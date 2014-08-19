Кто-то сорит деньгами

Жду электричку, чтобы вернуться домой с дачи. Вижу в траве лежит что-то похожее на деньги. Не наши, а какие-то иностранные. Не поленилась дойти до схода с платформы и вернуться до того места по земле. Чтобы посмотреть, что же там такое. Подняла купюру. Цветом она оказалась жовто-блакитная, а сбоку была надпись «Одна гривня». Я таких никогда раньше в руках не держала. И даже в глаза не видела.Думаю: откуда она здесь? С поезда, что ли, выпала? У нас киевское направление. И там, например, такие поезда ездят.Раньше они вызывали у меня только приятные ассоциации. А сейчас не очень.Зато дензнак пробудил эмоции исключительно положительные. Несмотря на то, что был грязный. И что курс гривны сейчас сильно упал. Я не отслеживаю, но видела в Интернете писали.Мне эта деньга всё равно только для коллекции. И теперь ещё можно лишний раз в блог написать. В тему сайта. Раз уж такой сюжет в буквальном смысле слова подбросили.Я вообще отмыванием денег не занимаюсь. Но эту одногривенную бумажку вымыла дома с мылом и высушила. Только что утюгом не прогладила.В принципе у меня тут в шаговой доступности, ближе к Киевскому вокзалу, есть обменники с курсом гривны на табло. Но менять не буду. Сохраню эту первую в своей жизни гривну на память.Уже в электричке подумала: а может, кто-то специально в окно выбросил? Есть же такая примета. Чтобы вернуться. Живым …Потом: нет, ведь тогда, наверно, скорее бы монетку бросили? Кидать в окно купюры, пусть даже некрупные, всё же, по-моему, опрометчиво. Или из кармана у какого-нибудь местного дачника выпала? Но зачем в Подмосковье носить в карманах гривны?Привычка собирать деньги, которые плохо лежат, была у меня ещё в детстве