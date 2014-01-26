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То, что сближает, важнее

26.01.2014 11:56 16 877 просмотров
Православные и католические экуменисты любят повторять фразу: «У наших церквей больше того, что их сближает, чем того, что разъединяет». В теологию вдаваться не буду. Различия в толковании Троицы и тому подобное. Вопрос о целибате для пользователей Банки.ру, я думаю, тоже неактуален.



Насколько я поняла, читателям интереснее, что может быть привлекательнее в католицизме для простого человека. Если он верующий и находится в процессе выбора церкви. Или просто интересующийся.

Первое, что всем бросается в глаза – это скамейки в храмах. Хотя мне тут в одном блоге встретилось, что сидеть вреднее, чем стоять … Но католики во время мессы тоже встают. Когда идут к причастию. Или чтобы пожать друг другу руки, желая мира. И есть ещё другие моменты мессы, когда положено встать.

Вообще у мессы есть определённые каноны, которые надо соблюдать, а в остальном всё зависит от фантазии священника. Если богослужение посвящено какому-то событию или мероприятию, то могут целый спектакль в тему разыграть. С участием тех, кто обычно сидит на скамейках. Тогда они выходят к алтарю и исполняют там всё, что предусмотрено сценарием. И это могут быть даже не католики.

Если среди совершающих обычную мессу подбираются особо музыкально одарённые личности, они способны бОльшую часть текста этой мессы даже не проговорить, а спеть.

Но при всём этом всегда нужно оставаться в рамках. Иначе более консервативно настроенное начальство – для священников это епископ – может отлучить если не от церкви, то от собственного прихода.

Ещё я всегда думаю, что праздновать Рождество 25 декабря лучше, чем 7 января. Потому что у православных на Новый год ещё пост. И за новогодним столом придётся либо его нарушить, либо сидеть и облизываться.

Убранство католических храмов отличается разнообразием. Например, православные иконы там не редкость.


«Это католический храм. Как-то видела сидели на мессе три священника. Старый француз, средних лет поляк и молодой африканец. Думаю: как они для Франции типично подобрались. Жалко, здесь молодого африканца нет.» на Яндекс.Фотках

Но никогда не видела в наших церквях католических статуй. Или, может быть, кто-нибудь видел?

Католики также не заморачиваются с платками и длинными юбками. Никакая бабушка вам там не сделает замечания. Она часто сама будет в джинсах и с непокрытой головой.

Если вы живёте в России и станете католиком, то окажетесь в меньшинстве. В России католиков 1%. Но в этом есть и свои преимущества. Больше сплочённости, более тесные связи. Чуть ли не все друг друга знают.

Связи с заграницей. Если у вас хорошие отношения с католическим духовенством, вам не придётся тратиться во время зарубежных вояжей на гостиницы. Если священник замолвит слово, вас приютят в какой-нибудь общине или монастыре вообще бесплатно или за символическое пожертвование. И условия там, кстати, очень хорошие. Отдельные комнаты с собственными удобствами. Сейчас в Западной Европе всё меньше людей, особенно из местного коренного населения, хотят быть монашествующими. И монастыри и другие помещения пустуют. В некоторых даже уже просто принимают туристов по определенному тарифу.

Вот останавливалась в Лионе у сестёр.


«Монахини селят в такие комнаты» на Яндекс.Фотках

До этого я останавливалась у знакомых и ходила с ними за компанию по утрам молиться. А там эти сёстры меня не знали, я их не знала – но тоже пошла с утра на мессу. После этого они стали меня кормить бесплатно обедом, расспрашивать о Католической церкви в России и в конце концов пригласили священника-француза, у которого оказались со мной в Москве общие знакомые.

Это я по католическим местам путешествую. Здесь Прованс. Я теперь ведь и отсканировать фотку умею …


«У креста» на Яндекс.Фотках

Как говорят верующие, отличия между церквями до Бога не доходят. При этом имеются в виду вообще все конфессии. А уж между православием и католицизмом по сравнению с другими стена различий и того ниже. Если не воздвигать её искусственно, преследуя какие-то иные интересы, кроме исповедования веры.



Конечно, Православная и Католическая церкви разные. Но, как говорят экуменисты, это Церкви-сёстры.

Комментарии 16

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Очень интересно, Оля, надо продолжать!

"Как говорят верующие, отличия между церквями до Бога не доходят".
так стали говорить совсем недавно и только толерантные верующие. до этого всяко было! Сами знаете.
На Руси даже православные друг друга гоняли! За то, что одни тремя пальцами стали креститься, а другие двумя.
А погибшего Александра Меня помните как "костерили"? Это совсем недавно было!

