Не за границей

Первый раз я поехала во Владимир с двумя мужчинами. Один русский, другой француз. Ехали на электричке. Француз всю дорогу смотрел в окно и удивлялся, что столько земли пропадает зря и никто не занимается на ней сельским хозяйством.
В тот раз у меня с собой даже фотоаппарата не было. Фотографировала на мобильный телефон, а потом с ним что-то случилось и все фотки пропали.
Но поскольку мне всё равно не дали посмотреть и сфоткать всё, что я хотела, я решила, что съезжу ещё раз одна. С фотоаппаратом. И не буду выполнять чужую программу. А то француз хочет пойти на мессу в католический храм во Владимире, а русский атеист и говорит, что у него болит голова и поэтому он на мессу не пойдёт.
А я пошла. Не бросать же француза одного. И на священника владимирского мне хотелось посмотреть. Я о нём ещё на работе слышала. Когда в католической благотворительной организации работала. Сначала секретарём, потом переводчиком. В России не так много русских католических священников. Всё больше иностранцы.
Пришли мы в храм. Я села на скамеечку, а француз пошёл в сакристию надевать облачение. В одной мессе на русском языке он уже поучаствовал. В Москве. Хотя не понимает ни слова по-русски. Но месса – она на любом языке месса.
Внешне наш священник мне понравился. Он бы и в православном храме хорошо смотрелся. Правда, характер, говорили, у него не лучший. И гостю из Франции он не очень-то был рад. Но раз уж договорились, что делать. Конечно, командовал всем сам. А француз в основном сидел на стуле и скучал. Во время музыки и движений по крайней мере с открытыми глазами. А когда началась проповедь, закрыл. Сейчас, думаю, заснёт.
Нет, перед раздачей причастия оживился. Но владимирский священник стал раздавать единолично. Типа тут вам не Франция и вообще это мой приход. Когда всё кончилось и мы вышли из церкви, француз спрашивает: «А о чём была проповедь?» А я слышала, но не слушала. Но было 1 ноября, католический праздник Всех Святых. Поэтому говорю: про святость. И ещё что-то в тему сказала. Ему понравилось.
Когда вернулись в номер, он стал предлагать русскому товарищу свои таблетки от головы. Но у того головная боль к этому моменту уже сама прошла.
Во второй раз во Владимире, дело было уже в январе, в первый день было пасмурно. И приехала я уже во второй половине дня. Так что когда вышла с фотоаппаратом, было уже так.
«В день приезда» на Яндекс.Фотках
На следующий день вообще пошёл снег. Началась метель. Так что не только фотографировать, а даже просто гулять было не очень хорошо. Больше сидела в комнате. Меня пристроили в общежитие для преподавателей. В первый раз мы посетили кафедру французского языка местного университета и я там завела полезное знакомство. Так что обошлось без гостиницы.
«Обстановка в комнате» на Яндекс.Фотках
Благодаря плохой погоде наконец нашла время почитать Новый Завет на французском языке. Для общения и профессиональной деятельности уже давно занимаюсь чтением Библии на разных языках.
На следующий день просыпаюсь: мороз и солнце. Для фотосъёмки идеально. Единственное – руки мёрзли. Каждый раз нужно было снимать варежки. А снимков я там сделала больше сотни.
Все вставлять не буду.
«На третий день прояснилось» на Яндекс.Фотках
На следующем фото католическая церковь в левом верхнем углу. Крупным планом было в телефоне …
«Панорама со стадионом» на Яндекс.Фотках
«Земляной вал» на Яндекс.Фотках
«Это ещё город или уже загород?» на Яндекс.Фотках
«Моя бабушка любила петь песню, которая начиналась со слов: "Был он рыжий как из рыжиков рагу, рыжий словно апельсины на снегу ..."» на Яндекс.Фотках
«Воробушки Владимира» на Яндекс.Фотках
«На ограде христианская символика» на Яндекс.Фотках
Стай бездомных собак, как в Москве, во Владимире не видела. Всего одна встретилась неприкаянная. И согласилась попозировать.
«А может и не бездомная» на Яндекс.Фотках
«Клязьма» на Яндекс.Фотках
«Внутри собора фрески Андрея Рублёва» на Яндекс.Фотках
С вокзала вид примерно такой же. Поэтому Владимир сразу производит на иностранцев нужное впечатление.
«Закат» на Яндекс.Фотках
А это чтобы не говорили, что у меня людей нет.
«За святой водой» на Яндекс.Фотках
«Табличка справа от двери» на Яндекс.Фотках
«Перед отъездом река была уже такая» на Яндекс.Фотках
«Панорама с вокзалом» на Яндекс.Фотках
(Окончание будет про Суздаль)
Комментарии 20
На фотке "Город - загород" улица Гражданская! Я на ней вырос!)
А сейчас не такой?
Надо будет зайти при случае!))
ЗЫ проностальгировать!)))
А до дачи - около 40 мин ходьбы!)
ЗЫ обязательно постараюсь встретить!
А по поводу собак, уже и в Парке Победы проходу не дают. Вчера лаяли из-за забора, думаю: щели между прутьями узкие, не пролезут. Так нет, одна поднатужилась и просочилась. Но даже не приблизилась сильно, не то что не укусила. Только напугала. Бегала кругами и лаяла. Щенки, что ли, там были у неё за забором. Или просто, что называется, злая собака. А тут есть на ком выместить злость. Теперь буду то место обходить …
Жаль, что Вы не открыли блог на английском. Я бы с большим удовольствием такой вела, но моего английского на это не хватит. Только на голландском могу. А Вашего английского бы, уверена, хватило!
Английского-то хватило бы, а вот идей на два блога … Голова-то одна. И жизнь одна.
Выздоравливайте, Марина, скорее! Для таких постов с фотографиями нужны силы и здоровье. А не только идеи. Я это поняла в воскресенье. Яндекс сильно тормозил, потом вообще сказал: попробуйте через несколько минут. Ну я и пошла другие сайты читать. Потом довставляла фотки Суздаля, нажимаю "Разместить" - а у меня уже здесь авторизация кончилась ... Пришлось всё по новой. ... дцать фоток, да с тормозным Яндексом
Всё здоровье потеряла.