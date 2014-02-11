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Сидя в корзине

11.02.2014 11:47 20 974 просмотра
Знающие люди пишут, что это не девальвация. Обзывают нынешнее падение рубля другими нехорошими словами. Советуют не беспокоиться. Я не беспокоюсь. У меня есть корзина из двух валют. smile:oops:




Но когда такие движения, то просто сидеть в корзине неинтересно. Хочется её перетрясти. Прибыль зафиксировать. smile:shuffle: Усредниться, опять же. А то, у меня не спросясь, некоторая часть валютной заначки уже взяла и превратилась в рубли. По неинтересному курсу. После банкротства Мастер-банка.

А тут процесс (НЕ девальвации smile:!: ) ускорился и цифры в обменниках стали выглядеть интереснее. Я, когда хочу продать валюту, прогуливаюсь вдоль Кутузовского проспекта. И выбираю лучший курс. Когда всё стабильно, информация на табло во время прогулки не меняется. А тут пошла – евро покупка 47.70. Иду дальше - 47.62. Вернулась, где было 47.70. А там уже 47.60. smile:( Ну ладно, продала. Тоже неплохо. Выхожу, оглядываюсь – уже 47.50. Центробанк что ли, проснулся?



На следующий день читаю: да, как раз в это время начались массированные интервенции. Поскольку корзина превысила предыдущий максимум. Интересно, на вырученные рубли я когда-нибудь снова куплю БОЛЬШЕ валюты? Вместе с ЦБ? smile;)

Когда – неважно. На рубли пока больше процентов дают. Да и стратегия у меня долгосрочная.

Потом подпрыгнуло ещё выше. В этот раз менять выбралась только ближе к вечеру. И курс падал прямо у меня на глазах. Шла и видела 47.90. И даже 47.95. Доллар 35.05. А дальше при мне упало на 47.85 и 35.00. Захожу в следующий обменник. Кладу деньги в лоток – 47.85 меняется на 47.80. smile:cry:

Внутридневная динамика стала наводить на мысль: если всё это затем, чтобы не дать трудовому народу продать в рабочее время по лучшему курсу – значит, действительно надо продавать? Есть такой совет инвесторам: разделить диапазон цены на три части. В нижней трети покупать, в верхней трети продавать. В средней трети можно ничего не делать. Сидеть спокойно. В корзине или где вы там засели. Или делать что хотите. Если есть склонность к мелкой спекуляции. Вот в какой мы сейчас трети по рублю? В третьей? Или, может, новое историческое дно утаптываем? smile:?:



Пока ЦБ на графике двойную вершину изобразил. Интересно, он специально так? smile:scratch: Посмотрим, что дальше будет. smile:)

Комментарии 20

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Валютные спекуляции начинаются с 100т, причем не рублей!))) А все что ниже - это как мелочь по карманам тырить!) (с)
Ольга Курочкина  (kha)
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Это Спекуляции с Большой буквы. smile8) А у меня долгосрочные Инвестиции. smile:oops: Для самоуспокоения. smile:zzz:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Скорее, подушка безопасности!)))
ЗЫ лучшая рыба - это колбаса, а лучшая колбаса - это чулок с долларами!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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А кто ее видел?(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Думаешь, ей показали?)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Если разрешат!)))
Александр Ногин  (Мабуро)
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Цитата
Валютные спекуляции начинаются с 100т, причем не рублей!))) А все что ниже - это как мелочь по карманам тырить!) (с)

Полностью с этим согласен. Прикидывал тут, стоит ли заморачиваться, например с двумя-тремя тысячами (не рублей smile:) ), абсолютно не стоит! Или стоит когда падение и повышение гуляет в пределах 5 рублей, можно заработать тыщ 10 (рублей). Вам нужно было уж, если сдавать, то по максимальному курсу и сдавать всё, а так на разнице банковских курсов много теряется.
Ольга Курочкина  (kha)
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Тут вопрос психологического комфорта. Вот на форуме у кого одни рубли, ближе к максимумам уже не выдерживали и спрашивали: а СЕЙЧАС стоит валюту покупать или уже поздно? Такие как я им отвечали, что сейчас вроде как логично часть продать. Хотя если вы не ЦБ или не инсайдер, вы никогда не будете знать, максимальный это курс или нет. Поэтому не стоит сдавать всё. Тут всё на уровне вероятностей, но это может быть не Максимум. Так, локальную вершину нарисовали.

Каждый сам себе метод выбирает. Мне спокойнее сбережения диверсифицировать и перетряхивать. Выросло – продать. Упало – купить. За максимальной прибылью не гонюсь и поймать максимальный курс не надеюсь. Лучше на тренде проехаться вместе с ЦБ. Курсы, кстати, в обменниках не сравнить с банками. В смысле разницы покупки-продажи. Меньше процента. И я тут у себя на проспекте давно уже в несколько обменников хожу, не обманывают. И калькулятор всегда у лотка есть.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Спрэды слишком большие!(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Можно и поменьше хотеть!)))
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Две вершины, которые изобразил Центробанк, совпадают по времени с вашими прогулками по обменникам?
Может не стоит из квартиры выходить? smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, во время первой вершины я вообще не знала ни про какие вершины, Была как сейчас на форуме и мне было некомфортно в рублях. Хотя на евровой корзине прибыль была хорошая. И даже умудрилась её на треть зафиксировать. Я как снова ударюсь в финансовые воспоминания, напишу об этом в блог. smile:)

Как же не выходить? А свежий воздух? Сейчас вот тоже пойду выйду. Валюту не буду менять, но прогуляюсь. smile:shuffle: Проветрю мозги после очередной проповеди.
Ирина Смирнова  (logop)
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Главный спекулянт - минфин. Почитайте ответы на вопросы г-на Барчукова и оцените масштабы. Огромное количество людей после закрытия банков не получает страховые выплаты без каких-либо объяснений, сначала не включают в реестр, для включения требуют заполнить (внимание!) заявление о несогласии с размером страхового возмещения, при этом формы заявлений о несогласии с отсутствием в реестре нет, т.к. все эти акции в принципе не вписываются в закон. Месяцами заставляют ждать ответа, от получения почтового уведомления о вручении в АСВ до регистрации в АСВ проходят недели, и после этого АСВ рассматривает каждое заявление 30 дней. Это издевательство и унижение усиливается тем, что вкладчик не знает причины невключения в реестр и не знает, чем закончится вся эпопея. Очевидно, что такая проволочка рассчитана на то, что гарантированные законом страховые выплаты до 700 рублей будут выданы именно после девальвации рубля. Судя по регулярному закрытию банков, господа из минфина хорошо поправят свое состояние в этот период, а часть ограбленных вкладчиков до получения страховки просто не доживут. Так что доллар - и в Африке доллар, а законы в нашей стране такие же деревянные, как рубли.
Ольга Курочкина  (kha)
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А я думала, главный спекулянт Центробанк. smile:D

Да, про это невнесение в реестр было на форуме.
Опытные – и состоятельные – пользователи нашли против этого противоядие. Покупать валюту в день отзыва лицензии. Но это сколько же свободного кэша надо иметь для этой цели! И время и желание это сделать именно в этот день. Но я теперь вижу, как это правильно. smile:yep:
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