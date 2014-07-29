Это мой сотый пост.Я вообще-то думала, что у меня их уже больше. Специально не считала, а тут зашла в таблицу рейтингов– вижу: 99. И сразу села писать сотый.При ведении блога советуют ставить цели. Конкретные. В том числе выраженные количественно. Так что написать 100 постов в принципе может быть целью.Но у меня такой не было. Моя цель – чтоб меня читали. Ну и как вот теперь сделать, чтобы читали все мои сто постов? Ведь Вы, наверно, сейчас этот пост прочтёте и пойдёте дальше по Интернету гулять? А не в моих архивах копаться полезете? Правильно?Или есть среди вас новый читатель, которому этот пост нравится и он хочет что-то ещё почитать более раннее? (Можете здесь на этот вопрос не отвечать. Если стесняетесь. Мне всё равно приятно. Если кто-то после этой заметки ещё и в архивное заглянет.)Нет, я понимаю: чтобы меня продолжали читать, мне надо написать ещё 100 постов. А потом ещё 1000 и так далее до самой смерти. И я даже надеюсь это сделать.Может быть, буду постить не так часто, как раньше. Хотя вдохновение штука непредсказуемая. Я бы хоть каждый день по пять раз с удовольствием – но такой плодовитостью не отличаюсь. Раньше, начитавшись рекомендаций, что надо постить регулярно, так и делала. Благо было что. А сейчас думаю: а зачем надо-то? Ладно, профессиональному блогеру, который блогом деньги зарабатывает, ему понятно, зачем. А если я в своё удовольствие? По-моему, можно расслабиться. Тем более сто постов уже есть. Да и не сезон сейчас. Уже в прошлом году, в своё первое лето блоггинга, чувствовала, что летом активность в блогосфере падает. Так что, думаю, может, поберечь силы-то до осени?А пока читайте мои сто постов. Или не читайте. Ладно, знаю я, что блогеру по-любому нужно о себе периодически напоминать. Чтобы трафик шёл. В том числе благодаря архивам. Нет, всё-таки поставить себе цель написать сто постов имеет смысл. Поэтому ставлю следующую: ещё сто. В идеале надо бы, конечно, и конкретный срок указать. Но я скажу, используя финансовый эзопов язык: среднесрочно.