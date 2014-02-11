Сидя в корзине

Знающие люди пишут, что это не девальвация. Обзывают нынешнее падение рубля другими нехорошими словами. Советуют не беспокоиться. Я не беспокоюсь. У меня есть корзина из двух валют.Но когда такие движения, то просто сидеть в корзине неинтересно. Хочется её перетрясти. Прибыль зафиксировать.Усредниться, опять же. А то, у меня не спросясь, некоторая часть валютной заначки уже взяла и превратилась в рубли. По неинтересному курсу. После банкротства Мастер-банка.А тут процесс (НЕ девальвации) ускорился и цифры в обменниках стали выглядеть интереснее. Я, когда хочу продать валюту, прогуливаюсь вдоль Кутузовского проспекта. И выбираю лучший курс. Когда всё стабильно, информация на табло во время прогулки не меняется. А тут пошла – евро покупка 47.70. Иду дальше - 47.62. Вернулась, где было 47.70. А там уже 47.60.Ну ладно, продала. Тоже неплохо. Выхожу, оглядываюсь – уже 47.50. Центробанк что ли, проснулся?На следующий день читаю: да, как раз в это время начались массированные интервенции. Поскольку корзина превысила предыдущий максимум. Интересно, на вырученные рубли я когда-нибудь снова куплю БОЛЬШЕ валюты? Вместе с ЦБ?Когда – неважно. На рубли пока больше процентов дают. Да и стратегия у меня долгосрочная.Потом подпрыгнуло ещё выше. В этот раз менять выбралась только ближе к вечеру. И курс падал прямо у меня на глазах. Шла и видела 47.90. И даже 47.95. Доллар 35.05. А дальше при мне упало на 47.85 и 35.00. Захожу в следующий обменник. Кладу деньги в лоток – 47.85 меняется на 47.80.Внутридневная динамика стала наводить на мысль: если всё это затем, чтобы не дать трудовому народу продать в рабочее время по лучшему курсу – значит, действительно надо продавать? Есть такой совет инвесторам: разделить диапазон цены на три части. В нижней трети покупать, в верхней трети продавать. В средней трети можно ничего не делать. Сидеть спокойно. В корзине или где вы там засели. Или делать что хотите. Если есть склонность к мелкой спекуляции. Вот в какой мы сейчас трети по рублю? В третьей? Или, может, новое историческое дно утаптываем?Пока ЦБ на графике двойную вершину изобразил. Интересно, он специально так?Посмотрим, что дальше будет.