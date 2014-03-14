На banki.ru уже один год

Вот здесь я мечтала дожить до этого момента.
http://www.banki.ru/blog/kha/3701.php
Дожила.
И просто в Интернете я тоже 1 год. Я свою виртуальную жизнь начала на banki.ru. А Вы где?
Сначала написала в Народный рейтинг, потом завела блог. Всё-таки в блог писать прикольнее. Здесь и число просмотров видно, и интерфейс для общения лучше, и подписчики, и Свой собственный рейтинг. Да и сколько можно на банки жаловаться. Или, наоборот, писать, какие они хорошие. А в блог можно писать обо всём.
Там по ссылке я спрашиваю, что лучше, лайки или комментарии. Комментарии лучше. Хотя лучше всего, конечно, и то, и другое.
В рекомендациях пишут, что первый год ведения блога – это вообще только опыта набраться. Сделать как можно больше ошибок, чтобы на них научиться. Ведь, как и во всяком деле, это лучше сделать вначале. Поэтому было жалко, что человек целый год вёл блог, написал пост про год в блогосфере, а потом исчез. Была рада узнать, что он, оказывается, в другом месте продолжает.
Я тоже надеюсь. Продолжать. И даже на этом сайте. Про политику меня в принципе писать не тянет. Хотя в последнее время текущие события и на меня действуют. Ещё могу по недомыслию написать такое, что рискует окончательно подорвать доверие к нашей (и без того многострадальной ) банковской системе. Поэтому теперь, прежде чем размещать заметку, задумываюсь о последствиях.
На форуме за первый месяц 130 сообщений, за год 300. Всё-таки моё место больше в блоге. Но и на форум заглядываю. Иногда он меня даже на написание в блог вдохновляет. Ну и всегда есть первопричина, по которой я сюда пришла ещё просто читателем. Деньги получше пристроить. Несмотря ни на что.
Спасибо сайту banki.ru за интересный год! Всё-таки, общаться в Интернете лучше, чем просто читать. А я к тому же нашла ещё один жанр, в котором могу писать.
Комментарии 11
Рутина в смысле скучно – это плохо. А рутина в смысле привычки писать – наоборот, очень хорошо. Каждый день в определённое время 1000 слов.
Как всегда, на каждую рекомендацию есть противоположная. «Почему не надо писать каждый день» и так далее. Или почему не надо писать регулярно. Но когда нравится что-то делать, то хочется делать это почаще …
ЗЫ писать, писать и еще раз писать
Но я сама так не делаю. Пишу, только когда есть вдохновение. То есть, не всегда. Но зато когда появляется, то уже трудно делать что-то другое.
Мысли и цели иметь очень хорошо. Советуют поставить для своего блога цель. А я никакой цели не вижу, мне нравится сам процесс. Хотя в рекомендациях вести блог очень советуют, даже если нет цели - потому что типа вы даже не можете себе представить, к чему это может привести.
У Вас определённый склад ума. Если Вы любите цели и мысли. Но читатели все разные. Вы допускаете, что кто-то может получить удовольствие от чтения просто чьих-то впечатлений от поездки на курорт? Например, если написано с юмором, или там действительно что-то интересное и необычное случилось?
Цели, которые Вы перечисляете - это из разряда "пишите полезное". Но для достижения успеха можно ещё писать так, чтобы было смешно, приятно читать, даже просто чтобы человек отвлёкся от своих проблем, читая ваши творения. От этого тоже польза есть, хоть и не прямая.