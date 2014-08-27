Я поехала в Плёс неожиданно. Услышала про поездку и сказала, что мечтаю туда поехать, но один раз уже сорвалось. И мне предложили: поехали с нами завтра утром.
Я тогда всё больше за границу ездила. Но что в Европу на два месяца, что по родной стране на несколько дней, всё равно надо взять почти одно и то же. Так что собралась быстро, почти автоматически. Я в Европу тоже любила с одним маленьким рюкзаком ездить. Встречающие обычно бывали слегка озадачены.
Был у меня на моей последней работе в офисе начальник. Итальянец. Монах. Очень много путешествовал. И по России, и за границу. И чуть ли не обладал способностью быть одновременно в нескольких местах. Бывало, придёшь в офис, когда он должен из поездки вернуться. Сумка его есть, а самого его нет. Потом звонит, просит что-нибудь из сумки достать.
Любопытные сотрудники спрашивали: а что он берёт с собой в путешествия? Я отвечала: Библию и полотенце. Не сильно преувеличивая. Или, скорее, не преуменьшая.
Я всё-таки в Плёс немножко побольше взяла. Ещё перевод один свой захватила неотредактированный перечитать. А остальная работа решила, подождёт. Не волк. Раз подвернулась возможность осуществить свою мечту. А то опять сорвётся.
Вся компания должна была разместиться на турбазе, а для меня в последний момент там уже места не оказалось. Поэтому пристроили в дом в семью, которая сдавала второй этаж. Так что звёзд у меня было побольше, чем у остальных. Кроме меня наверху никого, здесь же все удобства, да ещё в углу газовая плита. А турбазные спали все вместе в одной большой комнате.
Вечером все пошли смотреть закат над Волгой. А я опоздала. Писала дневник. Поскольку уже в автобусе была масса впечатлений. А в пути ничего не писала, потому что всю дорогу общалась с соседкой. Она ехала забирать дочку из пионерлагеря. До окончания смены. Не нравится девушке, пишет забери меня отсюда. Вот как бывает. Тут мечтаешь поехать и не можешь. А кому-то не нравится.
Пришла на берег только когда солнце уже село. Но мне все тут же начали демонстрировать свои фотки заката. Здорово! Я на следующий день тоже телефоном нащёлкала. Но все те фотографии пропали. Так что здесь ничего вставлять не буду. Буду только жаловаться, что фотографий нет.
Утром во время пробежки прибежала на то же место. Солнце уже взошло и было ровно на том же уровне, что и на фотках с закатом. На турбазе все ещё спали. И я подумала: а я зато рассвет увидела. А рассвет – это лучше, чем закат.
Окно моей комнаты было расположено так, что просыпаясь утром, я видела высокую берёзу. От её созерцания возникало желание приехать сюда ещё раз осенью. Когда она будет вся жёлтая. И ведь приехала. И долгое время у меня в телефоне фоновой фотографией была другая жёлтая берёза на берегу Волги. А потом всё полетело …
Это в Плёсе Левитан свои берёзки рисовал. И сейчас это тоже место паломничества художников. В тот раз мне рассказывали, что они там недвижимость скупают. Старые деревенские дома по дешёвке. А какую-нибудь развалюху можно было вообще почти даром взять. Я даже подумала: может быть, мне тоже немосковской недвижимостью обзавестись? Диверсифицировать, опять же, сбережения. А то всё депозиты да депозиты.
У нас про некоторые места любят говорить «русская Швейцария». Я писала в заметке про Звенигород. http://www.banki.ru/blog/kha/4841.php Что про Плёс тоже так говорят. В Плёсе ещё некоторые итальянские места вспоминаются. А в лесу, который там сзади, было похоже на французский альпийский лес. На вопрос, почему деревья такие высокие, геологи из компании отвечали: потому что древний и ничего не строят. А ещё в почве карбонаты.
На третий день компания собралась ехать в Кострому. На местном грузовике. Я поняла, что поторопилась с покупкой обратного билета. На автобус в Москву из Плёса. Надо было ехать с ними и возвращаться из Костромы. Но поехать в Кострому хотелось – да я ещё и могла успеть на свой автобус. Хотя времени уже оставалось в обрез.
Сейчас очень рада, что съездила тогда в Кострому. Хотя даже не мечтала. Туда я уже вряд ли когда-нибудь вернусь. На автобус, конечно, опоздала. Уехал и мои 312 рублей увёз. Зато спала ночью на кровати, а ехала на следующий день днём. Ночной автобус – это не ночной поезд. Спать в кресле удовольствие небольшое. Если вообще уснёшь.
Домой приехала часа в 4 дня и через 20 минут уже сидела за компьютером работала. Такая у фрилансера жизнь. Свобода свободой – но для работы время тоже нужно находить. И ещё неизвестно, стала бы я работать в этот день после ночи в автобусе. А что такое 312 рублей? Не помню, сколько я тогда брала за условную страницу. Но, наверно, что-то около того.
Фотографии телефонные жалко гораздо больше. Надо ведь напоследок ещё раз пожаловаться.
Комментарии 0