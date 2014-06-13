Согласно плану строительства новой Москвы, должна быть застроена территория дальше нашей дачи. Сначала даже думала, смогу ездить на дачу на метро. А то сейчас приходится на электричке по Подмосковью добираться.
Сажусь на Сортировочной. Это и сейчас Москва.
Но согласно схеме территория нашего дачного посёлка останется заповедной. Она расположена в зоне верхнего белого анклава.
В центре анклава находится Апрелевка. Градообразующим предприятием там раньше был завод грампластинок.
Завод обанкротился, не выдержав конкуренции кассет и CD. Музей этого завода тоже был на грани разорения, но на помощь пришла братва из Солнцева. Они открыли ресторан, часть доходов от которого пошла на музей и он продолжал работать, несмотря на резкое уменьшение числа посетителей. В 2006 году в связи с ремонтом здания музейную коллекцию передали в Наро-Фоминск. В 2007 в Апрелевке открылся частный музей.
Завода грампластинок больше нет, зато есть Мерседес-центр.
Но во дворах можно ещё увидеть, например, старую «Победу». Жалко фотка была сделана на телефон и пропала.
В Апрелевке есть дома городского типа разных годов постройки.
Это не самые новые. А на другой стороне шоссе обстановка несколько иная.
Есть в городе и такая архитектура.
Местная больница.
И ещё там вот такая красота есть.
На главной площади города памятник героям Великой Отечественной войны ещё советских времён. А церковь построили не так давно. Наблюдала за постройкой и тоже снимала процесс на мобильный телефон. Соответственно от этого одни воспоминания.
Улица от станции до главной площади называется улица Ленина. А в нашем дачном посёлке есть улица Карла Маркса.
Это станция перед Апрелевкой. Согласно Википедии, географически это тоже Апрелевка.
На другой стороне.
Наша дача в Википедию не занесена, но она теперь тоже Апрелевка. Официально посёлка Генштаба больше нет. Хотя ещё называют по старой памяти.
Прошлогодние посты про дачу:
http://www.banki.ru/blog/kha/3874.php «Про дачу»
http://www.banki.ru/blog/kha/3882.php «Опять про дачу»
http://www.banki.ru/blog/kha/4166.php «Грабёж»
http://www.banki.ru/blog/kha/4284.php «Осеннее полосатое»
Вот такая у нас там не Москва.
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