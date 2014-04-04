Не все дороги сразу ведут в Рим

В первый раз я поехала в Италию на три недели. Из них три дня провела в Риме, остальное в Турине. Логичнее было бы сделать наоборот. Но в Турине было место, где можно было оставаться сколько угодно, а в Риме всего ничего. Причём эти три дня в вечном городе выпадали на конец поездки. Я купила билеты Москва – Рим – Москва с расчётом прилететь вечером и сразу сесть на ночной поезд в Турин.Тогда в Рим из Москвы летали «Японские авиалинии» и у них были дешёвые билеты. «Линии» летели из Токио, делали остановку в Москве и летели дальше в Рим. В Шереметьево все японцы один за другим дисциплинированно выходили из самолёта. Наблюдая за бесконечной вереницей, я думала: «И где они там умещаются?» Самолётик с виду такой небольшой. Хотя впрочем и японцы тоже нация некрупная.Купив на вокзале билет до Турина, пошла прогуляться до Колизея. Чтобы сразу по приезде хоть что-то увидеть и подышать римским воздухом. Кто не был, воздух там очень хороший. Рядом море, в городе растут пальмы и другие южные деревья.Тогда уже было темнее. Эта фотография сделана во время третьей поездки.В поезде я вспоминала рассказ Итало Кальвино. Знаменитый итальянский писатель. О том, как непростая судьба и личная жизнь персонажа заставляли его кататься из Турина в Рим и обратно. И он был единственным пассажиром, который ехал так далеко. Все остальные всю дорогу входили и выходили.Я в том сидячем купе была вообще одна. Так что улеглась поперёк сидений спать. Но какой в поезде сон. Прошёл контролёр. Сказал «Добрый день», проверил билет и пожелал «Спокойной ночи». На станциях я тоже просыпалась, читала названия и удивлялась: два, три часа ночи – а итальянцы на перроне такие живые и весёлые. И совсем не хотят спать.В Турине на вокзале в пять утра жизнь тоже била ключом.Вы, наверное, слышали про Туринскую плащаницу. Я остановилась в комнате для священников в здании духовной семинарии как раз напротив музея, где эта плащаница хранится. Но она тогда была на реставрации.В прошлом году я написала черновик поста про Турин, там было больше про итальянских писателей, потом почти всё рассказала в каментах у Марины. На новый год ещё вешала ей фотку парка Святого Валентина. Где я остановилась, тоже был рядом парк.Королевские садыХодила туда бегать по утрам. Там, конечно, и собак выгуливали. Но они как-то не мешали. Не как у меня около дома в Москве. То ли места было больше, то ли собаки спокойнее. Когда какая-нибудь убегала слишком далеко, хозяин звал назад и она возвращалась. Я думала: надо же, собака – а понимает по-итальянски.Я думала, у меня только одна своя фотка Турина. Оказалось, несколько. И тоже сделаны во время другой поездки. Когда я ехала из Франции в Италию и пересаживалась на другой поезд. Формат телефонный.Первые три дня шёл дождь и цвет этого трамвая поднимал мне настроение. А итальянцам, которые в нём ехали, по-моему, и так было весело. Несмотря на погоду. Жизнерадостный они народ.А здесь всегда можно было укрыться от дождя.И при желании перекусить.В Риме поселилась в двух шагах от Собора Святого Петра. Я работала в организации, у которой есть отделения по всему миру, а штаб-квартира в Риме. По утрам за мной приезжал на машине священник из Ватикана. Сестра-монахиня, которая подавала завтрак, увидела и смеялась: «Какая важная персона приехала!» И в оставшиеся дни стала приносить мне к кофе дополнительный круассан.С этим священником, аргентинцем, я познакомилась в Санкт-Петербурге во время общего собрания организации. Туда съехались участники со всей России, а также приехали зарубежные гости. Местный переводчик, которого наняли подработать на время встречи, не смог переводить так, чтобы людям был понятно. И директор попросил меня. А я ехала проветриться за счёт организации. Там всегда так весело было. И в свободное время можно было гулять по Питеру. А тут вдруг пришлось работать. В результате подработала я, а не петербургский переводчик.Представителя Ватикана мы захватили на обратном пути с собой посмотреть Москву. Там завязалось более близкое знакомство.В Риме он мне тоже показал всё, что было можно за три дня. И даже на море свозил в Остию.Остия АнтикаОстия мореКонечно, мне три дня показалось мало. Потом я приезжала ещё. Надо, наверно, это тоже отдельно описать. Если будет вдохновение.