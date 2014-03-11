В воскресенье шла мимо банка – курс покупки евро 50.00. Я как раз хотела следующую порцию дешевле 50 не продавать. По 49.90 был небольшой соблазн, но я выдержала. В понедельник иду – 50.50. Сколько будет, когда я действительно соберусь продать? У меня ещё много евро – но, честно говоря, такой рост уже не радует. Наоборот, вспоминаю, как оно стоило 40, а в мире было всё спокойно. И сейчас кажется, что тогда было лучше. А то теперь читаешь сначала бумажные «Известия», потом американский сайт – нет в мире единого мнения …
И уже думаю: лучше убытки и стабильность, чем прибыль и … международная напряжённость. Вернулось это словосочетание из советских времён. Только тогда нельзя было читать американские сайты. Раньше я там в зоне com только советы блогерам читала. А сейчас ещё читаю новости …
Хотя наши фондовые медведи со мной, наверно, не согласятся. Или те, кто краткосрочно выкупил обвал.
А может, не всё так плохо? И все эти обвалы, скачки, страхи – только от ОЖИДАНИЙ? Которые могут и не сбыться. Хорошо бы.
Ещё об ожиданиях. Имею вклад в евро на три года под 8% годовых. Сделан, когда евро стоило на 25% дешевле. За три года ещё 24% набежит как доходность по вкладу. Выходит, на вклад можно было класть не больше эквивалента 350 000 рублей. У меня там даже меньше лежит. Не потому, что я такая дальновидная и предусмотрительная. Такого роста валюты не ожидала. Вообще была не рада, что у меня это евро есть. В таком количестве. Планировала положить тыщ 10. Но столько так и положила. И всё думала: вот хорошо, там место ещё есть докладывать. В долларах и рублях тоже вклады зафиксированы на небольшие суммы. А теперь задаюсь вопросом: не придётся ли досрочно расторгнуть в связи с превышением суммы? Благо там и на это хорошие условия.
Так что когда делаете вклады в валюте, не жадничайте. Валюта – это вам не рубли. Тут в плане страхового покрытия можно ожидать всякого. Читала года полтора назад на форуме, кто-то доллары под завязку на четыре года положил. Под 9%. Тогда такое ещё было. С процентами на карту. Интересно, что сейчас делает?
Комментарии 10
Только не знаю, на что теперь ориентироваться.
50 был такой хороший ориентир. Как говорят, «психологически значимый».
А теперь надо брать какую-то цифру с потолка …
Или ждать, пока доллар будет 40? Тоже психологически значимо. А евро уж как кривая вывезет …
Обратите внимание на эти 2 сcылки:
http://cbr.ru/hd_base/?PrtId=valint_day
http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=mrrf_7d
Из одной из них следует что ЦБ продал за первую неделю марта 13 млрд долларов,
а из второй что резервы ЦБ за первую неделю марта увеличились на 1 млрд долларов.
И то и другое данные ЦБ.
Никак кроме фальсификации данных по резервам такое не объяснить.
А если ЦБ начал фальсифицировать свои данные по резервам, то ситуация серьезная
как минимум по его(ЦБ) мнению.
Просто я знаю, что для меня максимум прибыли извлечь нереально. Мне же никто не скажет: "Вот, сейчас максимум, надо всё продавать!" По-моему, сейчас даже инсайдеры могут ошибиться. С ситуацией-то в мире.
Короче, я адепт долгосрочной диверсификации. Пусть будет и валюта, и рубли. Желательно в разумной на данной момент пропорции. Но этого тоже непросто добиться. Ладно, всех денег всё равно не поимеешь. Главное, чтоб комфортно было. А поскольку у меня есть ещё много для продажи, то Ваша инфа даже "радует". В кавычках, потому что какая сейчас радость. Опять же ситуация в мире. И у нас ведь тоже рубль не от хорошей жизни опустили. Понятно, что всё серьёзно.
и выяснится, что все валютные депозиты пересчитали в рублевые по специально придуманному на
этот счет курсу.
Сигналов на самом деле очень много.
Это и пятничный отказ СМП выдавать валютные вклады в валюте(доллары выдавали по курсу 35.4,
т.е. намного дешевле чем в обменниках).
И новый закон о том что чиновникам хотят запретить иметь валютные депозиты(слово чиновник поменять
на словосочетание гражданин РФ не сложно) и обсуждение того чтобы сделать безотзывными
вклады населения и обсуждение на ограничение вывоза наличной валюты из страны(пока на уровне
15 тысяч евро) и т.д.
Сейчас вот еще и ЦБ стал отчетность по резервам фальсифицировать.
Вот поэтому и хочется поменять часть рублей по курсу, который я сама выберу. Пусть даже и ошибусь.
35.4, конечно, обидно, но ещё ничего. "Аргентинский" спецкурс может быть гораздо хуже ...
В общем, риски куда ни ткни. Диверсификация и ещё раз диверсификация.