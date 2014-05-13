Поехала на ещё одну экскурсию.
Это место называется Пон-дю-Фоссе. По-русски «Мост через пропасть». Маленькая такая горная деревушка.
Немного подальше мы вышли из машины и пошли пешком.
Прошли через целое поле белых нарциссов.
Потом на горизонте стала собираться гроза. Пошёл проливной дождь. Все участники экскурсии вымокли до нитки. Но всё-таки дошли до конечной цели.
Ею было увидеть вблизи этих зверьков. Они обычно к себе не подпускают, но здесь прикормленные. Поэтому все пользуются возможностью сфотографировать. Парень и девушка на снимке наши, русские.
Когда вернулись «домой», все разбрелись по комнатам. А я что-то не нагулялась. И погода опять хорошая. Решила ещё раз пройтись по знакомому маршруту.
Иду по тропинке вверх. Потом она идёт горизонтально и так можно идти целый час, пока дорогу не преградят камни. Светит солнце, в траве цветы. Фотоаппарат не взяла, фотографирую на мобильный. Но те фотки пропали. Чтобы было понятно, вот фотография (средняя часть прогулки), сделанная осенью. Горизонтальная тропинка идёт ровно посередине горы.
За поворотом замечаю на горизонте тучку. А если здесь тоже дождь пойдёт? Нет, ещё немного пройдусь. Всё-таки начинает капать … Эта прогулка тоже не задалась. И полчаса в один конец не прошла. Иду назад. Дождь усиливается, слышны раскаты грома. Когда начинает сверкать молния, мне становится страшно. Сейчас как вдарит в мой мобильный телефон … А идти ещё минут 20. Начинают сыпаться мелкие градины. Ускоряю шаг. Градины становятся крупнее. Иду как под пулями. А самое ужасное, что впереди уже не плоская тропинка, а наклонная белая полоска из града между пропастью внизу и горой наверху. Подскальзываюсь, еле успеваю схватиться за куст … Хорошо, что здесь хоть что-то растёт … В довершение ко всему сверху начинают сыпаться не самые мелкие камни. Продвигаюсь вперёд медленно, почти ползком или на четвереньках, хватаясь за всё, что можно: выступы, ветки … Вся в грязи, насквозь мокрая. Одета как здесь на фотографии, в белую ветровку и чёрные джинсы. Ладно, дойти бы живой. И в то же время думаю: а не испортится ли от избытка влаги мобильный телефон? И что обо мне подумают, когда в таком виде увидят? Хотя уже время ужина, все, наверное, в ресторане сидят.
Дохожу до спуска вниз. Терять нечего, просто сажусь и съезжаю, всё равно всё размыло. Никого нет. Кто ещё в такую погоду гулять пойдёт. Тут все остальные нормальные. Быстро пробираюсь по коридорам в свою комнату. Раздеваюсь, сваливаю мокрую одежду кучей на полу. После ужина пойду в подвал и заброшу всё в стиральную машину. Я здесь с режимами не заморачиваюсь. Теперь надо во что-то одеться, чтобы пойти на ужин. Надену футболку и шорты. Как приятно в сухом. И мобильный остался жив. А главное, я сама, кажется, тоже.
В ресторане всегда стоит на столе вино и можно наливать и пить сколько хочешь. А мне надо снять стресс. До сих пор немножко трясёт. Но окружающие не замечают. А к вину я часто прикладываюсь, так что это никого не удивляет. Кто-то из лучших побуждений наливает мне ещё один стакан.
Возвращаясь из подвала, первый раз в этот день вспоминаю про убытки. Надо будет завтра заглянуть в Интернет. Но сейчас это кажется не так важно. Правильно говорят китайцы: если ты потерял деньги, ты потерял кое-что, если ты потерял здоровье, ты потерял больше ... А я ЧУТЬ жизнь не потеряла. А с деньгами ещё неизвестно. Как пишут трейдеры на финаме, не зафиксированный лось – не лось. (От английского "loss" - убыток.)
К концу месяца в драгоценных металлах начинается рост. На серебре даже прибыль. Но я всё равно ничего не могу сделать. Тогда ещё в Сбербанке нельзя было в Интернет-банке продать. А когда я вернулась в Москву, всё опять упало. Но после поездки отношение ко всему этому было уже другое. Как пишут в Интернете, важнее не то, что с нами происходит, а наше к этому отношение. С тех пор к убыткам отношусь спокойно. Стараюсь диверсифицировать. Одно упадёт, другое вырастет. И стала также побольше держать просто на депозитах. Потому что там стабильно идёт процент. Поэтому и на сайт Банки.ру пришла. Выбирать, где процент выше.
Предыдущие посты:
Виртуальный металл http://www.banki.ru/blog/kha/5043.php
Уехать от убытков http://www.banki.ru/blog/kha/5063.php
Прогулка по Лиону http://www.banki.ru/blog/kha/5093.php
Весной в Альпах http://www.banki.ru/blog/kha/5109.php
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