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Так это хорошо?

13.02.2014 12:32 27 1 413 просмотров
На той неделе достаю из почтового ящика два номера «Известий». Одни свежие, другие за позавчера. Это у нас так почтальон хитро носит. Номер между ними был принесён вовремя. В более старой газете на первой странице первая статья называется «Три крупных банка попали под спецнадзор ЦБ».

В лифте начинаю читать:

«… глава ЦБ Эльвира Набиуллина перевела Газпромбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк из-под надзора Главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу непосредственно в центральный аппарат – под наблюдение директора департамента надзора за системно значимыми банками …»

Не нравится мне ни заголовок, ни начало статьи. У меня в Промсвязьбанке металлический счёт. В платине. Средства на этих счетах под страховку АСВ не попадают. Думаю: может снять от греха подальше? Хотя были планы держать как долгосрочную инвестицию. 44 грамма. Куплены по разной цене в разное время. На каких-то прибыль, но ещё недостаточная. На каких-то убыток. Но я, следуя «вредным» или уж не знаю каким советам, инвестировала сумму, для меня некритичную. Поэтому могла бы ждать сколько угодно. По идее, такие активы в конце концов должны себя оправдать. При должном терпении.

Но вот так просто потерять эту сумму из-за того, что на неё не распространяется страховое покрытие, как-то не готова. Хотя вроде в панику впадать по любому рано. Спецнадзор – это ещё не отзыв лицензии. Просто сейчас уже начинаешь всего бояться. А тут такое слово страшное. smile:nightmare:

На следующий день за завтраком продолжаю чтение статьи.

«… перевод трёх банков, судя по всему, осуществлялся в авральном порядке …
… на передачу всей необходимой документации … отведены всего лишь сутки …»

Может, мне деньги тоже в авральном порядке забрать?

Единственная радость, думаю – можно об этом в блог написать. smile:shuffle: Включаю компьютер. Но надо всё-таки дочитать статью до конца. Разворачиваю газету. Окончание передовой статьи на странице 4.

«Приятно, что Промсвязьбанк стал первым частным банком, занесённым в список в этом году, - говорит вице-президент Промсвязьбанка …» smile:o

Так значит, это хорошо? Если им приятно? И не стоит торопиться забирать у них мои граммы?

Да, дальше написано, что включённые в перечень банки получают преимущество перед другими игроками рынка. Любят в «Известиях» так прикалываться. Особенно на финансовые темы. Например, на первой странице писать прогноз про снижение курса рубля. А потом не на первой цитировать другого аналитика, который предсказывает рост. Я сама, бывает, даже на первой странице не до конца текст читаю. Если, конечно, речь не о своих кровных в «поднадзорном» банке. И, думаю, среди читателей бумажных «Известий» я такая не одна …

А Вы ещё читаете бумажные газеты? smile:)

Комментарии 27

Анна  (Ланочка)
#
По пятницам нам приносят какую-то газету. Я уж названия не помню. Просто ящик общий с соседями, а они уехали, оставив нас за главных по сортировке спама и важных писем. Пока в лифте еду, смотрю заголовки и думаю, что вот это хочется прочитать, вот это и еще вот это. А далее газета забывается на столике в коридоре...
Хотя лет с 14 и до года так позапрошлого, я каждый день Комсомолку покупала.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я по привычке выписываю.

Когда делали в подъезде ремонт, сняли со стены почтовые ящики. Положили на пол. Они там несколько дней пролежали. Потом их украли. smile:o

