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Люби ближнього свого

06.03.2014 10:19 8 1 335 просмотров
У моей бабушки было два сына. От одного и того же дедушки. Один украинец, другой русский. Старшему записали национальность по матери, младшему по отцу.

Когда она ещё была жива и мне хотелось повеселиться, я просила: «Бабуля, скажи по-украински!» И всегда было очень смешно. И понятно. Хотя я никогда украинский не учила. Я смеялась, бабушка не понимала, что смешного, но не обижалась.

Потом я общалась с украинцами во Франции. Причём с западными. Они же там католики. Хотя и не все. Говорили они тоже для моих русских ушей смешно. Но уже не всегда понятно. Комфортнее было сидеть за столом с русскими или с французами.

Я там работала добровольцем. В одном католическом месте. За еду, проживание и компенсацию расходов на проезд. У меня работа была в основном непыльная. А украинцев, которые не владели французским, ставили убираться. Что-нибудь стащить во время обеда или ужина в столовой – лишний сыр, например, или фрукт – этим пробавлялись представители обоих братских (как у нас в семье) народов. Французы или там поляки так никогда не делали. А мы считали, что нам можно. И даже нужно. Украинские девушки были такие мощные, да ещё тяжёлым физическим трудом занимались. Обычных порций было мало.

Ещё там была встреча по примирению. Обсуждали на ней такие темы, как, например, голодомор. Голод на Украине в 30-е годы, на который у националистов своя точка зрения. Дискуссия повернулась так, что в конце концов француз, которого я здесь в России сопровождала, стал защищать русских. В перерыве подходит ко мне и говорит: «Мне было обидно за твою страну». Я говорю: «Ничего, я не обижаюсь. У меня бабушка украинка».



Внизу украинское название выступления.

На встрече присутствовал бывший директор Французского колледжа в Москве. Который был там директором как раз, когда я получила стипендию для учёбы во Франции. Потом он уехал работать в Львов. Президентом тогда ещё был Ющенко. И вот этот директор, Антуан, и его жена радостно вспоминали, как победила оранжевая революция.

А русская девушка из Черновцов (недалеко от Львова), с которой я там дружила, поприсутствовав в начале встречи и послушав, решила вообще в ней не участвовать.

В общем, примирение (а тем более миротворчество) – процесс сложный. Наверное, события, которые происходят сегодня, в будущем тоже будут обсуждаться во время встреч и дискуссий.

За столами во время еды все рассаживались произвольно и один раз рядом со мной оказался украинский священник. Не помню, какого обряда. Католики бывают латинского и восточного. И подарил мне в качестве сувенира вот это.



На обороте там «Молитва Пресвятiй Богородицi». Больше понятно, чем нет. Во всяком случае, не меньше, чем когда написано по церковно-славянски.

Мне кажется, живущим на Украине стоит выучить украинский. Красивый язык. Моя подружка – исповедовала, кстати, атеизм - объяснялась свободно. Там во Франции со своими не говорящими по-русски соотечественниками. Правда, по-французски она говорила ещё лучше. Потому что преподавала французский в университете в Черновцах.

Если бы проблема Украины была только в языке …

Комментарии 8

Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Цитата
Мне кажется, живущим на Украине стоит выучить украинский. Красивый язык.

Или смешной? )) У меня дед украинец, но со мной никогда по-украински не разговаривал, впрочем, я и не просил. )) Мне объяснили, что он украинец, когда я увидел у него книгу на украинском языке. Когда я впервые в детстве услышал украинскую речь, то не смеялся, но подумал, что это какой-то испорченный русский язык и что людям просто нужно грамотно научиться говорить по-русски. Мне кажется, что живущие в России иногда не воспринимают Украину как отдельное государство со своим народом, языком, культурой. И в этом проблема Украины.
Ольга Курочкина  (kha)
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На самом деле любой язык красивый. Если его выучить. А когда не знаешь, то кажется, что смешной – и это ещё в лучшем случае. Вот в детстве, когда я ещё не знала немецкого, был стереотип: лающий и вообще ужасный. А на самом деле в нём тоже есть своя красота. Например, стройная грамматика. А в Австрии он даже и звучит мягче. И когда понимаешь, о чём говорят, то и лающим не кажется.

