Виртуальный металл

Моя мама любила золотые украшения. Бабушка оставила в наследство платиновое колечко. Дома также имеются серебряные чайные ложки. Но я к драгоценным металлам в физическом виде равнодушна. Меня интересуют исключительно виртуальные золото, серебро, платина и палладий. Палладиевых украшений в семье никогда не было. Поэтому до 2009 года я вообще не знала, что это за металл.
В конце 2008 года я не успела перевести в валюту все рубли. Курс рубля падал слишком быстро, да и не хотелось терять проценты по депозитам, срок окончания которых ещё не наступил. Где-то в середине декабря меня пригласили на концерт в Дом учёных. Там висело объявление, что на следующей неделе будет лекция академика Сергея Глазьева о финансовом кризисе. Я решила прийти послушать.
«Интерьеры Дома учёных» на Яндекс.Фотках
На лекцию пришло столько народу, что негде было сесть. Я увидела, как одна хитрая бабуля принесла в зал стул из фойе, и последовала её примеру. После этого сотрудница Дома выгнала из зала нас обеих вместе со стульями. Но я не растерялась, достала из кармана пластиковый пакет и уселась на него в проходе прямо на пол. А потом в середине лекции кто-то ушёл с крайнего сиденья как раз недалеко от меня.
После лекции были вопросы. Кто-то спросил, какими будут курсы доллара и евро через полгода. Глазьев ответил, что это из области гадания, но что девальвацию вообще не надо было проводить. Ещё был вопрос, а стоит ли сейчас открывать металлические счета в Сбербанке. Академик слегка помялся, но в целом я поняла, что стоит. Вот во что можно будет вложить оставшиеся рубли!
Первым закончился рублёвый депозит у отца. Советую ему открыть металлический счёт. Спрашивает, в каком металле. А я думаю: скоро закончится ещё и срок вклада, который достался мне по наследству от мамы. Надо положить эти деньги на счёт в золоте, ведь мама любила золото. А папины тогда надо попробовать на счёт в серебре.
В субботу папа отправляется в Сбербанк. Возвращается и докладывает, что теперь на металлическом счёте у нас имеется целых 28 килограммов серебра. Курс продажи тогда был около 12 рублей. Заканчиваются новогодние каникулы. Смотрю цены на сайте sbrf. Курс продажи серебра ниже, чем тот, по которому купил папа. Я тогда ещё не знала, что там на праздники и выходные расширяют спред. В общем, пока мы в убытках. Но папа как-то не особенно этим интересуется. А я с увлечением читаю в Интернете о драгоценных металлах и слежу за курсом в Сбербанке.
Через какое-то время тенденция к снижению меняется – да к тому же набирает обороты девальвация рубля. На серебре появляется первый небольшой профит. Сообщаю папе радостную новость. Он доволен. Рост ускоряется. Поскольку до этого я имела дело только с депозитами, прибыль в 20% на металлическом счёте за такой короткий срок меня сильно впечатляет. Надо попросить папу зафиксировать. В субботу он снова идёт в Сбербанк. Возвращается с кэшем. Счёт закрыл. Говорит, что просидел в очереди два часа, потом счёт долго не получалось закрыть и больше с металлическими счетами он дела иметь не хочет. А я хочу. 20% за месяц!
А на золоте всего 10. У меня не хватило терпения дождаться, когда закончится мамин депозит, и я открыла счёт в золоте на свои деньги. На небольшую сумму. Мне лишний раз в банк сходить не в лом и я фиксирую только часть прибыли. Глядя на то, как продолжает расти серебро. Ах, если бы я подождала и не отправила отца в Сбербанк, сейчас было бы уже 30%. Золото тоже растёт, но медленнее. Пойду ещё часть продам.
Ещё через какое-то время продаю всё, что осталось. А оно продолжает расти. Серебро вообще в вертикальном штопоре. А у нас больше нет на счетах ни золота, ни серебра … И куда, спрашивается, золото улетело? Не могло подождать, пока мамин депозит закончится. И что теперь с мамиными деньгами делать? Иду забирать депозит. Приношу домой стопку пятитысячных купюр. Да, был ещё недавно рубль крепкой валютой, а теперь что? Какой смысл держать рубли, если девальвация съела все проценты по депозиту? А ещё теперь так скучно без виртуальных металлов …
Как вы думаете, что я дальше сделала с мамиными деньгами?
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