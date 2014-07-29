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Сто постов

29.07.2014 11:07 7 1 115 просмотров
Это мой сотый пост.



Я вообще-то думала, что у меня их уже больше. Специально не считала, а тут зашла в таблицу рейтингов smile:oops: – вижу: 99. И сразу села писать сотый. smile:)

При ведении блога советуют ставить цели. Конкретные. В том числе выраженные количественно. Так что написать 100 постов в принципе может быть целью.

Но у меня такой не было. Моя цель – чтоб меня читали. Ну и как вот теперь сделать, чтобы читали все мои сто постов? Ведь Вы, наверно, сейчас этот пост прочтёте и пойдёте дальше по Интернету гулять? А не в моих архивах копаться полезете? Правильно? smile:D

Или есть среди вас новый читатель, которому этот пост нравится и он хочет что-то ещё почитать более раннее? (Можете здесь на этот вопрос не отвечать. Если стесняетесь. Мне всё равно приятно. Если кто-то после этой заметки ещё и в архивное заглянет.)

Нет, я понимаю: чтобы меня продолжали читать, мне надо написать ещё 100 постов. А потом ещё 1000 и так далее до самой смерти. И я даже надеюсь это сделать. smile:shuffle:

Может быть, буду постить не так часто, как раньше. Хотя вдохновение штука непредсказуемая. Я бы хоть каждый день по пять раз с удовольствием – но такой плодовитостью не отличаюсь. Раньше, начитавшись рекомендаций, что надо постить регулярно, так и делала. Благо было что. А сейчас думаю: а зачем надо-то? Ладно, профессиональному блогеру, который блогом деньги зарабатывает, ему понятно, зачем. А если я в своё удовольствие? По-моему, можно расслабиться. Тем более сто постов уже есть. Да и не сезон сейчас. Уже в прошлом году, в своё первое лето блоггинга, чувствовала, что летом активность в блогосфере падает. Так что, думаю, может, поберечь силы-то до осени?

А пока читайте мои сто постов. Или не читайте. Ладно, знаю я, что блогеру по-любому нужно о себе периодически напоминать. Чтобы трафик шёл. В том числе благодаря архивам. Нет, всё-таки поставить себе цель написать сто постов имеет смысл. Поэтому ставлю следующую: ещё сто. В идеале надо бы, конечно, и конкретный срок указать. Но я скажу, используя финансовый эзопов язык: среднесрочно. smile;)

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Поздравляю! Юбилей!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Юбилей у меня был на один год. А это так, магия круглого числа. smile:magic:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Даешь три нуля!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Почему со стороны кажется, что юбилей? Если бы я не посмотрела, я бы вообще этот момент упустила. Юбилей - это когда ДАТА круглая. smile:D
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