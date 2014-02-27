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Виртуальная жизнь

27.02.2014 11:00 15 1 774 просмотра
Своё место в Интернете

Видела фразу: «Мы здесь на сайте живём». Кто-то на форуме сказал. Весь обвешанный «Спасибами» и с четырёхзначным количеством сообщений.



Кроме форума или блога, в качестве виртуального местожительства можно также выбрать «Народный рейтинг» или комментарии к блогам. Кому где уютнее.

Сравнение блога с домом мне встретилось уже давно и я о нём писала. А недавно встретился нюанс. Если у вас блог на своём сайте, это как собственное жильё. А если нет – то как съёмное.

Вы живёте на Банки.ру? Или только иногда заглядываете? А может, у Вас и регистрации нет? smile:)

(Больше всего я удивляюсь, когда вижу, что кто-то зарегистрировался только для того, чтобы подписаться на мой блог. smile:o )


Живите в реале

Советуют (в Интернете же) делать паузы и отдыхать от Интернета. И Интернет от Вас тоже отдохнёт. Например, подписчики могут отписываться по самым разным причинам. Но одна из них – «слишком часто постит».

Сколько Вы можете выдержать без Интернета? Я пока обходилась без Банки.ру самое большее три дня. Мне желательно электронную почту почаще проверять. Может быть текст на перевод от клиента. Но засада в том, что там может быть и noreply, на который хочется ответить … smile:shuffle:



Или я могу быть как в выражении «душою там, а телом тут». Но наоборот. Я сама в оффлайне, но думаю: а онлайн меня сейчас кто-то читает … И мысленно я уже вся тут. smile:oops:


Сквозь монитор

Мне был задан вопрос, хотела бы я встретиться в реале с теми, с кем я общаюсь онлайн.
Я ответила «нет».smile:notiam: Знаете, чего бы я хотела? Пройти, как Алиса сквозь зеркало, через монитор и там встретиться. Дальше продолжать не буду. Это был бы уже жанр сказки или научной фантастики. smile:magic: Или сновидения. А не блога.

Комментарии 15

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Встреча в реале - в принципе, реально! Но есть много факторов против!(
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я о своих желаниях написала. smile:oops: Мне интересно то, что нереально. smile:magic: Общение в Интернете тоже очень интересно. smile:yep:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Виртуализация общения! Можно вывести некую константу - например, отношение количества общения к количеству информации!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот эта константа и есть показатель качества!)
ЗЫ лучше один раз пощупать, чем сто раз увидеть!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Да что под руку попадется!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тогда не повезло!)))
Анна  (Ланочка)
#
самое долгое без интернета-три месяца. Три долгих месяца мне не могли починить сеть из-за холодов, потом переводили на оптоволокно. а я сначала страдала, потом забыла. пережила как-то. да и есть у меня много примеров людей, которые вжились в свою виртуальную шкурку, а потом не могли понять, почему в реальности все совсем не так.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у меня, что в реальности, что в виртуальности - одно и то же. smile:) Нет, конечно, нюансы есть, да и не вжилась я ещё до конца. Ещё меньше года общаюсь.

Когда внешние условия не дают в Интернет зайти, это другое. Для совсем зависимых это даже может оказаться панацеей. А вот когда есть Интернет, то не пользоваться часто бывает трудно. smile:shuffle:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Или сновидения.

Почему нет? Были же сны Веры Павловны. Вы тоже можете свои мысли, мечты, идеалы выражать подобно Чернышевскому. ))
Цитата
Знаете, чего бы я хотела? Пройти, как Алиса сквозь зеркало, через монитор и там встретиться.

Мне в одиночестве лучше,
Легче и проще мечтать.
О далёких мирах, о волшебных дарах,
Что когда-нибудь под ноги мне упадут.
О бескрайних морях, об открытых дверях,
За которыми верят и любят, и ждут меня.
Цитата
Сколько Вы можете выдержать без Интернета?

Выдержать? Это когда есть потребность, а если нет, то что выдерживать то.)) Замените Интернет (точнее то что вы в нем делаете) на что-то другое, например, примите предложение Jasper-Foter и, возможно, у вас появятся другие потребности, может, более приятные чем ожидание писем noreply. )))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я так надеялась на Ваш комментарий. smile:gramercy:

Мысли пробую. smile:shuffle:

«У которых меня и любят, и ждут». smile:)

Потребность есть. Почему и что я здесь делаю, писала здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/4660.php Рада продолжить с Вами КВАЗИОБЩЕНИЕ. smile;)

На предложение я ответила во втором первом каменте. smile:notiam: И даже ещё раньше в заметке.
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