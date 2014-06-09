Вход
Профиль Блог Лента Активность

Это вам не часы чинить

09.06.2014 11:11 9 1 983 просмотра
Вы знаете, что такое криптокалькулятор?



Когда мой первый перестал работать, я отправилась с ним в отделение Номос-банка. Операционистка предположила, что в нём села батарейка. И посоветовала сходить в часовую мастерскую поменять. Благо таковая есть в этом же доме. Спускаюсь в подвал. Там разные часы антикварные, красиво. Рассказываю про свою проблему. Хорошо, говорят. Будет стоить 500 рублей.

Отдаю устройство. А сама думаю: калькулятор в банке стоил 500 рублей. Теперь ещё за батарейку 500 … Конечно, в Номосе спред на драгоценные металлы лучше, чем в Сбербанке. Но вот обнаруживаются другие непредвиденные траты …

Хочу получше рассмотреть антиквариат, но уже минуты через две меня подзывают к прилавку. Отдают криптокалькулятор назад. «Дело не в батарейке. Мы попробовали вставить новую, но он всё равно не работает».

Иду обратно в банк. Девушка не знает, что делать. «Сейчас уже никого нет. Попробуйте завтра утром позвонить. Сейчас уже все ушли. А я не знаю, можно ли вам выдать вместо этого новый …»

Возвращаюсь домой. По дороге осеняет мысль. Ведь с виду этот криптокалькулятор как обычный калькулятор. И если в него не вставить банковскую карту, то он «не работает». А там в мастерской, наверно, нажимали «С», а на экране ничего не появлялось. Зато я, кажется, сэкономила 500 рублей ...

Так и вышло. На следующее утро бодрый голос пригласил меня прийти в банк за новым бесплатным калькулятором.

Комментарии 9

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И зачем такой калькулятор?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И все? А золотишко посчитать в унциях/долларах?
Ольга Курочкина  (kha)
#
В банке не говорили, что с его помощью можно делать что-то ещё! smile:o
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Наверное, можно и орехи колоть!)))
К  (shlomo_chavez)
#
Цитата
Наверное, можно и орехи колоть!)))

Восемьсот десятым можно, он с виду покрепче ))
http://www.vasco.com/Images/DP810_hires.jpg
Ольга Курочкина  (kha)
#
А вот этот в заметке, который у меня, так, по-моему, орех крепче будет. smile:D
К  (shlomo_chavez)
#
Ольга, попадалась информация в Сети, что с помощью приборчика-криптокалькулятора можно нечаянно/намеренно заблокировать платежную карту. Введя неправильно pin-код кажется три раза.
Будьте осторожны, чтобы не "попасть" на платный перевыпуск карточки!

пара ссылок более продвинутого оптического девайса smile:)
http://www.kobil.com/fileadmin/flash/DEMO_CHIP_TAN.swf

http://youtu.be/QrlTk2phRvk
Ольга Курочкина  (kha)
#
Спасибо, буду знать. Три раза я, по-моему ни разу ещё не ошибалась. Но там в Номосе (сейчас они уже со вчерашнего дня называются "Открытие") всё это хозяйство - калькулятор, карты (можно иметь до трёх разных) - входит в "Набор услуг", который или платный, или бесплатный в зависимости от количества денег на счетах. Включая все перевыпуски.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения