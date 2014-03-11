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Ожидания

11.03.2014 11:35 10 2 680 просмотров
В воскресенье шла мимо банка – курс покупки евро 50.00. Я как раз хотела следующую порцию дешевле 50 не продавать. По 49.90 был небольшой соблазн, но я выдержала. В понедельник иду – 50.50. smile:o Сколько будет, когда я действительно соберусь продать? У меня ещё много евро – но, честно говоря, такой рост уже не радует. Наоборот, вспоминаю, как оно стоило 40, а в мире было всё спокойно. И сейчас кажется, что тогда было лучше. А то теперь читаешь сначала бумажные «Известия», потом американский сайт – нет в мире единого мнения … smile:(



И уже думаю: лучше убытки и стабильность, чем прибыль и … международная напряжённость. Вернулось это словосочетание из советских времён. Только тогда нельзя было читать американские сайты. Раньше я там в зоне com только советы блогерам читала. А сейчас ещё читаю новости … smile:omg:



Хотя наши фондовые медведи со мной, наверно, не согласятся. Или те, кто краткосрочно выкупил обвал.

А может, не всё так плохо? И все эти обвалы, скачки, страхи – только от ОЖИДАНИЙ? Которые могут и не сбыться. Хорошо бы.

Ещё об ожиданиях. Имею вклад в евро на три года под 8% годовых. Сделан, когда евро стоило на 25% дешевле. За три года ещё 24% набежит как доходность по вкладу. Выходит, на вклад можно было класть не больше эквивалента 350 000 рублей. У меня там даже меньше лежит. Не потому, что я такая дальновидная и предусмотрительная. Такого роста валюты не ожидала. Вообще была не рада, что у меня это евро есть. В таком количестве. Планировала положить тыщ 10. Но столько так и положила. И всё думала: вот хорошо, там место ещё есть докладывать. В долларах и рублях тоже вклады зафиксированы на небольшие суммы. А теперь задаюсь вопросом: не придётся ли досрочно расторгнуть в связи с превышением суммы? Благо там и на это хорошие условия.



Так что когда делаете вклады в валюте, не жадничайте. Валюта – это вам не рубли. Тут в плане страхового покрытия можно ожидать всякого. Читала года полтора назад на форуме, кто-то доллары под завязку на четыре года положил. Под 9%. Тогда такое ещё было. С процентами на карту. Интересно, что сейчас делает?

