Ещё один банк?

Я клиент 11 банков. Депозиты не везде. Но там, где жаба позволяет держать средства на вкладах, количество денег растёт.Благодаря зафиксированным на пике процентам, а также росту валюты. И заставляет задуматься, что я потом буду делать со всей этой рублёвой массой.С одной стороны, много денег – проблема приятная. Но последнее время думаю: было бы вдвойне приятнее, если бы появился ещё хоть один банк, где бы мне захотелось стать клиентом. Вместо Мастер-банка.Но такого нет.(В смысле можно дойти пешком. Не обязательно, чтобы вышла из дому и сразу банк.) Поэтому я мысленно перебирала учреждения (кроме Сбербанка), которые у меня всегда (если у них не отзовут лицензию) рядом. В нескольких я даже бывший клиент. Но возвращаться туда не тянет. Условия не те. Ведь второе условие:А там меньше.На сайте banki.ru иногда появляются предложения, удовлетворяющие условию 2. Но есть ещё условие 3:До сих пор предложения, удовлетворяющие условиям 1 и 2, не удовлетворяли условию 3.А тут иду в один из 11 банков за деньгами. И вижу, что рядом с ним появился новый. С надписью «Мы открылись» на двери. А на следующий день читаю на banki.ru про хорошие условия по вкладам. 10 процентов и даже 11. Конечно, он не крупный, как Мастер-банк. Но разве Мастер-банк его размер спас? И мне ведь для рублей в пределах застрахованной суммы.Конечно, у меня есть ещё условие 4. Но оно не такое критичное, как первые три.Работал в выходные, а также в будни вечером. А не с 9.00 до 18.00 пн-пт.И тем более не до 16.45.Я, конечно, до 18.00 успела бы открыть вклад. Хотя был и у меня опыт, когда это процесс занимал часа два.Но потом пополнять, забирать и каждый раз торопиться?Вместо того чтобы спокойно прийти в удобное время.Короче, пока думаю. Может, появится что-то удовлетворяющее всем четырём условиям?