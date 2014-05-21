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Что за банк?

21.05.2014 10:59 3 1 036 просмотров
Это о той же проблеме, что и здесь.

http://www.banki.ru/blog/kha/4113.php «Анонимки»

Причём тогда ещё можно было в принципе в Народный рейтинг написать. А сейчас никак. smile:wall: Потому что вообще непонятно, что за банк.

Текст sms:

«Ольга Александровна, открылся новый офис по ул. Кожевническая, д. 10 стр. 1 (м. Павелецкая). До 27 мая оформите здесь вклад с повышенной ставкой! Первым клиентам – подарки!»



Названия банка нет. Прислано от «Неизвестно». А я клиент 12 банков.

Неужели этот банк думает, что он у всех своих клиентов единственный? smile:o Или что клиент отправится по указанному адресу, даже не зная, что там за банк?

Может, кто-то из читателей случаем знает, кто открыл новое отделение на Павелецкой? smile:?:

Комментарии 3

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А погуглить не судьба?
ЗЫ вроде Росинтербанк
Ольга Курочкина  (kha)
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Что это за sms-сервис, что я после него ещё гуглить должна? smile:evil:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Тонкий маркетинговый ход!)))
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