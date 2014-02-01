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Не за границей

01.02.2014 12:33 20 1 621 просмотр
Первый раз я поехала во Владимир с двумя мужчинами. Один русский, другой француз. Ехали на электричке. Француз всю дорогу смотрел в окно и удивлялся, что столько земли пропадает зря и никто не занимается на ней сельским хозяйством.

В тот раз у меня с собой даже фотоаппарата не было. Фотографировала на мобильный телефон, а потом с ним что-то случилось и все фотки пропали. smile:(

Но поскольку мне всё равно не дали посмотреть и сфоткать всё, что я хотела, я решила, что съезжу ещё раз одна. С фотоаппаратом. И не буду выполнять чужую программу. А то француз хочет пойти на мессу в католический храм во Владимире, а русский атеист и говорит, что у него болит голова и поэтому он на мессу не пойдёт. smile:)

А я пошла. Не бросать же француза одного. И на священника владимирского мне хотелось посмотреть. Я о нём ещё на работе слышала. Когда в католической благотворительной организации работала. Сначала секретарём, потом переводчиком. В России не так много русских католических священников. Всё больше иностранцы.

Пришли мы в храм. Я села на скамеечку, а француз пошёл в сакристию надевать облачение. В одной мессе на русском языке он уже поучаствовал. В Москве. Хотя не понимает ни слова по-русски. Но месса – она на любом языке месса.

Внешне наш священник мне понравился. Он бы и в православном храме хорошо смотрелся. Правда, характер, говорили, у него не лучший. И гостю из Франции он не очень-то был рад. Но раз уж договорились, что делать. Конечно, командовал всем сам. А француз в основном сидел на стуле и скучал. Во время музыки и движений по крайней мере с открытыми глазами. А когда началась проповедь, закрыл. Сейчас, думаю, заснёт.

Нет, перед раздачей причастия оживился. Но владимирский священник стал раздавать единолично. Типа тут вам не Франция и вообще это мой приход. Когда всё кончилось и мы вышли из церкви, француз спрашивает: «А о чём была проповедь?» А я слышала, но не слушала. Но было 1 ноября, католический праздник Всех Святых. Поэтому говорю: про святость. И ещё что-то в тему сказала. Ему понравилось.

Когда вернулись в номер, он стал предлагать русскому товарищу свои таблетки от головы. Но у того головная боль к этому моменту уже сама прошла.

Во второй раз во Владимире, дело было уже в январе, в первый день было пасмурно. И приехала я уже во второй половине дня. Так что когда вышла с фотоаппаратом, было уже так.


«В день приезда» на Яндекс.Фотках

На следующий день вообще пошёл снег. Началась метель. Так что не только фотографировать, а даже просто гулять было не очень хорошо. Больше сидела в комнате. Меня пристроили в общежитие для преподавателей. В первый раз мы посетили кафедру французского языка местного университета и я там завела полезное знакомство. Так что обошлось без гостиницы.


«Обстановка в комнате» на Яндекс.Фотках

Благодаря плохой погоде наконец нашла время почитать Новый Завет на французском языке. Для общения и профессиональной деятельности уже давно занимаюсь чтением Библии на разных языках.

На следующий день просыпаюсь: мороз и солнце. Для фотосъёмки идеально. Единственное – руки мёрзли. Каждый раз нужно было снимать варежки. А снимков я там сделала больше сотни.

Все вставлять не буду. smile:D


«На третий день прояснилось» на Яндекс.Фотках

На следующем фото католическая церковь в левом верхнем углу. Крупным планом было в телефоне … smile:cry:


«Панорама со стадионом» на Яндекс.Фотках


«Земляной вал» на Яндекс.Фотках


«Это ещё город или уже загород?» на Яндекс.Фотках


«Моя бабушка любила петь песню, которая начиналась со слов: "Был он рыжий как из рыжиков рагу, рыжий словно апельсины на снегу ..."» на Яндекс.Фотках


«Воробушки Владимира» на Яндекс.Фотках


«На ограде христианская символика» на Яндекс.Фотках

Стай бездомных собак, как в Москве, во Владимире не видела. Всего одна встретилась неприкаянная. И согласилась попозировать.


«А может и не бездомная» на Яндекс.Фотках


«Клязьма» на Яндекс.Фотках


«Внутри собора фрески Андрея Рублёва» на Яндекс.Фотках

С вокзала вид примерно такой же. Поэтому Владимир сразу производит на иностранцев нужное впечатление.


«Закат» на Яндекс.Фотках

А это чтобы не говорили, что у меня людей нет. smile;)


«За святой водой» на Яндекс.Фотках


«Табличка справа от двери» на Яндекс.Фотках


«Перед отъездом река была уже такая» на Яндекс.Фотках


«Панорама с вокзалом» на Яндекс.Фотках

(Окончание будет про Суздаль)

Комментарии 20

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Браво!) Давно я таким свой город не видел!)
На фотке "Город - загород" улица Гражданская! Я на ней вырос!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Нет, к сожалению!(((
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Давно я таким свой город не видел!)