Но мысль (о том, что до бога доходит и что не доходит) правильная!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вот уж не думала, Семён Семёнович, что ЗДЕСЬ эта тема будет интересна. smile:D
Но после комментариев в Вашем блоге вспомнила рекомендацию писать о том, что интересно читателям. По крайней мере трём точно интересно. smile:)

А я всё по поводу ниши голову ломаю … smile;)

Нетолерантности и сейчас хватает. Даже вот картинки в Интернете подыскивала, там если задать слово «экуменизм», много чего можно прочитать. У меня тут мамины нетолерантные книги про экуменизм остались. Но я их не читаю. smile:| Заглянула в свои католические. Чтоб попроще написать. А то вначале слишком заумно было, с латынью … Чтобы людей не пугать.

Да, рассказывала на работе одна женщина-католичка, что зашла в православный храм, а то на окраине Москвы живёт и на Малую Грузинскую не наездишься. Крестится по-католически в другую сторону. Бабушки смотрят косо …

А по правилам они даже причащаться друг у друга могут, если своей церкви рядом нет.

Александра Меня читала, ещё когда работала с протестантами в начале 90-х. Тогда люди ещё не успевали разобраться. Потом все наши бабушки от них в православие ушли.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Папа Римский Франциск 1 - мой коллега! Тоже химик!)))
ЗЫ так что я круче Папы
Ольга Курочкина  (kha)
#
Франциск 1 тоже экуменист.

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Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ленин тоже объединял пролетариев!))) Правда, не совсем удачно!(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Там уже не отредактировать. Пусть будет здесь. Всё-таки нашла подходящий формат.

Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Если он верующий и находится в процессе выбора церкви. Или просто интересующийся.

Может, тогда буддизм? Почитайте книгу "УМ И ПУСТОТА" составленную по материалам лекций живущего в России тибетского учителя геше Джампа Тинлея.
Natalya  (bocharik)
#
"Может, тогда буддизм?"

Вот еще весьма интересная книга: Дзонгсар Кхьенце "Отчего вы не буддист"
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, Ната. Почитаю, почитаю … Щас проповедь переведу католическую – и за буддизм! smile;) Вот интересно: здесь на Банки.ру мне уже третий раз пишут в комментариях про буддизм. smile:scratch: Или даже в четвёртый.
Natalya  (bocharik)
#
Когда я была во Вьетнаме, гид, с которым мы путешествовали, посоветовал эту книгу.
Положительные впечатления от поездки в эту страну, вдохновили на прочтение smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
А меня может, наоборот, прочтение вдохновит? smile:) Появится стимул съездить во Вьетнам? Или куда-нибудь туда. А то я вижу здесь на сайте увлекаются буддизмом и куда-то ТУДА ездят. Раньше я вообще про Азию не думала, всё Европа да языки. Последнее время, правда, успокоилась, вообще дома нравится сидеть. Но не исключаю, что в будущем поеду и на восток. Мне главное мотивацию заиметь.smile:shuffle:

Я тут блог один читаю про минимализм. И чувствую, что эта философия мне близка. smile:yep: Автор пишет, что ему помогает не делать ненужных покупок мысль о том, что на эти деньги он сможет прожить лишний день во время путешествий по своим любимым буддистским странам. Хорошо, когда у людей есть такие места. У меня сейчас нет. smile:( А без стимула мне вообще лучше не ехать … Пока пожить по принципу «В гостях хорошо …». Описывая в блоге старые поездки. А то когда ездила, ещё блога не было. smile:D
Natalya  (bocharik)
#
Мне нравится и Азия и Европа.
Стараюсь чередовать.
Вообще, поездки дают множество стимулов. Так, напрмер, мне, стимул изучить язык.
Блог у Вас теперь есть, чем не стимул для новой поездки smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Стимул, но недостаточный. Да, пишут, вдохновение писать появляется, если сменить обстановку, привычную рутину … Но это только один из многих способов вдохновиться. Можно и сидя дома. Вон я сколько написала. smile:o Вот думаю: для меня ниша о путешествиях может оказаться бесперспективной. Если более сильного стимула не появится. smile:) Но тогда можно писать в других нишах.

А я, наоборот, сначала учила языки, а потом уже это был стимул для поездки … smile:D
Natalya  (bocharik)
#
Да, согласна с Вами. Смена обстановки не всегда может повлиять на вдохновение.
Это как писать стихи. "Муза" может посетить внезапно, главное успеть записать.
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, рекомендуют носить с собой письменные принадлежности. Прозу тоже желательно сразу записывать. Но я не ношу. Всё-таки на память надеюсь. Действительно, иногда забываю, но потом снова вспоминаю.
Ольга Курочкина  (kha)
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Спасибо, почитаю. smile:gramercy: Мне буддизм тоже нравится. Там в центре человек. Некоторые поэтому даже за религию не считают. Но как учение он мне даже в чём-то ближе христианства.
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