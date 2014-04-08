Заэкранье

«…скажите, а где это, Интернет?»

(Откуда эта цитата?)



I



Думаю: наверняка не я первая это слово придумала. Набиваю в Яндексе: да, выдаёт кучу ссылок. Вот кто-то рассказ написал. Открываю – а там про телевизор. Подросток очень любил смотреть рекламу. А жизнь у него была тяжёлая. Мачеха его била, в школе тоже хотели избить. Один приятель сказал ему, что если убить человека и очень попросить у экрана, то телевизор заберёт к себе. В общем, Достоевский и Кэрролл в одном флаконе. Я даже до конца читать не стала. Больше люблю оригинальные произведения.



Как-то давно читала современный роман, ещё на бумаге. Всё нравилось – но в конце девушка убила старушку. Чтобы исчез неприятный осадок, пришлось даже «Преступление и наказание» ещё раз перечитать.



Рекомендуют: если хотите написать интересную книгу, пишите такую, какую хотите прочитать сами. Я на книгу (ещё?) не замахиваюсь. Сейчас, в принципе, пост в блог хочу написать. А по поводу книги, с тех пор как стала блогером, всё думаю: писать или нет. Или дневника достаточно.



Потому что он у меня в точности соответствует рекомендации. А с тех пор как появился блог, у меня там всё больше про то, что на мониторе. Или где оно там на самом деле. Ничего ни с какого мирового шедевра не списано. Исключительно собственный опыт. Единственный и неповторимый.





II



Когда Интернет только появился, у меня в начале отсутствовал к нему всякий интерес. На работе был доступ, но я даже не открывала. Хотя начальник не запрещал, а, наоборот, советовал и даже был недоволен таким равнодушием. Но я не понимала, зачем мне это надо. Потребность в чтении полностью удовлетворялась бумажной продукцией. А в общении – контактами с окружающими персонажами.



Попытки ухода от реальности были только мечтой. Ехала в метро, читала бумажную книгу и мне хотелось полностью переместиться туда, в текст, растворившись между строк. Но я была даже не из тех, кто читает запоем. У моей школьной подруги мама читала всё время. В поезде, на эскалаторе, на улице, стоя, на ходу, за едой. На работе она, наверно, тоже читала. Может ещё и работала. Хотя в советское время это не всегда было обязательно.



Сейчас думаю: я тогда с моими несбыточными желаниями исчезнуть из реального мира в бумажную литературу явно запоздала. Ведь уже был Интернет, куда действительно можно «уйти». Если не полностью, то … частично. Проводя часть жизни в Сети.



Может, мне действительно книгу написать? А то пост уже из двух глав получается … Но две – ни то, ни сё. Надо ещё третью.



III



Потом я долго была пассивным пользователем. Юзала Net для дела. Если с переводом какие-то проблемы, помогает лучше словаря. Главное правильно задать поиск. Я тогда ещё с энтузиазмом занималась переводами. Почти как сейчас написанием в блог. Конечно, с переводом мотивация ещё и деньги. И даже до сих пор. Но в начале процесс на самом деле затягивал. День без работы – трагедия. Абстинентный синдром и всё такое.



Я тогда ещё ни о каком более творческом выражении даже и не думала.



Нет, всё-таки я была не совсем пассивным юзером. Я ещё эти переводы, в смысле работу, когда её было мало, искала через Интернет. И даже находила.



Читала сайты, где тусуются переводчики. Но у меня и мысли не возникало там зарегистрироваться и поучаствовать. Может, чувствовала подсознательно, что не царское это дело, перевод. Всю жизнь переводить чужие мысли. То ли дело писать своё.



В прошлом году задумалась: вот на Банки.ру можно публиковать истории про банки. Надо же когда-то начинать. Села и написала про Хоум Кредит на восьми страницах. Потом перечитала и думаю: нет, это не пойдёт. Для «Народного рейтинга» слишком длинно. И, по-моему, всё-таки скучно. Но это было первым шагом! Опубликовала первым отзыв о Русском Стандарте. Который был гораздо короче и веселее. С моей точки зрения. Ну, были там какие-то лайки и комментарии. А потом села и снова написала про Хоум Кредит. Уже покороче. Хотя мне самой понравилось меньше, чем про Русский Стандарт. А людям больше. Вот так вот, писать на публику …



В общем, долго я игнорировала сначала Интернет вообще, а потом его интерактивные возможности. А Вы сразу стали активным пользователем?