Это о той же проблеме, что и здесь.
http://www.banki.ru/blog/kha/4113.php «Анонимки»
Причём тогда ещё можно было в принципе в Народный рейтинг написать. А сейчас никак. Потому что вообще непонятно, что за банк.
Текст sms:
«Ольга Александровна, открылся новый офис по ул. Кожевническая, д. 10 стр. 1 (м. Павелецкая). До 27 мая оформите здесь вклад с повышенной ставкой! Первым клиентам – подарки!»
Названия банка нет. Прислано от «Неизвестно». А я клиент 12 банков.
Неужели этот банк думает, что он у всех своих клиентов единственный? Или что клиент отправится по указанному адресу, даже не зная, что там за банк?
Может, кто-то из читателей случаем знает, кто открыл новое отделение на Павелецкой?
Комментарии 3
ЗЫ вроде Росинтербанк