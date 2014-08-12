Гренобль меньше Лиона. Это объективный факт. Но зато он красивее. Это моё личное мнение.
Можете, если хотите, сравнить. Про Лион у меня есть здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/5093.php
И немножко здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/4334.php
Я была в Гренобле несколько раз. Первый раз только с телефоном, потом с фотоаппаратом. Поэтому фотки двух форматов.
Начался для меня Гренобль с автовокзала.
Это здание автовокзала, снятое фотоаппаратом позже. Первый раз я просто пересела там с одного автобуса на другой. С автобуса из Милана на вот этот местный.
Автобус, который едет в Альпы.
Потом приехала из Альп в город на однодневную экскурсию. Ещё не умея фотографировать телефоном и не взяв его с собой. Затем останавливалась в Гренобле на одну ночь у разных французов проездом, когда этого требовало расписание поездов и автобусов.
Есть в Гренобле и свой аэропорт. Оттуда летают самолёты в Рим. Лоукостеры. Классно на таком лететь. В ясную погоду, сидя около окна. Сначала видишь вершины гор, горные озёра сверху, потом море, море …
Заканчивался для меня Гренобль пару раз железнодорожным вокзалом.
Трамвай в Гренобле ещё лучше, чем в Лионе.
Движение организовано просто. Есть линия А, линия В и линия С.
В центре Гренобль - это маленький Париж.
В парижской топонимике тоже встречается Сталинград.
Фонтаны Гренобля.
Тот же фонтан осенью.
Это мама с дочкой, русские, живут в Гренобле. Дочка не инвалид. Она просто так неудачно упала. Причём дома на ровном месте. И маме пришлось возить её в поликлинику.
Бомжи в Гренобле есть. Тусуются ближе к вокзалу.
А это цивилизованные гренобльские собаки.
Ещё бомжовые привокзальные.
Другое животное.
Просто шарики.
Фонари.
Это мусорный ящик.
Мост на окраине. Из-под него приятный типично гренобльский вид.
Та же река.
Крепостная стена на той стороне – Бастилия. В Гренобле тоже есть. Вот ещё её кусочек с другой стороны.
Виды при подъёме наверх.
Здесь игра слов. Всем известно итальянское слово «баста». Что такое итальянская «паста», тоже не секрет. Когда вам в Италии накладывают еду и уже хватит, то надо сказать “Basta cosi”. А здесь прикололись. Там Италия совсем рядом.
Гренобльское граффити.
Литературное примечание. Как сказано по ссылке, в Лионе родился Сент-Экзюпери. В Гренобле родился Стендаль.
Вот теперь всё.
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