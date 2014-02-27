Виртуальная жизнь

Видела фразу: «Мы здесь на сайте живём». Кто-то на форуме сказал. Весь обвешанный «Спасибами» и с четырёхзначным количеством сообщений.Кроме форума или блога, в качестве виртуального местожительства можно также выбрать «Народный рейтинг» или комментарии к блогам. Кому где уютнее.Сравнение блога с домом мне встретилось уже давно и я о нём писала. А недавно встретился нюанс. Если у вас блог на своём сайте, это как собственное жильё. А если нет – то как съёмное.Вы живёте на Банки.ру? Или только иногда заглядываете? А может, у Вас и регистрации нет?(Больше всего я удивляюсь, когда вижу, что кто-то зарегистрировался только для того, чтобы подписаться на мой блог.Советуют (в Интернете же) делать паузы и отдыхать от Интернета. И Интернет от Вас тоже отдохнёт. Например, подписчики могут отписываться по самым разным причинам. Но одна из них – «слишком часто постит».Сколько Вы можете выдержать без Интернета? Я пока обходилась без Банки.ру самое большее три дня. Мне желательно электронную почту почаще проверять. Может быть текст на перевод от клиента. Но засада в том, что там может быть и noreply, на который хочется ответить …Или я могу быть как в выражении «душою там, а телом тут». Но наоборот. Я сама в оффлайне, но думаю: а онлайн меня сейчас кто-то читает … И мысленно я уже вся тут.Мне был задан вопрос, хотела бы я встретиться в реале с теми, с кем я общаюсь онлайн.Я ответила «нет».Знаете, чего бы я хотела? Пройти, как Алиса сквозь зеркало, через монитор и там встретиться. Дальше продолжать не буду. Это был бы уже жанр сказки или научной фантастики.Или сновидения. А не блога.