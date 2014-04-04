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Не все дороги сразу ведут в Рим

04.04.2014 10:48 9 2 490 просмотров
В первый раз я поехала в Италию на три недели. Из них три дня провела в Риме, остальное в Турине. Логичнее было бы сделать наоборот. Но в Турине было место, где можно было оставаться сколько угодно, а в Риме всего ничего. Причём эти три дня в вечном городе выпадали на конец поездки. Я купила билеты Москва – Рим – Москва с расчётом прилететь вечером и сразу сесть на ночной поезд в Турин.

Тогда в Рим из Москвы летали «Японские авиалинии» и у них были дешёвые билеты. «Линии» летели из Токио, делали остановку в Москве и летели дальше в Рим. В Шереметьево все японцы один за другим дисциплинированно выходили из самолёта. Наблюдая за бесконечной вереницей, я думала: «И где они там умещаются?» Самолётик с виду такой небольшой. Хотя впрочем и японцы тоже нация некрупная.

Купив на вокзале билет до Турина, пошла прогуляться до Колизея. Чтобы сразу по приезде хоть что-то увидеть и подышать римским воздухом. Кто не был, воздух там очень хороший. Рядом море, в городе растут пальмы и другие южные деревья.



Тогда уже было темнее. Эта фотография сделана во время третьей поездки.

В поезде я вспоминала рассказ Итало Кальвино. Знаменитый итальянский писатель. О том, как непростая судьба и личная жизнь персонажа заставляли его кататься из Турина в Рим и обратно. И он был единственным пассажиром, который ехал так далеко. Все остальные всю дорогу входили и выходили.

Я в том сидячем купе была вообще одна. Так что улеглась поперёк сидений спать. Но какой в поезде сон. Прошёл контролёр. Сказал «Добрый день», проверил билет и пожелал «Спокойной ночи». На станциях я тоже просыпалась, читала названия и удивлялась: два, три часа ночи – а итальянцы на перроне такие живые и весёлые. И совсем не хотят спать.

В Турине на вокзале в пять утра жизнь тоже била ключом.

Вы, наверное, слышали про Туринскую плащаницу. Я остановилась в комнате для священников в здании духовной семинарии как раз напротив музея, где эта плащаница хранится. Но она тогда была на реставрации.

В прошлом году я написала черновик поста про Турин, там было больше про итальянских писателей, потом почти всё рассказала в каментах у Марины. На новый год ещё вешала ей фотку парка Святого Валентина. Где я остановилась, тоже был рядом парк.


Королевские сады

Ходила туда бегать по утрам. Там, конечно, и собак выгуливали. Но они как-то не мешали. Не как у меня около дома в Москве. То ли места было больше, то ли собаки спокойнее. Когда какая-нибудь убегала слишком далеко, хозяин звал назад и она возвращалась. Я думала: надо же, собака – а понимает по-итальянски.

Я думала, у меня только одна своя фотка Турина. Оказалось, несколько. И тоже сделаны во время другой поездки. Когда я ехала из Франции в Италию и пересаживалась на другой поезд. Формат телефонный.



Первые три дня шёл дождь и цвет этого трамвая поднимал мне настроение. А итальянцам, которые в нём ехали, по-моему, и так было весело. Несмотря на погоду. Жизнерадостный они народ.

А здесь всегда можно было укрыться от дождя.



И при желании перекусить.



В Риме поселилась в двух шагах от Собора Святого Петра. Я работала в организации, у которой есть отделения по всему миру, а штаб-квартира в Риме. По утрам за мной приезжал на машине священник из Ватикана. Сестра-монахиня, которая подавала завтрак, увидела и смеялась: «Какая важная персона приехала!» И в оставшиеся дни стала приносить мне к кофе дополнительный круассан.

С этим священником, аргентинцем, я познакомилась в Санкт-Петербурге во время общего собрания организации. Туда съехались участники со всей России, а также приехали зарубежные гости. Местный переводчик, которого наняли подработать на время встречи, не смог переводить так, чтобы людям был понятно. И директор попросил меня. А я ехала проветриться за счёт организации. Там всегда так весело было. И в свободное время можно было гулять по Питеру. А тут вдруг пришлось работать. В результате подработала я, а не петербургский переводчик.

Представителя Ватикана мы захватили на обратном пути с собой посмотреть Москву. Там завязалось более близкое знакомство.

В Риме он мне тоже показал всё, что было можно за три дня. И даже на море свозил в Остию.


Остия Антика


Остия море

Конечно, мне три дня показалось мало. Потом я приезжала ещё. Надо, наверно, это тоже отдельно описать. Если будет вдохновение.

Комментарии 9

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В Италию надо ехать на месяц-два! И желательно около моря!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я хотела на три. И приглашение было на три. Из Ватикана! smile:!:
Но итальянское консульство решило, что мне и трёх недель хватит. smile:(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
В Ватикане три месяца? Слишком много - вполне хватить и три недели, и то много!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Три месяца в Италии. Я тогда так мечтала. Мне говорили, они в консульстве приглашения из Ватикана уважают. А получился такой облом ... smile:cry:
Может, потому что священник был не итальянец. И даже не европеец.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Видел одного доминиканца - типичный афроамериканец!)))
Алексей Кравцов  (Verts)
#
Люблю Италию. Бывал там несколько раз. Рим конечно город красивый, но я люблю Венецию.
Ольга Курочкина  (kha)
#
А я в Венеции не была. smile:( Была во Флоренции. Вот думаю, получится в блог написать?
rodros  (rodros)
#
Цитата
собак выгуливали. Но они как-то не мешали. Не как у меня около дома в Москве. То ли места было больше, то ли собаки спокойнее
В Европе все собаки заметно спокойнее, даже можно сказать воспитаннее - факт smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Надо продолжение написать. Второй раз там тоже собаки были. smile:)
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