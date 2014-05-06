Высоко в горах в начале мая ещё снег. Пониже уже вылезают первые крокусы. А если продолжить спуск, то там уже цветут нарциссы.
Открыла в Интернете сайт Сбербанка. Курс продажи золота 947 рублей за грамм. Серебра 14 рублей 10 копеек. Платины 1188 рублей. Пока убытки. Но чуть-чуть выросло. И палладий растёт быстрее платины. Почему у меня нет счёта в палладии …
Читаю финансовые новости на других сайтах. Вот на quote пишут, что цена на медь тоже растёт. Почему в Сбербанке нет металлических счетов в меди? А палладий, это вообще драгоценный металл? Вот на bullion пишут, что да. И дают уже известные мне рекомендации для инвесторов. Не покупать сразу на всю сумму, а заходить третями. Купили на одну треть средств, цена упала – а вы ещё на одну треть. А если цена выросла, а вы ещё слишком мало купили?
Курс евро 42,95, доллара 32,30. Ладно, мне здесь вообще деньги не нужны. Кормят меня бесплатно, живу тоже бесплатно. Но взамен бесплатно работаю. В этот раз в магазине сувениров.
Разбираю вновь поступившие изделия. Например, такие.
Здесь правда такие бегают. С работой справляюсь быстро. Коробки пересчитаны, этикетки приклеены. Сижу одна в подсобке. Скучно …
На столе лежит какая-то французская книга. Называется «Наркозависимость: дорога к росту». Листаю. Пишут: зависимостью может быть всё. Работа, хобби, любовь ... А не только алкоголизм, курение или наркотики. Про спекуляцию ещё забыли написать. Или блоггинг.
Но если бороться с зависимостью и пытаться заменить её чем-то хорошим, то происходит личностный рост. От скуки всю книгу прочитала.
Зато в нерабочее время можно было совершать прогулки и даже ездить на экскурсии.
Несмотря на снег, можно уже ходить в шортах.
А это на экскурсии.
В тот раз со мной были одни французы. Я всё время фотографировала и отставала.
Они же.
Этот снимок немножко кривой, потому что сделан на ходу из машины. Глядя на горы, я всё-таки не могла не думать о графиках цен на драгоценные металлы. Вот в середине вершина. Максимум. Потом начинается коррекция. Потом отскок. Видите там на горизонте классическую разворотную фигуру теханализа? И как это я сама раньше не замечала.
Когда у меня ещё не было металлических счетов.
(Окончание следует)
Предыдущие посты:
Виртуальный металл http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php
Уехать от убытков http://www.banki.ru/blog/kha/5063.php
Прогулка по Лиону http://www.banki.ru/blog/kha/5093.php
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