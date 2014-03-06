Люби ближнього свого

У моей бабушки было два сына. От одного и того же дедушки. Один украинец, другой русский. Старшему записали национальность по матери, младшему по отцу.
Когда она ещё была жива и мне хотелось повеселиться, я просила: «Бабуля, скажи по-украински!» И всегда было очень смешно. И понятно. Хотя я никогда украинский не учила. Я смеялась, бабушка не понимала, что смешного, но не обижалась.
Потом я общалась с украинцами во Франции. Причём с западными. Они же там католики. Хотя и не все. Говорили они тоже для моих русских ушей смешно. Но уже не всегда понятно. Комфортнее было сидеть за столом с русскими или с французами.
Я там работала добровольцем. В одном католическом месте. За еду, проживание и компенсацию расходов на проезд. У меня работа была в основном непыльная. А украинцев, которые не владели французским, ставили убираться. Что-нибудь стащить во время обеда или ужина в столовой – лишний сыр, например, или фрукт – этим пробавлялись представители обоих братских (как у нас в семье) народов. Французы или там поляки так никогда не делали. А мы считали, что нам можно. И даже нужно. Украинские девушки были такие мощные, да ещё тяжёлым физическим трудом занимались. Обычных порций было мало.
Ещё там была встреча по примирению. Обсуждали на ней такие темы, как, например, голодомор. Голод на Украине в 30-е годы, на который у националистов своя точка зрения. Дискуссия повернулась так, что в конце концов француз, которого я здесь в России сопровождала, стал защищать русских. В перерыве подходит ко мне и говорит: «Мне было обидно за твою страну». Я говорю: «Ничего, я не обижаюсь. У меня бабушка украинка».
Внизу украинское название выступления.
На встрече присутствовал бывший директор Французского колледжа в Москве. Который был там директором как раз, когда я получила стипендию для учёбы во Франции. Потом он уехал работать в Львов. Президентом тогда ещё был Ющенко. И вот этот директор, Антуан, и его жена радостно вспоминали, как победила оранжевая революция.
А русская девушка из Черновцов (недалеко от Львова), с которой я там дружила, поприсутствовав в начале встречи и послушав, решила вообще в ней не участвовать.
В общем, примирение (а тем более миротворчество) – процесс сложный. Наверное, события, которые происходят сегодня, в будущем тоже будут обсуждаться во время встреч и дискуссий.
За столами во время еды все рассаживались произвольно и один раз рядом со мной оказался украинский священник. Не помню, какого обряда. Католики бывают латинского и восточного. И подарил мне в качестве сувенира вот это.
На обороте там «Молитва Пресвятiй Богородицi». Больше понятно, чем нет. Во всяком случае, не меньше, чем когда написано по церковно-славянски.
Мне кажется, живущим на Украине стоит выучить украинский. Красивый язык. Моя подружка – исповедовала, кстати, атеизм - объяснялась свободно. Там во Франции со своими не говорящими по-русски соотечественниками. Правда, по-французски она говорила ещё лучше. Потому что преподавала французский в университете в Черновцах.
Если бы проблема Украины была только в языке …
Комментарии 8
Или смешной? )) У меня дед украинец, но со мной никогда по-украински не разговаривал, впрочем, я и не просил. )) Мне объяснили, что он украинец, когда я увидел у него книгу на украинском языке. Когда я впервые в детстве услышал украинскую речь, то не смеялся, но подумал, что это какой-то испорченный русский язык и что людям просто нужно грамотно научиться говорить по-русски. Мне кажется, что живущие в России иногда не воспринимают Украину как отдельное государство со своим народом, языком, культурой. И в этом проблема Украины.
Интересно, когда я Вам отвечаю, непроизвольно получается аллюзия на собак.
(Аллюзия - фигура риторическая, заключающая намёк на какой-нибудь предмет, не названный прямо.)
Я к этой подружке чуть не съездила в Черновцы. Перед этим пыталась читать в Интернете по-украински. Прикольные словечки там. И стала замечать закономерности. Вставляют везде эту свою букву i, как будто правда в Европу стремятся.
Проблема Украины в том, что сейчас она отдельное государство, но во времена СССР им не была. Там в докладе на французском говорится, что сделали с украинским народом в советское время. Всё это темы для дискуссий. Все по-разному историю интерпретируют. И современность тоже.
И друг друга воспринимают. Особенно в Интернете.
Я рад. )) Собака тоже ближний наш.
Чуть не считается. )) Испугались?
Зачем это французам? Почему именно с украинским народом, а не, например, крымскими татарами?
Действительно, предпочитаю ездить туда, где говорят на языке, которым я владею более-менее свободно. Поэтому всё кончилось тем, что вместо Черновцов поехала в очередной раз во Францию. И неожиданно получила там от этой подружки письмо из Нью-Йорка. Английский она тоже знала.
У них это место во Франции знаменито тем, что там, согласно католической вере, явилась Дева Мария в момент, когда из-за неурожая возникла угроза голода. Поэтому им было интересно про голодомор. Про крымских татар французам тоже интересно. Особенно сейчас.
В Черновцах не говорят по-русски? ))) Получается, русская не поехала к русской подружке на Украину из-за боязни языкового барьера!? )))
Простите, сам часто боюсь, наверное, у кого чего болит... ))
Мне, чтобы что-то сделать, нужен стимул. Если он в достаточной степени присутствует, то я делаю. Тогда, значит, был недостаточный. С одной стороны, интересно в новое место съездить. Но там были какие-то проблемы. Я, например, хотела посетить Львов, а она не могла - в общем мы больше на эту тему переписывались, договаривались и переносили сроки. Было интересно переписываться и мечтать поехать. А ехать, в принципе, было необязательно.
Куда я действительно ХОТЕЛА, я съездила.
Но чем больше мы выпивали, тем более понятными становились все разговоры, а в конце никакой разницы никто уже не замечал! )