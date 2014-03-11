В воскресенье шла мимо банка – курс покупки евро 50.00. Я как раз хотела следующую порцию дешевле 50 не продавать. По 49.90 был небольшой соблазн, но я выдержала. В понедельник иду – 50.50.Сколько будет, когда я действительно соберусь продать? У меня ещё много евро – но, честно говоря, такой рост уже не радует. Наоборот, вспоминаю, как оно стоило 40, а в мире было всё спокойно. И сейчас кажется, что тогда было лучше. А то теперь читаешь сначала бумажные «Известия», потом американский сайт – нет в мире единого мнения …И уже думаю: лучше убытки и стабильность, чем прибыль и … международная напряжённость. Вернулось это словосочетание из советских времён. Только тогда нельзя было читать американские сайты. Раньше я там в зоне com только советы блогерам читала. А сейчас ещё читаю новости …Хотя наши фондовые медведи со мной, наверно, не согласятся. Или те, кто краткосрочно выкупил обвал.А может, не всё так плохо? И все эти обвалы, скачки, страхи – только от ОЖИДАНИЙ? Которые могут и не сбыться. Хорошо бы.Ещё об ожиданиях. Имею вклад в евро на три года под 8% годовых. Сделан, когда евро стоило на 25% дешевле. За три года ещё 24% набежит как доходность по вкладу. Выходит, на вклад можно было класть не больше эквивалента 350 000 рублей. У меня там даже меньше лежит. Не потому, что я такая дальновидная и предусмотрительная. Такого роста валюты не ожидала. Вообще была не рада, что у меня это евро есть. В таком количестве. Планировала положить тыщ 10. Но столько так и положила. И всё думала: вот хорошо, там место ещё есть докладывать. В долларах и рублях тоже вклады зафиксированы на небольшие суммы. А теперь задаюсь вопросом: не придётся ли досрочно расторгнуть в связи с превышением суммы? Благо там и на это хорошие условия.Так что когда делаете вклады в валюте, не жадничайте. Валюта – это вам не рубли. Тут в плане страхового покрытия можно ожидать всякого. Читала года полтора назад на форуме, кто-то доллары под завязку на четыре года положил. Под 9%. Тогда такое ещё было. С процентами на карту. Интересно, что сейчас делает?