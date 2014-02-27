Виртуальная жизнь

Своё место в Интернете
Видела фразу: «Мы здесь на сайте живём». Кто-то на форуме сказал. Весь обвешанный «Спасибами» и с четырёхзначным количеством сообщений.
Кроме форума или блога, в качестве виртуального местожительства можно также выбрать «Народный рейтинг» или комментарии к блогам. Кому где уютнее.
Сравнение блога с домом мне встретилось уже давно и я о нём писала. А недавно встретился нюанс. Если у вас блог на своём сайте, это как собственное жильё. А если нет – то как съёмное.
Вы живёте на Банки.ру? Или только иногда заглядываете? А может, у Вас и регистрации нет?
(Больше всего я удивляюсь, когда вижу, что кто-то зарегистрировался только для того, чтобы подписаться на мой блог. )
Живите в реале
Советуют (в Интернете же) делать паузы и отдыхать от Интернета. И Интернет от Вас тоже отдохнёт. Например, подписчики могут отписываться по самым разным причинам. Но одна из них – «слишком часто постит».
Сколько Вы можете выдержать без Интернета? Я пока обходилась без Банки.ру самое большее три дня. Мне желательно электронную почту почаще проверять. Может быть текст на перевод от клиента. Но засада в том, что там может быть и noreply, на который хочется ответить …
Или я могу быть как в выражении «душою там, а телом тут». Но наоборот. Я сама в оффлайне, но думаю: а онлайн меня сейчас кто-то читает … И мысленно я уже вся тут.
Сквозь монитор
Мне был задан вопрос, хотела бы я встретиться в реале с теми, с кем я общаюсь онлайн.
Я ответила «нет». Знаете, чего бы я хотела? Пройти, как Алиса сквозь зеркало, через монитор и там встретиться. Дальше продолжать не буду. Это был бы уже жанр сказки или научной фантастики. Или сновидения. А не блога.
Комментарии 15
ЗЫ лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть!)))
Когда внешние условия не дают в Интернет зайти, это другое. Для совсем зависимых это даже может оказаться панацеей. А вот когда есть Интернет, то не пользоваться часто бывает трудно.
Почему нет? Были же сны Веры Павловны. Вы тоже можете свои мысли, мечты, идеалы выражать подобно Чернышевскому. ))
Мне в одиночестве лучше,
Легче и проще мечтать.
О далёких мирах, о волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят и любят, и ждут меня.
Выдержать? Это когда есть потребность, а если нет, то что выдерживать то.)) Замените Интернет (точнее то что вы в нем делаете) на что-то другое, например, примите предложение Jasper-Foter и, возможно, у вас появятся другие потребности, может, более приятные чем ожидание писем noreply. )))
Мысли пробую.
«У которых меня и любят, и ждут».
Потребность есть. Почему и что я здесь делаю, писала здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/4660.php Рада продолжить с Вами КВАЗИОБЩЕНИЕ.
На предложение я ответила во втором первом каменте. И даже ещё раньше в заметке.