Интересно, когда я Вам отвечаю, непроизвольно получается аллюзия на собак. smile:scratch:
(Аллюзия - фигура риторическая, заключающая намёк на какой-нибудь предмет, не названный прямо.)

Я к этой подружке чуть не съездила в Черновцы. Перед этим пыталась читать в Интернете по-украински. Прикольные словечки там. И стала замечать закономерности. Вставляют везде эту свою букву i, как будто правда в Европу стремятся. smile:)

Проблема Украины в том, что сейчас она отдельное государство, но во времена СССР им не была. Там в докладе на французском говорится, что сделали с украинским народом в советское время. Всё это темы для дискуссий. Все по-разному историю интерпретируют. И современность тоже.

И друг друга воспринимают. Особенно в Интернете. smile;)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Интересно, когда я Вам отвечаю, непроизвольно получается аллюзия на собак

Я рад. )) Собака тоже ближний наш.
Цитата
Я к этой подружке чуть не съездила в Черновцы.

Чуть не считается. )) Испугались?
Цитата
Там в докладе на французском говорится, что сделали с украинским народом в советское время

Зачем это французам? Почему именно с украинским народом, а не, например, крымскими татарами?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Вы меня всё время в разных страхах уличаете! smile:oops:

Действительно, предпочитаю ездить туда, где говорят на языке, которым я владею более-менее свободно. Поэтому всё кончилось тем, что вместо Черновцов поехала в очередной раз во Францию. И неожиданно получила там от этой подружки письмо из Нью-Йорка. smile:o Английский она тоже знала.

У них это место во Франции знаменито тем, что там, согласно католической вере, явилась Дева Мария в момент, когда из-за неурожая возникла угроза голода. Поэтому им было интересно про голодомор. Про крымских татар французам тоже интересно. Особенно сейчас.
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Действительно, предпочитаю ездить туда, где говорят на языке, которым я владею более-менее свободно.

В Черновцах не говорят по-русски? ))) Получается, русская не поехала к русской подружке на Украину из-за боязни языкового барьера!? )))
Цитата
Вы меня всё время в разных страхах уличаете!

Простите, сам часто боюсь, наверное, у кого чего болит... ))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Но всё-таки Западная Украина. Хотя тогда, конечно, не так страшно было ... smile:(

Мне, чтобы что-то сделать, нужен стимул. smile:shuffle: Если он в достаточной степени присутствует, то я делаю. Тогда, значит, был недостаточный. С одной стороны, интересно в новое место съездить. Но там были какие-то проблемы. Я, например, хотела посетить Львов, а она не могла - в общем мы больше на эту тему переписывались, договаривались и переносили сроки. Было интересно переписываться и мечтать поехать. А ехать, в принципе, было необязательно. smile:D

Куда я действительно ХОТЕЛА, я съездила.
Роман  (1001126)
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Я как-то общался за столом во Львове с местными. Действительно, тяжело было поначалу понимать, еще и потому, что там у языка более быстрый темп.
Но чем больше мы выпивали, тем более понятными становились все разговоры, а в конце никакой разницы никто уже не замечал! smile:)) smile:drink:
Ольга Курочкина  (kha)
#
В описанном месте можно было за обедом и за ужином выпивать без ограничений. В отличие от сыра и фруктов красное вино не ограничивали. После определённого количества выпитого начиналось душевное общение также с поляками. Если бы потом нас спросили, на каком языке мы общались, то, наверно, было бы как сейчас с молодёжью на Украине. Посмотрели кино, а на каком языке оно было, сказать затрудняются. smile:scratch:
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