А сейчас не такой? smile:o
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Давно в том районе не был!(
Надо будет зайти при случае!))
ЗЫ проностальгировать!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я думала, у Вас дача в районе фотки. Вы говорили, что близко. А там такая дачная обстановка. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Место на фотографии - почти центр!
А до дачи - около 40 мин ходьбы!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, во второй раз я удачнее поселилась. Почти в центре. В первый раз ночевали в каком-то более старом интересном здании, но подальше. Там были просто квартиры, приспособленные под гостиничные номера. С высокими потолками. Напомнили мне старую тётину ленинградскую коммуналку на Васильевском острове. Там была такая система нагрева горячей воды, что в ней только француз смог разобраться. smile:D Нужно было что-то спичкой поджигать. smile:o В центр Владимира ездили на троллейбусе. А одна я вообще транспортом не пользовалась. Думала, придётся с вокзала всё-таки доехать, а то там вверх с сумкой такой подъём не осилю. Но ехала сама из Москвы на автобусе и когда автобус проезжал Золотые ворота, попросила остановить. И оттуда даже с сумкой было недалеко и по ровному. А потом прогуливалась и в самый центр, и в эти закоулки с деревянными домами.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Когда в следующий раз к нам?
ЗЫ обязательно постараюсь встретить!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, у меня теперь планы дома сидеть и в блог писать! smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Если все-таки - то милости просим!)
Анна  (Ланочка)
#
Эх. Как раз через 2 недели туда еду. Лыжный поход по разным интересным местам. Могу потом фотками поделиться)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Конечно, стоит поделиться! Джаспер вот ещё новогоднюю обещал … smile:oops:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, фотографии яркие получились! Действительно, красивые там места. И Храм замечательный! А коты у Вас всегда особенно хорошо выходят. Вы к ним, явно, не ровно дышите! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я, когда была маленькая, хотела кошку. Но папа принёс котёнка, когда я уже была в девятом классе. Тогда на первый план вышли уже несколько другие желания. Но всё равно была рада. И это было единственное в моей жизни домашнее животное. Мне тут в каментах советовали завести собаку и бросить блог. А я, наоборот, чуть ещё один не завела. На английском языке. И даже хотела туда, действительно, просто отрывки из дневника перепечатывать. Но технически что-то не получилось. И я одумалась и решила: не буду разбрасываться. Буду лучше вести на родном языке. Один. smile:)

А по поводу собак, уже и в Парке Победы проходу не дают. Вчера лаяли из-за забора, думаю: щели между прутьями узкие, не пролезут. Так нет, одна поднатужилась и просочилась. Но даже не приблизилась сильно, не то что не укусила. Только напугала. Бегала кругами и лаяла. Щенки, что ли, там были у неё за забором. Или просто, что называется, злая собака. А тут есть на ком выместить злость.smile:evil: Теперь буду то место обходить …
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
А как же я, малыш? Ведь я же лучше собаки...) smile:o
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да уж, коты, по крайней мере, на тебя точно не бросятся, если их сам не тронешь, а от собак всего можно ожидать. Я сама их побаиваюсь. И детстве меня и те, и другие тяпнули. Правда, кошка укусила резонно: я, маленькая, выходя из-за стола, наступила ей на хвост (она, зараза, как раз под столом сидела). А собака девочки из соседнего дома просто так тяпнула меня во дворе. Я ее вообще не трогала. К счастью, девочка представила справки о том, что собака привита от бешенства, и мне уколов делать не стали, но укус долго болел. smile:cry:
Жаль, что Вы не открыли блог на английском. Я бы с большим удовольствием такой вела, но моего английского на это не хватит. Только на голландском могу. А Вашего английского бы, уверена, хватило! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
кошка укусила

smile:D

Английского-то хватило бы, а вот идей на два блога … Голова-то одна. И жизнь одна. smile:(
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Так ведь укусила!!! smile:omg: А у меня все наоборот: идей полно, а вот сил уже и на имеющиеся не хватает. Грипп замучил...
Ольга Курочкина  (kha)
#
У нас кот тоже бабушку кусал. smile:) Но звучит всё равно смешно. Не то, что собака.

Выздоравливайте, Марина, скорее! Для таких постов с фотографиями нужны силы и здоровье. А не только идеи. Я это поняла в воскресенье. Яндекс сильно тормозил, потом вообще сказал: попробуйте через несколько минут. Ну я и пошла другие сайты читать. Потом довставляла фотки Суздаля, нажимаю "Разместить" - а у меня уже здесь авторизация кончилась ... Пришлось всё по новой. ... дцать фоток, да с тормозным Яндексом smile:wall:
Всё здоровье потеряла. smile:dramatics:
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