И я ходила за газетой на почту. Не каждый день, а как по пути. Но у меня уже давно такое отношение, не как раньше, чтоб свежая к завтраку. Я как стала из-за собак раньше вставать, так ещё нет газет. Поэтому мне теперь всё равно, хоть вчерашнюю читать за завтраком, хоть прошлогоднюю.smile:jokingly: Лишь бы бумажную. А новости на Яндексе читаю.
Анна  (Ланочка)
#
Выписывали раньше, потом не успели подписаться, потом как-то не до этого было. В итоге газет не получаем уже давно.
И тоже пострадали от ремонта. На первом товарищи решили себе новую дверь поставить, прям впритык к ящикам. В итоге обвалили секцию с ящиками нашего этажа, плюс квартира над нами. А дальше по вашему сценарию - валялись на полу, потом исчезли.
И я больше по пятницам любила "Толстушку". Там и новостей поболе и сводка за неделю и анекдоты и любимая мной на тот момент программа))
А сейчас все заменил интернет. И книги.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне ещё не всё заменил. На бумаге пока тоже читаю. Всё-таки немножко другое. Как-то спокойнее, ни на что не отвлекаешься.

В металлолом их что ли принимают, эти ящики? smile:scratch: Или их можно по назначению употребить? Нам после этого тоже какие-то «подержанные» повесили. Может, это бизнес такой организован?
Анна  (Ланочка)
#
Секция - 4 ящика. По весу - 3-4 кило. Или на металлолом или на дачу) В хозяйстве все сгодится. Только не вешали нам ничего. Сначала на чужих ящиках находили, потом маме подарили ящик, висит одинокий синенький, на фоне блочных зелененьких)

Внезапно захотелось газету. Свеженькую, с запахом типографской краски. Домой поеду, куплю парочку. И каждое утро "Метро" буду брать)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Если повезёт, вечером достану свеженькую из ящика. Если нет, значит, сегодня не судьба. smile:( Иногда если иду мимо почты, отдают. И там ещё можно взять «Мой район». А так у меня есть запас нечитанных. За прошлую неделю, за прошлый год … smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вчера открыла ящик – а там пусто … smile:cry:
Но в резервах первая газета оказалась за позавчера. smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Газеты не читаем, мы в них пишем!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И это правильно!))) Надо что-то и для души делать!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Только в журналы!)
ЗЫ в газеты само попадает из Инета!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Когда только начала к блогам приобщаться, старалась тут побольше комментировать. И мне тогда при чтении бумажной газеты тоже хотелось комментарий к статье написать. А ведь в Интернет-версии можно. Потом увидела, но уже не хочется.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В интернет-версии можно комментить, но это моветон!)))
ЗЫ только в блогах
Ольга Курочкина  (kha)
#
Во всяком случае, у меня здесь лучше каменты, чем там в Интернет-версии. smile:omg:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А почему здесь лучше?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Здесь там вот наверху Правила хорошего тона есть. smile:oops:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Такие правила на каждом сайте есть!)))
ЗЫ зри в корень
Ольга Курочкина  (kha)
#
Но они не везде одинаковые. Каждый владелец сайта устанавливает свои. А у людей понятия о хорошем тоне очень и очень разные.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Если посмотреть новости и комменты на майле - то лучше и не читать!(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, почему, интересно. smile:) Посмотрела. Почитала. Оказывается, евро и корзина обновили максимумы. smile:o
А мне тут советовали ВСЁ по максимальному курсу продать.smile:oops: И когда этот максимальный курс будет? Нет, хорошо всё-таки в корзине сидеть. Лучше, чем на мейле каментить. smile:omg:

Если действительно будет девал на 30%, как предсказывали, представляю, до чего они дойдут. А я как раз продам «лишнее». smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А зачем лишние рубли?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Рубли никогда не лишние. Рубль - валюта жизни! При всей его деревянности. На одной инвестиции прибыль зафиксирована - теперь есть кэш для новой. Для той же валюты, если снова упадёт. Как я писала в предыдущей заметке. А пока пусть на рублёвом депозите под более высокие проценты полежит. А может какие новые интересные инструменты появятся.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Цитата
Рубль - валюта жизни!

К сожалению, не согласен!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А в чём у Вас расходы? smile:o В рингитах? smile:D
Рубль, кстати, уже отыгрывается. Внутридневная динамика всё та же ... smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Расходы в рублях, но отпуск - в евро или долларах!
Ольга Курочкина  (kha)
#


В обменниках сегодня тоже весело, наверно. С такой-то волой ...
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