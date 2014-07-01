До сих пор продолжают комментировать пост, написанный два месяца назад.Там было про не совсем удачное начало моих инвестиций в драгоценные металлы. То есть сначала, как обычно новичкам, мне повезло. А потом начались убытки. От которых я даже уехала. Но потом всё-таки вернулась. К тому же разбитому корыту. И надо было продолжать как-то управлять своими финансами. И не только своими.Рублей у меня было в обрез. Цены на металлы стали опять снижаться. Но поскольку покупать было всё равно не на что, я просто спокойно наблюдала за падением. Уже такого шока, как в первый раз, не было.Потом папа как-то приходит и говорит: я шёл мимо обменника, увидел, что валюта сильно выросла. А у меня рубли неоприходованные, что теперь делать? Тогда это был просто всплеск, но после зимней девальвации любые колебания вызывали волнение и доверие к рублю ещё не восстановилось. Я думаю: нет, зачем покупать то, что выросло? Тем более валюты и так много. Надо купить то, что упало. Сильнее всего упало серебро. В первый раз купили на папины деньги серебро и была хорошая прибыль. Надо и сейчас купить.Мало ли что там в рекомендациях пишут. "Не ловите падающий нож". В смысле, не покупайте, когда цена падает. Дождитесь минимума и начала роста. Но это на словах красиво звучит. А на практике думаешь: если я сейчас не куплю, то пропущу минимум, оно начнёт расти и будет жалко покупать дороже, когда ещё совсем недавно могла бы купить дешевле.Короче, пошла в Сбербанк и пополнила счёт. И что вы думаете: в этот момент было самое дно.Так что поймала. Даже не в стальных перчатках. Голыми руками.По-умному, надо было держать долгосрочно. Но это я теперь задним умом знаю. А тогда опять: со дна же резкий рост начинается. И серебро – оно вообще металл весёлый, может за день процента на два вырасти, а то и больше. Так что даже в Зверьбанке с его зверским спредом быстро получается хорошая прибыль. И хочется эту прибыль, которая не идёт ни в какое сравнение с доходностью депозитов, зафиксировать. Пока она не ушла обратно рынку. Ведь падает серебро тоже быстро. Так что и во второй раз на серебряном счету были сделаны деньги, а потом оставалось только наблюдать, как цена растёт и растёт выше и выше. А у нас уже ничего нет.И противно так устроена психология инвестора. Вместо того, чтобы радоваться зафиксированному доходу, больше жалеешь о недополученном. Хотя потом со временем всё воспринимается иначе. Сейчас вообще стало интересно вспомнить, как получилось поймать этот серебряный нож. И написать об этом в блог.Убедительная просьба: не поймите меня неправильно. Это не рекомендация ловить ножи!Это просто история из жизни. Моей финансовой. Очередная.