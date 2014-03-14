На banki.ru уже один год

Вот здесь я мечтала дожить до этого момента.Дожила.И просто в Интернете я тоже 1 год. Я свою виртуальную жизнь начала на banki.ru. А Вы где?Сначала написала в Народный рейтинг, потом завела блог. Всё-таки в блог писать прикольнее. Здесь и число просмотров видно, и интерфейс для общения лучше, и подписчики, и Свой собственный рейтинг.Да и сколько можно на банки жаловаться. Или, наоборот, писать, какие они хорошие. А в блог можно писать обо всём.Там по ссылке я спрашиваю, что лучше, лайки или комментарии. Комментарии лучше. Хотя лучше всего, конечно, и то, и другое.В рекомендациях пишут, что первый год ведения блога – это вообще только опыта набраться. Сделать как можно больше ошибок, чтобы на них научиться. Ведь, как и во всяком деле, это лучше сделать вначале. Поэтому было жалко, что человек целый год вёл блог, написал пост про год в блогосфере, а потом исчез. Была рада узнать, что он, оказывается, в другом месте продолжает.Я тоже надеюсь. Продолжать. И даже на этом сайте. Про политику меня в принципе писать не тянет. Хотя в последнее время текущие события и на меня действуют. Ещё могу по недомыслию написать такое, что рискует окончательно подорвать доверие к нашей (и без того многострадальной) банковской системе. Поэтому теперь, прежде чем размещать заметку, задумываюсь о последствиях.На форуме за первый месяц 130 сообщений, за год 300. Всё-таки моё место больше в блоге. Но и на форум заглядываю.Иногда он меня даже на написание в блог вдохновляет. Ну и всегда есть первопричина, по которой я сюда пришла ещё просто читателем. Деньги получше пристроить. Несмотря ни на что.Спасибо сайту banki.ru за интересный год!Всё-таки, общаться в Интернете лучше, чем просто читать. А я к тому же нашла ещё один жанр, в котором могу писать.