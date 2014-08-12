Гренобль меньше Лиона. Это объективный факт. Но зато он красивее. Это моё личное мнение. smile;)

Можете, если хотите, сравнить. Про Лион у меня есть здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/5093.php

И немножко здесь. http://www.banki.ru/blog/kha/4334.php

Я была в Гренобле несколько раз. Первый раз только с телефоном, потом с фотоаппаратом. Поэтому фотки двух форматов.

Начался для меня Гренобль с автовокзала.



Это здание автовокзала, снятое фотоаппаратом позже. Первый раз я просто пересела там с одного автобуса на другой. С автобуса из Милана на вот этот местный.



Автобус, который едет в Альпы.

Потом приехала из Альп в город на однодневную экскурсию. Ещё не умея фотографировать телефоном и не взяв его с собой. Затем останавливалась в Гренобле на одну ночь у разных французов проездом, когда этого требовало расписание поездов и автобусов.

Есть в Гренобле и свой аэропорт. Оттуда летают самолёты в Рим. Лоукостеры. Классно на таком лететь. В ясную погоду, сидя около окна. Сначала видишь вершины гор, горные озёра сверху, потом море, море …



Заканчивался для меня Гренобль пару раз железнодорожным вокзалом.



Трамвай в Гренобле ещё лучше, чем в Лионе.



Движение организовано просто. Есть линия А, линия В и линия С.



В центре Гренобль - это маленький Париж.











В парижской топонимике тоже встречается Сталинград.

Фонтаны Гренобля.



Тот же фонтан осенью.









Это мама с дочкой, русские, живут в Гренобле. Дочка не инвалид. Она просто так неудачно упала. Причём дома на ровном месте. И маме пришлось возить её в поликлинику.





Бомжи в Гренобле есть. Тусуются ближе к вокзалу.



А это цивилизованные гренобльские собаки.





Ещё бомжовые привокзальные.



Другое животное.



Просто шарики.



Фонари.





Это мусорный ящик. smile:D



Мост на окраине. Из-под него приятный типично гренобльский вид.



Та же река.



Крепостная стена на той стороне – Бастилия. В Гренобле тоже есть. Вот ещё её кусочек с другой стороны.



Виды при подъёме наверх.









Здесь игра слов. Всем известно итальянское слово «баста». Что такое итальянская «паста», тоже не секрет. Когда вам в Италии накладывают еду и уже хватит, то надо сказать “Basta cosi”. А здесь прикололись. Там Италия совсем рядом.

Гренобльское граффити.



Литературное примечание. Как сказано по ссылке, в Лионе родился Сент-Экзюпери. В Гренобле родился Стендаль.

Вот теперь всё. smile:)