Это вам не часы чинить

Вы знаете, что такое криптокалькулятор?Когда мой первый перестал работать, я отправилась с ним в отделение Номос-банка. Операционистка предположила, что в нём села батарейка. И посоветовала сходить в часовую мастерскую поменять. Благо таковая есть в этом же доме. Спускаюсь в подвал. Там разные часы антикварные, красиво. Рассказываю про свою проблему. Хорошо, говорят. Будет стоить 500 рублей.Отдаю устройство. А сама думаю: калькулятор в банке стоил 500 рублей. Теперь ещё за батарейку 500 … Конечно, в Номосе спред на драгоценные металлы лучше, чем в Сбербанке. Но вот обнаруживаются другие непредвиденные траты …Хочу получше рассмотреть антиквариат, но уже минуты через две меня подзывают к прилавку. Отдают криптокалькулятор назад. «Дело не в батарейке. Мы попробовали вставить новую, но он всё равно не работает».Иду обратно в банк. Девушка не знает, что делать. «Сейчас уже никого нет. Попробуйте завтра утром позвонить. Сейчас уже все ушли. А я не знаю, можно ли вам выдать вместо этого новый …»Возвращаюсь домой. По дороге осеняет мысль. Ведь с виду этот криптокалькулятор как обычный калькулятор. И если в него не вставить банковскую карту, то он «не работает». А там в мастерской, наверно, нажимали «С», а на экране ничего не появлялось. Зато я, кажется, сэкономила 500 рублей ...Так и вышло. На следующее утро бодрый голос пригласил меня прийти в банк за новым бесплатным калькулятором.