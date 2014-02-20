"Подмосковная Швейцария"

Владимир и Суздаль всё-таки далеко. (Про них здесь http://www.banki.ru/blog/kha/4766.php «Не за границей» и
http://www.banki.ru/blog/kha/4793.php «Не за границей» (окончание). Я туда больше так и не выбралась. Подумала: а есть ведь ещё один город поближе. Звенигород. Надо туда съездить. Там и ночевать не нужно. По времени ехать как на дачу. Только по другой дороге. Которая даже ближе к дому. Когда я ещё работала в офисе, мне до этого офиса было дольше добираться. От той же платформы Фили, но в другую сторону. На сквозной электричке. Она проезжала Белорусский вокзал, потом Савёловский, а офис на следующей остановке был.
Собралась как-то зимним днём. Уже когда была фрилансером. Проветриться. А то всё дома да дома. Взяла фотоаппарат. Погода, правда, в первый раз была не очень хорошая.
«Основатели на фоне стройки» на Яндекс.Фотках
Это основатели Звенигорода. Юрий Звенигородский и Савва Сторожевский.
С местом они не прогадали. У нас, чуть где живописные пейзажи, сразу говорят «русская Швейцария». Про Звенигород. Или про Плёс. Хотя иностранцы, которые знают Швейцарию, но любят Россию, на это отвечают: «У вас здесь лучше». Собственными ушами слышала. Я в Швейцарии тоже была. Красиво, да. Но здесь всё-таки родное. Лес, Москва-река. Или там Волга.
«Вид с холма» на Яндекс.Фотках
Я в Звенигород в ту зиму не один раз съездила. Иногда даже выходила на несколько остановок раньше, чтобы сначала просто погулять в лесу.
«Станция» на Яндекс.Фотках
Вот по такой тропинке.
«Главное не завязнуть» на Яндекс.Фотках
«Грибы» на Яндекс.Фотках
«Пень» на Яндекс.Фотках
«Ёлочка» на Яндекс.Фотках
«Это уже опять в Звенигороде» на Яндекс.Фотках
«Успенский собор» на Яндекс.Фотках
В сарае при этом соборе в 1918 году были обнаружены иконы кисти Андрея Рублёва.
В Звенигороде, в отличие от Суздаля, до монастыря в один из приездов я всё-таки дошла.
«Вид на монастырь» на Яндекс.Фотках
«В Суздале у меня с золотыми куполами нет» на Яндекс.Фотках
«А это которая справа виднеется» на Яндекс.Фотках
«Внутри храма» на Яндекс.Фотках
Вообще-то внутри фотосъёмка запрещена. Но, сопровождая французского священника по нашим храмам, я у него научилась делать всё исподтишка ...
«Внутри во дворе» на Яндекс.Фотках
А домика Чехова у меня нет фотографии. Поэтому из Интернета.
Чехов, когда приехал в Звенигород, ещё не был писателем. Просто работал врачом в местной больнице. А после своего пребывания здесь начал писать рассказы. Вот какое это место чудодейственное …
У меня есть ещё просто фотографии. Например, звенигородских сосулек.
«Самая длинная» на Яндекс.Фотках
«Покороче» на Яндекс.Фотках
«Тоже длинные» на Яндекс.Фотках
«Монастырские» на Яндекс.Фотках
А здесь я отогревалась во время своих прогулок.
«Бар у дороги» на Яндекс.Фотках
«А это настоящие, звенигородские» на Яндекс.Фотках
Там в киоске просто продавали горячий чай. Раз Марина говорит, у меня хорошо получаются, решила и этих вставить. Трёхцветные, опять же.
А у платформы Фили мне попался щенок. В отличие от владимирской собаки сомнений не было – бездомный …
«А это московский» на Яндекс.Фотках
Комментарии 7
ЗЫ работал в Москве - по себе знаю