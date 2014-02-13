Так это хорошо?

На той неделе достаю из почтового ящика два номера «Известий». Одни свежие, другие за позавчера. Это у нас так почтальон хитро носит. Номер между ними был принесён вовремя. В более старой газете на первой странице первая статья называется «Три крупных банка попали под спецнадзор ЦБ».
В лифте начинаю читать:
«… глава ЦБ Эльвира Набиуллина перевела Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк из-под надзора Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу непосредственно в центральный аппарат – под наблюдение директора департамента надзора за системно значимыми банками …»
Не нравится мне ни заголовок, ни начало статьи. У меня в Промсвязьбанке металлический счёт. В платине. Средства на этих счетах под страховку АСВ не попадают. Думаю: может снять от греха подальше? Хотя были планы держать как долгосрочную инвестицию. 44 грамма. Куплены по разной цене в разное время. На каких-то прибыль, но ещё недостаточная. На каких-то убыток. Но я, следуя «вредным» или уж не знаю каким советам, инвестировала сумму, для меня некритичную. Поэтому могла бы ждать сколько угодно. По идее, такие активы в конце концов должны себя оправдать. При должном терпении.
Но вот так просто потерять эту сумму из-за того, что на неё не распространяется страховое покрытие, как-то не готова. Хотя вроде в панику впадать по любому рано. Спецнадзор – это ещё не отзыв лицензии. Просто сейчас уже начинаешь всего бояться. А тут такое слово страшное.
На следующий день за завтраком продолжаю чтение статьи.
«… перевод трёх банков, судя по всему, осуществлялся в авральном порядке …
… на передачу всей необходимой документации … отведены всего лишь сутки …»
Может, мне деньги тоже в авральном порядке забрать?
Единственная радость, думаю – можно об этом в блог написать. Включаю компьютер. Но надо всё-таки дочитать статью до конца. Разворачиваю газету. Окончание передовой статьи на странице 4.
«Приятно, что Промсвязьбанк стал первым частным банком, занесённым в список в этом году, - говорит вице-президент Промсвязьбанка …»
Так значит, это хорошо? Если им приятно? И не стоит торопиться забирать у них мои граммы?
Да, дальше написано, что включённые в перечень банки получают преимущество перед другими игроками рынка. Любят в «Известиях» так прикалываться. Особенно на финансовые темы. Например, на первой странице писать прогноз про снижение курса рубля. А потом не на первой цитировать другого аналитика, который предсказывает рост. Я сама, бывает, даже на первой странице не до конца текст читаю. Если, конечно, речь не о своих кровных в «поднадзорном» банке. И, думаю, среди читателей бумажных «Известий» я такая не одна …
А Вы ещё читаете бумажные газеты?
Комментарии 27
Хотя лет с 14 и до года так позапрошлого, я каждый день Комсомолку покупала.
Когда делали в подъезде ремонт, сняли со стены почтовые ящики. Положили на пол. Они там несколько дней пролежали. Потом их украли.
И я ходила за газетой на почту. Не каждый день, а как по пути. Но у меня уже давно такое отношение, не как раньше, чтоб свежая к завтраку. Я как стала из-за собак раньше вставать, так ещё нет газет. Поэтому мне теперь всё равно, хоть вчерашнюю читать за завтраком, хоть прошлогоднюю. Лишь бы бумажную. А новости на Яндексе читаю.
И тоже пострадали от ремонта. На первом товарищи решили себе новую дверь поставить, прям впритык к ящикам. В итоге обвалили секцию с ящиками нашего этажа, плюс квартира над нами. А дальше по вашему сценарию - валялись на полу, потом исчезли.
И я больше по пятницам любила "Толстушку". Там и новостей поболе и сводка за неделю и анекдоты и любимая мной на тот момент программа))
А сейчас все заменил интернет. И книги.
В металлолом их что ли принимают, эти ящики? Или их можно по назначению употребить? Нам после этого тоже какие-то «подержанные» повесили. Может, это бизнес такой организован?
Внезапно захотелось газету. Свеженькую, с запахом типографской краски. Домой поеду, куплю парочку. И каждое утро "Метро" буду брать)
Но в резервах первая газета оказалась за позавчера.
ЗЫ в газеты само попадает из Инета!))
ЗЫ только в блогах
ЗЫ зри в корень
А мне тут советовали ВСЁ по максимальному курсу продать. И когда этот максимальный курс будет? Нет, хорошо всё-таки в корзине сидеть. Лучше, чем на мейле каментить.
Если действительно будет девал на 30%, как предсказывали, представляю, до чего они дойдут. А я как раз продам «лишнее».
К сожалению, не согласен!))
Рубль, кстати, уже отыгрывается. Внутридневная динамика всё та же ...
В обменниках сегодня тоже весело, наверно. С такой-то волой ...