и повезли на выходные в Суссекс. На день рождения мамы Джеки. Поскольку руль там в Англии с другой стороны и вообще всё движение не туда, я сразу же почувствовала себя не то что за границей, а прямо в зазеркалье. Творчество Льюиса Кэрролла мы тоже в школе осваивали. В неадаптированном виде на уроках домашнего чтения в седьмом классе.
В машине шла беседа на английском языке. Мимо проезжали автобусы, украшенные рекламой на наречии, изучаемом с восьмилетнего возраста. В институте иностранных языков практике разговорной речи, конечно, внимание уделялось. Но какая могла быть практика, если я первых иностранцев увидела живьём, только когда пошла работать! В качестве компенсации нас усердно пичкали разной теорией и терминологией. Например, было выражение «погрузиться в языковую ванну». Такая ванна считалась очень эффективной. Хотя и была вне досягаемости.
А на этот день рождения пришло столько народу … И нужно было вести светскую беседу. Всем было интересно про Москву и перестройку. К счастью, беседовать на эти темы словарный запас позволял без проблем. Пробелы в образовании обнаружились позже. Уже в Лондоне. О них ниже.
На второй день с семьёй одного из братьев Джеки съездили на машине на море. Был январь, так что не до купания – но очень красиво там, на Северном море, даже зимой.
В воскресенье вечером поехали назад в Лондон. Когда проезжали мимо освещённого Биг Бена, вышли из машины, чтобы я посмотрела. Для меня это было сильным душевным потрясением. Столько лет читать об этом в учебниках в школе и в институте – а тут увидеть собственными глазами. Когда через несколько лет я в первый раз лицезрела Эйфелеву башню, то не испытала таких эмоций. Всё-таки учить язык с третьего курса института – это не то, что со второго класса.
Мой первый учебник английского был таким
Джеки жила на окраине Лондона. Утром сидим завтракаем. Она показывает в окно: «Смотри!» Я: «Какой красивый поезд!» «Да нет, я на белку показываю. Какая у нас тут природа!»
Особого желания ходить со мной по музеям у Джеки не было, так что я ходила в основном одна. Зато посетили всех её лондонских родственников. А также разные рестораны, пабы, чайные – и магазины. По которым Бекки-шопоголик в романах у Софи Кинселлы ходит.
В азиатских ресторанах порции были такие большие, что всё съесть не получалось. Даже несмотря на то, что днём я пробавлялась бутербродами, заботливо сделанными Джеки. И с сожалением вспоминала об оставленном на тарелке накануне вечером. А в ресторане с местной кухней у меня были проблемы с меню. В советских учебных заведениях соответствующей лексике как-то не научили. И названия изысканных блюд были для меня загадкой. Англичане, конечно, объясняли, что с чем едят. Но лучше один раз увидеть. Или, ещё лучше, попробовать. Так что когда мне принесли мой заказ, я разочаровалась. И весь вечер с завистью смотрела в чужие тарелки. С другими, более привлекательными на вид кушаниями.
А дома Джеки как-то вечером приготовила картошку с мясом. Её бой-френд говорит: «Как в АПН!» Он тоже к ней в Москву приезжал. И ел наши бесплатные обеды по талонам. (Кто не знает, что такое АПН, пройдите по ссылке в начале поста. )
Ещё Джеки сходила со мной в кино. А её мама в театр. Гуляли вдоль канала. В Лондоне тоже есть. Катались в лодке по Темзе. Джеки фотографировала. Жалко, фотоаппарат был ещё не цифровой. И фотки остались в Лондоне. Письма друг другу тоже бумажные писали. Или слали открытки.
А банкоматы тогда уже были. Во всяком случае, в Лондоне. Я там их первый раз увидела. Когда у Джеки кончились наличные, она сказала: «А сейчас я тебе покажу, как взять деньги из стены». И проделала фокус с картой. В общем, масса была у меня там в Англии незабываемых впечатлений.
В предыдущей заметке я писала, что у меня было с собой 200 долларов. Которые после падения рубля стали для России крупной суммой. Англичане цену деньгам знают. Так что для них любые деньги – деньги. Но принцип «Не имей сто рублей …» иногда действует и при капитализме. У меня сто друзей никогда не было. Вот у Джеки да. Что в Москве, что в Лондоне. А мне было и одной Джеки достаточно. Решили они с Джоном – так звали бой-френда – везде за меня платить. Так что хотя я поменяла там доллары на фунты (выбирали день, чтобы был получше курс), но даже часть суммы привезла назад. Вот такая была у меня первая поездка за границу.
Не свои фотографии какой смысл вставлять. Но раз уж Биг Бен упомянула, вставлю.
Потом по возвращении было прикольно показывать детям в колледже план Лондона из Лондона. И всё остальное, что я привезла «оттуда». Там этой бесплатной туринфы много лежало. В метро, просто на улицах, в музеях. В конце концов учащиеся всё это у меня на уроках растащили. Всего одна брошюрка в архиве осталась.
Нет, ещё вот эта фотка из Интернета вызывает у меня ностальгию. И улица была такая, и автобус …
Комментарии 7
Билетик вот на электричку сохранился. 11 фунтов 30 копеек. Ездили с Джеки Кэмбридж смотреть. Я теперь со сканером развлекаюсь как могу.
Академия педагогических наук. А может вам, Ольга, написать в блоге как вы учили английский? Или как нужно учить язык, по какой методике. Вы тем самым осуществите переход из одной АПН (агентство) в другую АПН (академию). )))
Приятного вам бархатного сезона. )))