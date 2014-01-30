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Один операционист хорошо, а два ...

30.01.2014 11:40 2 717 просмотров
… ещё лучше

Пришла в банк открыть два вклада. Так меня взялись обслуживать сразу два операциониста. Один открывал вклад в долларах, другой в евро. Интересно, VIPов когда-нибудь так обслуживают? smile8) Я никакой не VIP. Всё боюсь застрахованную сумму превысить. Сейчас вот валюта выросла, излишки пришлось забрать. Хотя я доллар по 35 считала. С запасом. А сейчас смотрю здесь сбоку на сайте пишут уже 35,24 smile:o Неужели скоро опять идти с карты снимать придётся? smile:wall:

А вклады открывала на 50 евро и 50 долларов. smile:jokingly: Просто чтоб были. Чтобы деньги переложить, если процент по картам упадёт.


…уже слишком

В тот же вечер в другом банке (через дорогу) меня снова обслуживали два операциониста. smile:) Каждый за своим компьютером. Сначала одна, потом другой. А в середине оба одновременно. И чуть не пополнили мне одними и теми же деньгами не один, а два вклада. smile:shuffle:

Положила деньги на текущий счёт. Думаю, какой вклад лучше пополнить. Спрашиваю у девушки: «Вы открытый в другом отделении видите?» «Вижу». «Тогда его. А если не получится, то тот, который в вашем». Но программа её к первому вкладу не подпустила. После того как об этом было объявлено во всеуслышание, меня пригласили пересесть к молодому человеку. У того проблем не возникло. Но подошла та самая первая девушка. С заявлением на перевод денег со счёта на вклад. Мне: «Пожалуйста,
распишитесь smile:oops: ». Коллеге: «Это я на наш вклад». «Ты что, прикалываешься? Я эти деньги только что отправил на другой!» Девушка (кстати, блондинка smile:angel: ) сконфуженно удалилась.

Комментарии 2

Анна  (Ланочка)
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Вот так люди и становятся миллионерами) Или преступниками)
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, бывают такие глюки программы или ошибки людей, что человеку вдруг на счёт падает миллион. smile:o Но тогда он оказывается перед дилеммой. Скрыться, сбежать на границу, сменить имя (если это миллион в валюте smile:-X ) – или пойти сдаться банку (особенно если это миллион в рублях и того не стоит smile:| ). Всё равно ведь вычислят.

Но могут и наоборот по миру пустить. У меня вот как-то есть желание проверить, как поживает непополненный вклад. А то вдруг там девушка smile:angel: прикололась smile:D

С пополненного-то выписку дали. Надо и с другого взять. smile:shuffle:
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