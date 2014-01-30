Один операционист хорошо, а два ...

Пришла в банк открыть два вклада. Так меня взялись обслуживать сразу два операциониста. Один открывал вклад в долларах, другой в евро. Интересно, VIPов когда-нибудь так обслуживают?Я никакой не VIP. Всё боюсь застрахованную сумму превысить. Сейчас вот валюта выросла, излишки пришлось забрать. Хотя я доллар по 35 считала. С запасом. А сейчас смотрю здесь сбоку на сайте пишут уже 35,24Неужели скоро опять идти с карты снимать придётся?А вклады открывала на 50 евро и 50 долларов.Просто чтоб были. Чтобы деньги переложить, если процент по картам упадёт.В тот же вечер в другом банке (через дорогу) меня снова обслуживали два операциониста.Каждый за своим компьютером. Сначала одна, потом другой. А в середине оба одновременно. И чуть не пополнили мне одними и теми же деньгами не один, а два вклада.Положила деньги на текущий счёт. Думаю, какой вклад лучше пополнить. Спрашиваю у девушки: «Вы открытый в другом отделении видите?» «Вижу». «Тогда его. А если не получится, то тот, который в вашем». Но программа её к первому вкладу не подпустила. После того как об этом было объявлено во всеуслышание, меня пригласили пересесть к молодому человеку. У того проблем не возникло. Но подошла та самая первая девушка. С заявлением на перевод денег со счёта на вклад. Мне: «Пожалуйста,распишитесь». Коллеге: «Это я на наш вклад». «Ты что, прикалываешься? Я эти деньги только что отправил на другой!» Девушка (кстати, блондинка) сконфуженно удалилась.