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Кто-то сорит деньгами

19.08.2014 11:06 11 1 119 просмотров
Жду электричку, чтобы вернуться домой с дачи. Вижу в траве лежит что-то похожее на деньги. Не наши, а какие-то иностранные. Не поленилась дойти до схода с платформы и вернуться до того места по земле. Чтобы посмотреть, что же там такое. Подняла купюру. Цветом она оказалась жовто-блакитная, а сбоку была надпись «Одна гривня». Я таких никогда раньше в руках не держала. И даже в глаза не видела.

Думаю: откуда она здесь? С поезда, что ли, выпала? У нас киевское направление. И там, например, такие поезда ездят.



Раньше они вызывали у меня только приятные ассоциации. А сейчас не очень.

Зато дензнак пробудил эмоции исключительно положительные. Несмотря на то, что был грязный. И что курс гривны сейчас сильно упал. Я не отслеживаю, но видела в Интернете писали.

Мне эта деньга всё равно только для коллекции. И теперь ещё можно лишний раз в блог написать. В тему сайта. Раз уж такой сюжет в буквальном смысле слова подбросили.

Я вообще отмыванием денег не занимаюсь. Но эту одногривенную бумажку вымыла дома с мылом и высушила. Только что утюгом не прогладила.

В принципе у меня тут в шаговой доступности, ближе к Киевскому вокзалу, есть обменники с курсом гривны на табло. Но менять не буду. Сохраню эту первую в своей жизни гривну на память.

Уже в электричке подумала: а может, кто-то специально в окно выбросил? Есть же такая примета. Чтобы вернуться. Живым …

Потом: нет, ведь тогда, наверно, скорее бы монетку бросили? Кидать в окно купюры, пусть даже некрупные, всё же, по-моему, опрометчиво. Или из кармана у какого-нибудь местного дачника выпала? Но зачем в Подмосковье носить в карманах гривны?



Привычка собирать деньги, которые плохо лежат, была у меня ещё в детстве

http://www.banki.ru/blog/kha/3985.php

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Гривна уже не деньги? smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Почему же не деньги? Вон какой график красивый.

[img]http://www.forexmaster.ru/content/graphic.php?width=468&height=340&ticker=UAHRUB&history=200[/img]
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Нарисовать че хошь можно!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И я знаю кто виноват!)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Виноват был файл php. Сейчас в Яндексе всё по-новому, но всё-таки там остался этот код, который надо сюда вставлять. Только он теперь какими-то лишними символами окружён. Если их убрать, вставляется. smile:)

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Мелковат график!(( Ничего не видно!))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Как же не видно! Сначала обвал, потом консолидация в диапазоне. smile:oops:
Причём даже в разных тайм-фреймах так.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Все равно не деньги!))))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Не была в Киеве уже сто лет, и гривну никогда не видела. Теперь хоть знаю, как выглядит. Спасибо, Оля! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я тоже на Украине только в советское время была. Поэтому так рада находке. smile:D
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