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Ещё один банк?

17.03.2014 15:46 19 2 112 просмотров
Я клиент 11 банков. Депозиты не везде. Но там, где жаба позволяет держать средства на вкладах, количество денег растёт. smile:ura: Благодаря зафиксированным на пике процентам, а также росту валюты. И заставляет задуматься, что я потом буду делать со всей этой рублёвой массой.

С одной стороны, много денег – проблема приятная. Но последнее время думаю: было бы вдвойне приятнее, если бы появился ещё хоть один банк, где бы мне захотелось стать клиентом. Вместо Мастер-банка. smile:cry:

Но такого нет. smile:( Мне надо:

1) В шаговой доступности. (В смысле можно дойти пешком. Не обязательно, чтобы вышла из дому и сразу банк.) Поэтому я мысленно перебирала учреждения (кроме Сбербанка), которые у меня всегда (если у них не отзовут лицензию) рядом. В нескольких я даже бывший клиент. Но возвращаться туда не тянет. Условия не те. Ведь второе условие:

2) Депозиты не меньше чем под 10% годовых без снятия. (9% со снятием.)

А там меньше. smile:|

На сайте banki.ru иногда появляются предложения, удовлетворяющие условию 2. Но есть ещё условие 3:

3) Чтобы на сайте, опять же banki.ru smile:gramercy: , не было о данном банке негативной информации. smile:!:

До сих пор предложения, удовлетворяющие условиям 1 и 2, не удовлетворяли условию 3.smile:oops:

А тут иду в один из 11 банков за деньгами. И вижу, что рядом с ним появился новый. С надписью «Мы открылись» на двери. А на следующий день читаю на banki.ru про хорошие условия по вкладам. 10 процентов и даже 11. Конечно, он не крупный, как Мастер-банк. Но разве Мастер-банк его размер спас? И мне ведь для рублей в пределах застрахованной суммы. smile:shuffle:

Конечно, у меня есть ещё условие 4. Но оно не такое критичное, как первые три.

4) Желательно, чтобы банк имел удобное время работы.

Работал в выходные, а также в будни вечером. А не с 9.00 до 18.00 пн-пт.smile:notiam: И тем более не до 16.45.smile:o
Я, конечно, до 18.00 успела бы открыть вклад. Хотя был и у меня опыт, когда это процесс занимал часа два. smile:evil: Но потом пополнять, забирать и каждый раз торопиться? smile:omg: Вместо того чтобы спокойно прийти в удобное время.

Короче, пока думаю. Может, появится что-то удовлетворяющее всем четырём условиям?

Комментарии 19

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Может свой банк открыть?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Свой у меня есть. Называется «Под матрасом». Но я там много не держу. smile;)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надежный банк - но процентов не платит!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Зеленую жабу - надо кормить "зелеными"!)))
Сергей Зайцев
#
11 банков, это уже ... шопоголик....банковский.... smile:) smile;)
юрий Неер  (ugor)
#
у меня тож было 11...в прошлом годе у 4 лицензию отняли..... smile:D smile:D smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
И Вы не ищете этим 4 замену? Или не находите? Как я? smile:D
юрий Неер  (ugor)
#
да чёта стрёмно как то уже....ситуация непонятная! да и банков подходящих нет!....в Сбер что то не хочется....а другие какие то опасные.... smile:D smile:D smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, с рублями в Сбер нет. smile:| С достигнутым благодаря сайту уровнем финансовой грамотности. smile:) А вот с валютой можно. Чтобы менять, когда сама решу. Покупать в день отзыва лицензии для меня не совсем реально. Я буду переживать по поводу отзыва лицензии и мне будет не до покупки валюты. smile:cry: Опять же, для этого надо предусматривать свободные рубли и терять в процентах, наверно, почти то же самое, что если держать валюту в Сбере.
юрий Неер  (ugor)
#
а как на счёт газпромбанка и российского капитала? я имею ввиду валюту...
Ольга Курочкина  (kha)
#
У меня сейчас есть валюта даже в банках, которые здесь в списках безненадёжных. Мне за неё не совсем спокойно. smile:scratch:
Есть также в банках более надёжных. За неё спокойнее. smile:)
И есть в Сбере. За неё совсем спокойно. smile:zzz:

Так что зависит от того, как Вы хотите себя чувствовать. Или, может, Вы готовы в день отзыва покупать. И вообще живёте не чувствами. smile:D
юрий Неер  (ugor)
#
да чёта стрёмно как то уже....ситуация непонятная! да и банков подходящих нет!....в Сбер что то не хочется....а другие какие то опасные.... smile:D smile:D smile:D
юрий Неер  (ugor)
#
да чёта стрёмно как то уже....ситуация непонятная! да и банков подходящих нет!....в Сбер что то не хочется....а другие какие то опасные.... smile:D smile:D smile:D
Сергей Зайцев
#
Цитата
У меня есть на эту тему пост. Почти год назад написан.


С нашим государством поневоле к этому придёшь. Одобряю! smile:)
Обычному человеку деваться некуда...довели.... smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Некуда. smile:( Там ещё проценты на текущий счёт. Жабе не понравится, если будут лежать бесхозные. А ходить каждый месяц до 18.00 или 16.45 ... И даже чтобы узнать, как у них с ИБ, надо туда ДОЙТИ. А мне уже в лом, ещё до того, как я стала клиентом. smile:D
Александр Куранов  (1917вирус)
#
Я не понял вашей дискуссии может мне одолжите Ольга под 25% годовых )))
бизнес хочу построить можете порой сами приезжать проверять smile:) )))
Ольга Курочкина  (kha)
#
В личке тоже спросили, не кредитую ли я частных лиц. smile:o
Нет, я только банки. smile:notiam:
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