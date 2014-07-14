Ключи от счастья

Небольшое дополнение к посту «Картофилия» http://www.banki.ru/blog/kha/5200.php .
Кроме карт, которыми можно платить, люди ещё коллекционируют карты разовых ключей для Интернет-банков. Видела в чьей-то отсканированной коллекции онлайн такую карту ВТБ24. В ВТБ24 у меня ИБ не подключён, поскольку платный и не нужен. Но есть такие карты четырёх других банков.
В Промсвязьбанке сейчас такого счастья уже нет. Они полностью перешли на sms-пароли.
Мастер-банка самого уже нет.
А картами Московского кредитного банка и Балтики до сих пор пользуюсь.
В МКБ цифры на обороте карты крупные, всегда хорошо видно. А у Балтики хоть за лупой лезь. Никакой заботы о клиенте.
Из недавних новостей. В МКБ sms-информирование по платёжным картам с 8 июля стало платное. Отказаться от него можно было в Интернет-банке. Но только если есть scratch-карта с кодами. (scratch скрести (англ.) Без неё счастья было не видать. Счастливые обладатели, вроде меня, отменяли ненужную услугу одним кликом. Остальные плакались, что надо идти в отделение за картой. Хотя, если всё равно туда пришёл, то зачем карта? (Кроме как для коллекции. ) Проще там в отделении сразу отказаться от sms-информирования.
Мне лично кажется, что для пользования Интернет-банком scratch-карты безопаснее sms. Хотя есть и другие мнения. Например, здесь в комментариях к статье. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=3733874 «Стой, кто скребёт».
А Вам приходилось ... скрести такие карты?
Комментарии 2
Если есть желание поколлекционировать, заведите карту и интернет банк в Авангарде. Они гибко подошли к вопросу
подтверждают платеж и по СМС и по карте (на выбор), а внушительные суммы только по карте. Он может пополнить вашу коллекцию. И буковки крупные.
Можно еще в траст обратиться. Тоже скретч карты используют, только буковки как у Балтики под микроскопом можно рассматривать.