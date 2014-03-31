Ещё один банк (теперь без знака вопроса)

Всё-таки нашла банк, удовлетворяющий всем четырём условиям. Перечисленным здесь в заметке http://www.banki.ru/blog/kha/4933.php («Ещё один банк?»)
Спасибо ветке форума со списком вкладов с максимальными процентами. Банк оказался на том же расстоянии от дома, что и описанный по ссылке. Таким образом, идеально соответствовал Условию 1 (в шаговой доступности). Депозит там вообще под 11,3%. Со снятием. Да ещё с ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЙ капитализацией. Первый раз такое встретилось. То есть он лучше, чем я написала, исходя из реальной ситуации, в Условии 2 (10% без снятия, 9% со снятием). Правда, сейчас наметилась некоторая тенденция в лучшую сторону. В смысле увеличения ставок по вкладам.
А банк, о котором я думала сначала, как оказалось, не удовлетворяет и Условию 3 (отсутствие о нём на banki.ru негативной информации). Спасибо блогу со списками ненадёжных банков. А выбранный мною банк я там не увидела. Работает он в будни до 20.00, в субботу до 19, удовлетворяя Условию 4 (удобное время работы). Решила сделать это последнее условие тоже обязательным. Как пишут на финансовых сайтах, в управлении личными сбережениями главное – систематический подход. Как показывает опыт, приходится перекладывать деньги из одного банка в другой. Если к тому времени, как я забрала деньги из одного банка, другой закончил работу, в системе налицо изъян. Такого быть не должно.
Так что я снова клиент 12 банков. Интересно, надолго ли?
Будут ли читатели и в этот раз предлагать альтернативные варианты?
Комментарии 6
А который вначале хотела, не буду называть, чтобы не создавать антирекламу. Может, там ещё не всё так плохо.
Там акция, плюс 1% по сертификату, который в банке же и выдадут.