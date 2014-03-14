Вход
Профиль Блог Лента Активность

На banki.ru уже один год

14.03.2014 11:11 11 1 092 просмотра
Вот здесь я мечтала дожить до этого момента.

http://www.banki.ru/blog/kha/3701.php

Дожила.

И просто в Интернете я тоже 1 год. Я свою виртуальную жизнь начала на banki.ru. А Вы где?

Сначала написала в Народный рейтинг, потом завела блог. Всё-таки в блог писать прикольнее. Здесь и число просмотров видно, и интерфейс для общения лучше, и подписчики, и Свой собственный рейтинг. smile:oops: Да и сколько можно на банки жаловаться. Или, наоборот, писать, какие они хорошие. А в блог можно писать обо всём.

Там по ссылке я спрашиваю, что лучше, лайки или комментарии. Комментарии лучше. Хотя лучше всего, конечно, и то, и другое. smile:yep:

В рекомендациях пишут, что первый год ведения блога – это вообще только опыта набраться. Сделать как можно больше ошибок, чтобы на них научиться. Ведь, как и во всяком деле, это лучше сделать вначале. Поэтому было жалко, что человек целый год вёл блог, написал пост про год в блогосфере, а потом исчез. Была рада узнать, что он, оказывается, в другом месте продолжает.

Я тоже надеюсь. Продолжать. И даже на этом сайте. Про политику меня в принципе писать не тянет. Хотя в последнее время текущие события и на меня действуют. Ещё могу по недомыслию написать такое, что рискует окончательно подорвать доверие к нашей (и без того многострадальной smile:( ) банковской системе. Поэтому теперь, прежде чем размещать заметку, задумываюсь о последствиях. smile:scratch:

На форуме за первый месяц 130 сообщений, за год 300. Всё-таки моё место больше в блоге. Но и на форум заглядываю. smile:shuffle: Иногда он меня даже на написание в блог вдохновляет. Ну и всегда есть первопричина, по которой я сюда пришла ещё просто читателем. Деньги получше пристроить. Несмотря ни на что.

Спасибо сайту banki.ru за интересный год! smile:gramercy: Всё-таки, общаться в Интернете лучше, чем просто читать. А я к тому же нашла ещё один жанр, в котором могу писать. smile:)

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Поздравляю! Год - это уже срок!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо! Срок - это лет ...дцать. Мне интересно, сколько ещё получится. И ЧТО получится. smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Два-три года, потом новизна стирается, появляется рутина ...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, так пишут в рекомендациях. Может даже раньше. Первый критический срок – 6 месяцев. Видела на одном сайте: «если вы ведёте блог больше 6 месяцев, то вы – необычный человек». smile;) С бегом сравнивают. На марафонские дистанции. smile:)

Рутина в смысле скучно – это плохо. А рутина в смысле привычки писать – наоборот, очень хорошо. Каждый день в определённое время 1000 слов. smile:D
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Ну, прямо как Александр Дюма-отец!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у меня не получается. smile:( И меньше 1000, и не каждый день. smile:cry:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Может это и к лучшему))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Лучше меньше, да лучше. smile:yep:

Как всегда, на каждую рекомендацию есть противоположная. «Почему не надо писать каждый день» и так далее. Или почему не надо писать регулярно. Но когда нравится что-то делать, то хочется делать это почаще … smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
"Шаг вперед - два шага назад", "Кто такие друзья народа и как с ними бороться" и др.
ЗЫ писать, писать и еще раз писать
SoloStar  (SoloStar)
#
Нельзя ставить себе цель писать во что бы то ни стало. Надо писать, когда появляется какая-то мысль. Например, читать о чьих-то впечатлениях от поездки на курорт - абсолютно неинтересно. А вот если автор ставит какую-нибудь цель: привлечь последователей на этот курорт; рассказать о своих ошибках, чтобы их избежали другие; развеять мифы об этом курорте; подтвердить стереотипы, и т.д. - вот тогда в написанном появляется смысл.
Ольга Курочкина  (kha)
#
Продолжаю читать в Интернете разные мнения по этому вопросу. smile:) Вчера вот на сайте для писателей было: не надо ничего ждать, надо начать писать и вдохновение (мысли и т.д.) появятся. А если вы будете ждать, значит, вы не писатель. smile:| Писатель - это тот, кто пишет, а не ждёт.
Но я сама так не делаю. Пишу, только когда есть вдохновение. То есть, не всегда. Но зато когда появляется, то уже трудно делать что-то другое.
Мысли и цели иметь очень хорошо. Советуют поставить для своего блога цель. А я никакой цели не вижу, мне нравится сам процесс. Хотя в рекомендациях вести блог очень советуют, даже если нет цели - потому что типа вы даже не можете себе представить, к чему это может привести. smile:o
У Вас определённый склад ума. Если Вы любите цели и мысли. Но читатели все разные. Вы допускаете, что кто-то может получить удовольствие от чтения просто чьих-то впечатлений от поездки на курорт? Например, если написано с юмором, или там действительно что-то интересное и необычное случилось?
Цели, которые Вы перечисляете - это из разряда "пишите полезное". Но для достижения успеха можно ещё писать так, чтобы было смешно, приятно читать, даже просто чтобы человек отвлёкся от своих проблем, читая ваши творения. От этого тоже польза есть, хоть и не прямая.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения