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Падающий нож

01.07.2014 12:19 1 1 814 просмотров
До сих пор продолжают комментировать пост, написанный два месяца назад. smile:o
http://www.banki.ru/blog/kha/5063.php
Там было про не совсем удачное начало моих инвестиций в драгоценные металлы. То есть сначала, как обычно новичкам, мне повезло. А потом начались убытки. От которых я даже уехала. Но потом всё-таки вернулась. К тому же разбитому корыту. И надо было продолжать как-то управлять своими финансами. И не только своими.

Рублей у меня было в обрез. Цены на металлы стали опять снижаться. Но поскольку покупать было всё равно не на что, я просто спокойно наблюдала за падением. Уже такого шока, как в первый раз, не было.

Потом папа как-то приходит и говорит: я шёл мимо обменника, увидел, что валюта сильно выросла. А у меня рубли неоприходованные, что теперь делать? Тогда это был просто всплеск, но после зимней девальвации любые колебания вызывали волнение и доверие к рублю ещё не восстановилось. Я думаю: нет, зачем покупать то, что выросло? Тем более валюты и так много. Надо купить то, что упало. Сильнее всего упало серебро. В первый раз купили на папины деньги серебро и была хорошая прибыль. Надо и сейчас купить.

Мало ли что там в рекомендациях пишут. "Не ловите падающий нож". В смысле, не покупайте, когда цена падает. Дождитесь минимума и начала роста. Но это на словах красиво звучит. А на практике думаешь: если я сейчас не куплю, то пропущу минимум, оно начнёт расти и будет жалко покупать дороже, когда ещё совсем недавно могла бы купить дешевле.

Короче, пошла в Сбербанк и пополнила счёт. И что вы думаете: в этот момент было самое дно. smile:ura: Так что поймала. Даже не в стальных перчатках. Голыми руками.

По-умному, надо было держать долгосрочно. Но это я теперь задним умом знаю. А тогда опять: со дна же резкий рост начинается. И серебро – оно вообще металл весёлый, может за день процента на два вырасти, а то и больше. Так что даже в Зверьбанке с его зверским спредом быстро получается хорошая прибыль. И хочется эту прибыль, которая не идёт ни в какое сравнение с доходностью депозитов, зафиксировать. Пока она не ушла обратно рынку. Ведь падает серебро тоже быстро. Так что и во второй раз на серебряном счету были сделаны деньги smile8) , а потом оставалось только наблюдать, как цена растёт и растёт выше и выше. А у нас уже ничего нет. smile:cry:

И противно так устроена психология инвестора. Вместо того, чтобы радоваться зафиксированному доходу, больше жалеешь о недополученном. Хотя потом со временем всё воспринимается иначе. Сейчас вообще стало интересно вспомнить, как получилось поймать этот серебряный нож. И написать об этом в блог. smile:)

smile:!: Убедительная просьба: не поймите меня неправильно. Это не рекомендация ловить ножи! smile:notiam: Это просто история из жизни. Моей финансовой. Очередная. smile;)

Комментарии 1

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Надо руководствоваться двумя восточными мудростями:
1. Из пустого кувшина не нальешь.
2. Зимой белый снег падает сверху вниз.
Вывод из вышеизложенного:
Деньги и Россия не совместимы.
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