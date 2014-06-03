Картофилия

В Интернете есть сайты, где дискутируется вопрос, как называть тех, кто коллекционирует банковские карты. Было предложено слово «картофил». По аналогии с «библиофил» или «славянофил». Хотя были возражения, что оно слишком созвучно со словом «картофель».Я на те сайты зашла случайно – но чем-то они меня затронули. Сначала открылись какие-то коллекции карт украинских банков. С красивым дизайном и прикольными названиями банковских учреждений.По-моему, эту карту не смогли бы заблокировать ни Visa, ни MasterCard.Я тогда banki.ru только читала. Здесь тоже много пишут про разные карты в разных ветках. Теперь я читаю про те карты, которые у меня есть. Где какая новая комиссия появилась или ещё какая-нибудь непредвиденная подстава грядёт. Но тогда, в начале моего знакомства с сайтом, мне больше всего нравилось читать про карты в разделе «Свободное обсуждение».Подумала: надо мне тоже начать собирать. И даже стала клиентом ещё нескольких банков. Где выдавали карты к вкладам или просто карты с начислением процентов на остаток. Момент оказался удачный. Проценты по картам сейчас, конечно, упали – но по долгосрочным вкладам остались.Эти карты пока коллекционной ценности не представляют. Но вот лет этак через -дцать … Если доживут. Пишут, они желтеют и крошатся. И вообще собирать пластиковые карты занятие неблагодарное. Или даже полная глупость.Ну, может быть. Хотя моим самым старым картам уже лет десять. А выглядят они не хуже новых. Напоминают о тех временах, когда я была ещё очень непродвинутым клиентом. Держала все деньги в Сбербанке. Но почему-то было желание оказаться среди обслуживаемых каким-нибудь крутым иностранным банком.Зашла в Citi. Со мной поговорили и сказали: если у вас нет официального места работы, мы вам вклад не откроем. А я тогда только начинала фрилансить. Со всякими официальными, но одноразовыми договорами на выполнение работ. Короче, обиделась я на них и решила с иностранными банками дела не иметь.Потом шла по улице. Вижу банк. Наш. Захожу. Спрашиваю: можно у вас вклад открыть, если я нигде не работаю? Конечно. Без проблем. Вот вам наша реклама со ставками. Выбирайте. По сравнению со Сбером ставки были очень хорошие. Но было немножко страшно. Хотя тогда уже 100 000 рублей гарантировали. Я открыла на какую-то маленькую сумму. К вкладу мне оформили карту. Собственной платёжной системы банка.Потом я ещё открыла вклад в евро и получила вторую карту.Вот если сейчас внедрят национальную платёжную систему, тоже будут писать имя и фамилию по-русски? И, может, тогда выпущенные в России Visa и MasterCard с годами станут раритетами? А у меня их в коллекции мн-о-о-о-го … Раньше считала, сколько, а теперь уже нет. Посчитать, что ли?Недавно ещё одну новую карту нового банка получила. А на той неделе заказала ещё одну взамен уже не действующей по сроку.А Вы как к картам относитесь?