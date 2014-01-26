То, что сближает, важнее

Православные и католические экуменисты любят повторять фразу: «У наших церквей больше того, что их сближает, чем того, что разъединяет». В теологию вдаваться не буду. Различия в толковании Троицы и тому подобное. Вопрос о целибате для пользователей Банки.ру, я думаю, тоже неактуален.
Насколько я поняла, читателям интереснее, что может быть привлекательнее в католицизме для простого человека. Если он верующий и находится в процессе выбора церкви. Или просто интересующийся.
Первое, что всем бросается в глаза – это скамейки в храмах. Хотя мне тут в одном блоге встретилось, что сидеть вреднее, чем стоять … Но католики во время мессы тоже встают. Когда идут к причастию. Или чтобы пожать друг другу руки, желая мира. И есть ещё другие моменты мессы, когда положено встать.
Вообще у мессы есть определённые каноны, которые надо соблюдать, а в остальном всё зависит от фантазии священника. Если богослужение посвящено какому-то событию или мероприятию, то могут целый спектакль в тему разыграть. С участием тех, кто обычно сидит на скамейках. Тогда они выходят к алтарю и исполняют там всё, что предусмотрено сценарием. И это могут быть даже не католики.
Если среди совершающих обычную мессу подбираются особо музыкально одарённые личности, они способны бОльшую часть текста этой мессы даже не проговорить, а спеть.
Но при всём этом всегда нужно оставаться в рамках. Иначе более консервативно настроенное начальство – для священников это епископ – может отлучить если не от церкви, то от собственного прихода.
Ещё я всегда думаю, что праздновать Рождество 25 декабря лучше, чем 7 января. Потому что у православных на Новый год ещё пост. И за новогодним столом придётся либо его нарушить, либо сидеть и облизываться.
Убранство католических храмов отличается разнообразием. Например, православные иконы там не редкость.
«Это католический храм. Как-то видела сидели на мессе три священника. Старый француз, средних лет поляк и молодой африканец. Думаю: как они для Франции типично подобрались. Жалко, здесь молодого африканца нет.» на Яндекс.Фотках
Но никогда не видела в наших церквях католических статуй. Или, может быть, кто-нибудь видел?
Католики также не заморачиваются с платками и длинными юбками. Никакая бабушка вам там не сделает замечания. Она часто сама будет в джинсах и с непокрытой головой.
Если вы живёте в России и станете католиком, то окажетесь в меньшинстве. В России католиков 1%. Но в этом есть и свои преимущества. Больше сплочённости, более тесные связи. Чуть ли не все друг друга знают.
Связи с заграницей. Если у вас хорошие отношения с католическим духовенством, вам не придётся тратиться во время зарубежных вояжей на гостиницы. Если священник замолвит слово, вас приютят в какой-нибудь общине или монастыре вообще бесплатно или за символическое пожертвование. И условия там, кстати, очень хорошие. Отдельные комнаты с собственными удобствами. Сейчас в Западной Европе всё меньше людей, особенно из местного коренного населения, хотят быть монашествующими. И монастыри и другие помещения пустуют. В некоторых даже уже просто принимают туристов по определенному тарифу.
Вот останавливалась в Лионе у сестёр.
«Монахини селят в такие комнаты» на Яндекс.Фотках
До этого я останавливалась у знакомых и ходила с ними за компанию по утрам молиться. А там эти сёстры меня не знали, я их не знала – но тоже пошла с утра на мессу. После этого они стали меня кормить бесплатно обедом, расспрашивать о Католической церкви в России и в конце концов пригласили священника-француза, у которого оказались со мной в Москве общие знакомые.
Это я по католическим местам путешествую. Здесь Прованс. Я теперь ведь и отсканировать фотку умею …
«У креста» на Яндекс.Фотках
Как говорят верующие, отличия между церквями до Бога не доходят. При этом имеются в виду вообще все конфессии. А уж между православием и католицизмом по сравнению с другими стена различий и того ниже. Если не воздвигать её искусственно, преследуя какие-то иные интересы, кроме исповедования веры.
Конечно, Православная и Католическая церкви разные. Но, как говорят экуменисты, это Церкви-сёстры.
Комментарии 16
"Как говорят верующие, отличия между церквями до Бога не доходят".
так стали говорить совсем недавно и только толерантные верующие. до этого всяко было! Сами знаете.
На Руси даже православные друг друга гоняли! За то, что одни тремя пальцами стали креститься, а другие двумя.
А погибшего Александра Меня помните как "костерили"? Это совсем недавно было!
Но мысль (о том, что до бога доходит и что не доходит) правильная!
Но после комментариев в Вашем блоге вспомнила рекомендацию писать о том, что интересно читателям. По крайней мере трём точно интересно.
А я всё по поводу ниши голову ломаю …
Нетолерантности и сейчас хватает. Даже вот картинки в Интернете подыскивала, там если задать слово «экуменизм», много чего можно прочитать. У меня тут мамины нетолерантные книги про экуменизм остались. Но я их не читаю. Заглянула в свои католические. Чтоб попроще написать. А то вначале слишком заумно было, с латынью … Чтобы людей не пугать.
Да, рассказывала на работе одна женщина-католичка, что зашла в православный храм, а то на окраине Москвы живёт и на Малую Грузинскую не наездишься. Крестится по-католически в другую сторону. Бабушки смотрят косо …
А по правилам они даже причащаться друг у друга могут, если своей церкви рядом нет.
Александра Меня читала, ещё когда работала с протестантами в начале 90-х. Тогда люди ещё не успевали разобраться. Потом все наши бабушки от них в православие ушли.
ЗЫ так что я круче Папы
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Может, тогда буддизм? Почитайте книгу "УМ И ПУСТОТА" составленную по материалам лекций живущего в России тибетского учителя геше Джампа Тинлея.
Вот еще весьма интересная книга: Дзонгсар Кхьенце "Отчего вы не буддист"
Положительные впечатления от поездки в эту страну, вдохновили на прочтение
Я тут блог один читаю про минимализм. И чувствую, что эта философия мне близка. Автор пишет, что ему помогает не делать ненужных покупок мысль о том, что на эти деньги он сможет прожить лишний день во время путешествий по своим любимым буддистским странам. Хорошо, когда у людей есть такие места. У меня сейчас нет. А без стимула мне вообще лучше не ехать … Пока пожить по принципу «В гостях хорошо …». Описывая в блоге старые поездки. А то когда ездила, ещё блога не было.
Стараюсь чередовать.
Вообще, поездки дают множество стимулов. Так, напрмер, мне, стимул изучить язык.
Блог у Вас теперь есть, чем не стимул для новой поездки
А я, наоборот, сначала учила языки, а потом уже это был стимул для поездки …
Это как писать стихи. "Муза" может посетить внезапно, главное успеть записать.