Комментарии 10

Семен Альтов  (Юза228(2))
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я уже продал свои евро по хорошему курсу
Ольга Курочкина  (kha)
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Я вчера продала «порцию» по 50.75. А может, будет ещё лучше? smile:)
Только не знаю, на что теперь ориентироваться. smile:(
50 был такой хороший ориентир. Как говорят, «психологически значимый». smile:D
А теперь надо брать какую-то цифру с потолка … smile:scratch:
Или ждать, пока доллар будет 40? Тоже психологически значимо. smile:oops: А евро уж как кривая вывезет … smile;)
SoloStar  (SoloStar)
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Но, всё-таки учитывайте, что ЦБ сначала не вмешивался в ситуацию с падающим рублём, потому что медленное падение рубля и так планировалось. Он просто упал быстрее, чем планировал ЦБ. Теперь же, когда рубль достиг таких цифр, которые устраивают ЦБ, вряд ли возможно ожидать, что падение рубля продолжится такими темпами. Теперь курс рубля уже под более серьёзным контролем.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Как сказано в заметке, я почитываю бумажные «Известия». smile:shuffle: Вчера вечером наткнулась на прогноз: падение рубля ещё на 20%. smile:( И были упомянуты разные красивые цифры. Как то: 40 (как в воду глядела smile:o ) и 55, и 43 и 58. Конечно, они взяты не с потолка. Но на самом деле валютные курсы нельзя предсказать. Ими манипулируют. Да, ЦБ или крупные игроки или ещё не знаю кто. События, опять же, происходят непредсказуемые. Поэтому что с потолка бери, что аналитикам верь … Поэтому и разбавляю прибыль. А то иначе опять засяду надолго. Хотя всё равно ПСИХОЛОГИЧЕСКИ спокойнее, когда диверсифицировано. smile:zzz: Пусть пляшет туда-сюда, сколько угодно. У меня было ощущение некоторой перегруженности валютой, особенно когда рубль укреплялся. Сейчас немного разгрузилась - да и такого ощущения, сами понимаете, уже нет. Вот вроде продала - а в рублёвом эквиваленте почти та же сумма осталась. Да ещё грозит на 20% вырасти. Я, конечно, опять разбавлю. Но посмотрим. Может, снова в блог напишу. Пусть люди на моих ошибках учатся. smile;)
Create Fashion  (createfashion)
#
Спасибо, интересно было читать!
Ольга Курочкина  (kha)
#
По факту наблюдается движение в обратную сторону. Рынок верен себе. smile:)
Александр  (supеr)
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Очень рано вышли из валюты.
Обратите внимание на эти 2 сcылки:
http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint_day
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
Из одной из них следует что ЦБ продал за первую неделю марта 13 млрд долларов,
а из второй что резервы ЦБ за первую неделю марта увеличились на 1 млрд долларов.
И то и другое данные ЦБ.
Никак кроме фальсификации данных по резервам такое не объяснить.
А если ЦБ начал фальсифицировать свои данные по резервам, то ситуация серьезная
как минимум по его(ЦБ) мнению.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я не вышла. Я только слегка разгрузилась. В какой-то части валюты я вообще, наверно, засела навеки. Которая на неснижаемых остатках или депозитах без снятия. Если, конечно, в связи с ростом В РАЗЫ не будет превышена застрахованная сумма в рублёвом эквиваленте.

Просто я знаю, что для меня максимум прибыли извлечь нереально. Мне же никто не скажет: "Вот, сейчас максимум, надо всё продавать!" smile:!: По-моему, сейчас даже инсайдеры могут ошибиться. С ситуацией-то в мире.

Короче, я адепт долгосрочной диверсификации. Пусть будет и валюта, и рубли. Желательно в разумной на данной момент пропорции. Но этого тоже непросто добиться. Ладно, всех денег всё равно не поимеешь. Главное, чтоб комфортно было. А поскольку у меня есть ещё много для продажи, то Ваша инфа даже "радует". smile:gramercy: В кавычках, потому что какая сейчас радость. Опять же ситуация в мире. И у нас ведь тоже рубль не от хорошей жизни опустили. Понятно, что всё серьёзно.
Александр  (supеr)
#
У нас в стране не исключен Аргентинский вариант. Это когда одним прекрасным утром мы проснемся
и выяснится, что все валютные депозиты пересчитали в рублевые по специально придуманному на
этот счет курсу.
Сигналов на самом деле очень много.
Это и пятничный отказ СМП выдавать валютные вклады в валюте(доллары выдавали по курсу 35.4,
т.е. намного дешевле чем в обменниках).
И новый закон о том что чиновникам хотят запретить иметь валютные депозиты(слово чиновник поменять
на словосочетание гражданин РФ не сложно) и обсуждение того чтобы сделать безотзывными
вклады населения и обсуждение на ограничение вывоза наличной валюты из страны(пока на уровне
15 тысяч евро) и т.д.
Сейчас вот еще и ЦБ стал отчетность по резервам фальсифицировать.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
все валютные депозиты пересчитали в рублевые по специально придуманному на этот счет курсу.

Вот поэтому и хочется поменять часть рублей по курсу, который я сама выберу. smile:D Пусть даже и ошибусь.
35.4, конечно, обидно, но ещё ничего. "Аргентинский" спецкурс может быть гораздо хуже ...
В общем, риски куда ни ткни. Диверсификация и ещё раз диверсификация.
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