Люби ближнього свого

У моей бабушки было два сына. От одного и того же дедушки. Один украинец, другой русский. Старшему записали национальность по матери, младшему по отцу.Когда она ещё была жива и мне хотелось повеселиться, я просила: «Бабуля, скажи по-украински!» И всегда было очень смешно. И понятно. Хотя я никогда украинский не учила. Я смеялась, бабушка не понимала, что смешного, но не обижалась.Потом я общалась с украинцами во Франции. Причём с западными. Они же там католики. Хотя и не все. Говорили они тоже для моих русских ушей смешно. Но уже не всегда понятно. Комфортнее было сидеть за столом с русскими или с французами.Я там работала добровольцем. В одном католическом месте. За еду, проживание и компенсацию расходов на проезд. У меня работа была в основном непыльная. А украинцев, которые не владели французским, ставили убираться. Что-нибудь стащить во время обеда или ужина в столовой – лишний сыр, например, или фрукт – этим пробавлялись представители обоих братских (как у нас в семье) народов. Французы или там поляки так никогда не делали. А мы считали, что нам можно. И даже нужно. Украинские девушки были такие мощные, да ещё тяжёлым физическим трудом занимались. Обычных порций было мало.Ещё там была встреча по примирению. Обсуждали на ней такие темы, как, например, голодомор. Голод на Украине в 30-е годы, на который у националистов своя точка зрения. Дискуссия повернулась так, что в конце концов француз, которого я здесь в России сопровождала, стал защищать русских. В перерыве подходит ко мне и говорит: «Мне было обидно за твою страну». Я говорю: «Ничего, я не обижаюсь. У меня бабушка украинка».Внизу украинское название выступления.На встрече присутствовал бывший директор Французского колледжа в Москве. Который был там директором как раз, когда я получила стипендию для учёбы во Франции. Потом он уехал работать в Львов. Президентом тогда ещё был Ющенко. И вот этот директор, Антуан, и его жена радостно вспоминали, как победила оранжевая революция.А русская девушка из Черновцов (недалеко от Львова), с которой я там дружила, поприсутствовав в начале встречи и послушав, решила вообще в ней не участвовать.В общем, примирение (а тем более миротворчество) – процесс сложный. Наверное, события, которые происходят сегодня, в будущем тоже будут обсуждаться во время встреч и дискуссий.За столами во время еды все рассаживались произвольно и один раз рядом со мной оказался украинский священник. Не помню, какого обряда. Католики бывают латинского и восточного. И подарил мне в качестве сувенира вот это.На обороте там «Молитва Пресвятiй Богородицi». Больше понятно, чем нет. Во всяком случае, не меньше, чем когда написано по церковно-славянски.Мне кажется, живущим на Украине стоит выучить украинский. Красивый язык. Моя подружка – исповедовала, кстати, атеизм - объяснялась свободно. Там во Франции со своими не говорящими по-русски соотечественниками. Правда, по-французски она говорила ещё лучше. Потому что преподавала французский в университете в Черновцах.Если бы проблема Украины была только в языке …