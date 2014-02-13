Так это хорошо?

На той неделе достаю из почтового ящика два номера «Известий». Одни свежие, другие за позавчера. Это у нас так почтальон хитро носит. Номер между ними был принесён вовремя. В более старой газете на первой странице первая статья называется «Три крупных банка попали под спецнадзор ЦБ».В лифте начинаю читать:Не нравится мне ни заголовок, ни начало статьи. У меня в Промсвязьбанке металлический счёт. В платине. Средства на этих счетах под страховку АСВ не попадают. Думаю: может снять от греха подальше? Хотя были планы держать как долгосрочную инвестицию. 44 грамма. Куплены по разной цене в разное время. На каких-то прибыль, но ещё недостаточная. На каких-то убыток. Но я, следуя «вредным» или уж не знаю каким советам, инвестировала сумму, для меня некритичную. Поэтому могла бы ждать сколько угодно. По идее, такие активы в конце концов должны себя оправдать. При должном терпении.Но вот так просто потерять эту сумму из-за того, что на неё не распространяется страховое покрытие, как-то не готова. Хотя вроде в панику впадать по любому рано. Спецнадзор – это ещё не отзыв лицензии. Просто сейчас уже начинаешь всего бояться. А тут такое слово страшное.На следующий день за завтраком продолжаю чтение статьи.Может, мне деньги тоже в авральном порядке забрать?Единственная радость, думаю – можно об этом в блог написать.Включаю компьютер. Но надо всё-таки дочитать статью до конца. Разворачиваю газету. Окончание передовой статьи на странице 4.Так значит, это хорошо? Если им приятно? И не стоит торопиться забирать у них мои граммы?Да, дальше написано, что включённые в перечень банки получают преимущество перед другими игроками рынка. Любят в «Известиях» так прикалываться. Особенно на финансовые темы. Например, на первой странице писать прогноз про снижение курса рубля. А потом не на первой цитировать другого аналитика, который предсказывает рост. Я сама, бывает, даже на первой странице не до конца текст читаю. Если, конечно, речь не о своих кровных в «поднадзорном» банке. И, думаю, среди читателей бумажных «Известий» я такая не одна …А Вы ещё читаете бумажные газеты?