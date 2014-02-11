Сидя в корзине

Знающие люди пишут, что это не девальвация. Обзывают нынешнее падение рубля другими нехорошими словами. Советуют не беспокоиться. Я не беспокоюсь. У меня есть корзина из двух валют.
Но когда такие движения, то просто сидеть в корзине неинтересно. Хочется её перетрясти. Прибыль зафиксировать. Усредниться, опять же. А то, у меня не спросясь, некоторая часть валютной заначки уже взяла и превратилась в рубли. По неинтересному курсу. После банкротства Мастер-банка.
А тут процесс (НЕ девальвации ) ускорился и цифры в обменниках стали выглядеть интереснее. Я, когда хочу продать валюту, прогуливаюсь вдоль Кутузовского проспекта. И выбираю лучший курс. Когда всё стабильно, информация на табло во время прогулки не меняется. А тут пошла – евро покупка 47.70. Иду дальше - 47.62. Вернулась, где было 47.70. А там уже 47.60. Ну ладно, продала. Тоже неплохо. Выхожу, оглядываюсь – уже 47.50. Центробанк что ли, проснулся?
На следующий день читаю: да, как раз в это время начались массированные интервенции. Поскольку корзина превысила предыдущий максимум. Интересно, на вырученные рубли я когда-нибудь снова куплю БОЛЬШЕ валюты? Вместе с ЦБ?
Когда – неважно. На рубли пока больше процентов дают. Да и стратегия у меня долгосрочная.
Потом подпрыгнуло ещё выше. В этот раз менять выбралась только ближе к вечеру. И курс падал прямо у меня на глазах. Шла и видела 47.90. И даже 47.95. Доллар 35.05. А дальше при мне упало на 47.85 и 35.00. Захожу в следующий обменник. Кладу деньги в лоток – 47.85 меняется на 47.80.
Внутридневная динамика стала наводить на мысль: если всё это затем, чтобы не дать трудовому народу продать в рабочее время по лучшему курсу – значит, действительно надо продавать? Есть такой совет инвесторам: разделить диапазон цены на три части. В нижней трети покупать, в верхней трети продавать. В средней трети можно ничего не делать. Сидеть спокойно. В корзине или где вы там засели. Или делать что хотите. Если есть склонность к мелкой спекуляции. Вот в какой мы сейчас трети по рублю? В третьей? Или, может, новое историческое дно утаптываем?
Пока ЦБ на графике двойную вершину изобразил. Интересно, он специально так? Посмотрим, что дальше будет.
Комментарии 20
ЗЫ лучшая рыба - это колбаса, а лучшая колбаса - это чулок с долларами!)))
Она сама не может посмотреть, если захочет?
Полностью с этим согласен. Прикидывал тут, стоит ли заморачиваться, например с двумя-тремя тысячами (не рублей ), абсолютно не стоит! Или стоит когда падение и повышение гуляет в пределах 5 рублей, можно заработать тыщ 10 (рублей). Вам нужно было уж, если сдавать, то по максимальному курсу и сдавать всё, а так на разнице банковских курсов много теряется.
Каждый сам себе метод выбирает. Мне спокойнее сбережения диверсифицировать и перетряхивать. Выросло – продать. Упало – купить. За максимальной прибылью не гонюсь и поймать максимальный курс не надеюсь. Лучше на тренде проехаться вместе с ЦБ. Курсы, кстати, в обменниках не сравнить с банками. В смысле разницы покупки-продажи. Меньше процента. И я тут у себя на проспекте давно уже в несколько обменников хожу, не обманывают. И калькулятор всегда у лотка есть.
Может не стоит из квартиры выходить?
Как же не выходить? А свежий воздух? Сейчас вот тоже пойду выйду. Валюту не буду менять, но прогуляюсь. Проветрю мозги после очередной проповеди.
Да, про это невнесение в реестр было на форуме.
Опытные – и состоятельные – пользователи нашли против этого противоядие. Покупать валюту в день отзыва лицензии. Но это сколько же свободного кэша надо иметь для этой цели! И время и желание это сделать именно в этот день. Но я теперь вижу, как это правильно.