Мой первый депозит

Вы помните свой первый депозит? Он был в Сбербанке? Или Вы сразу отнесли в какое-то более продвинутое место?У меня сначала там был только вклад «Зарплатный». Он назывался «вклад», к нему выдавалась сберкнижка – но доходность по нему была отрицательная. Нет, начислялся 0,1% годовых. Однако при снятии наличных, пришедших безналичным путём, вычитался один процент от суммы. Мне на эту книжку перечисляли деньги за разовые переводы для Санкт-Петербурга. Там была та же организация, что и в Москве, но юридически она была другим юридическим лицом. Поэтому они должны были каждый раз заключать отдельный договор и по нему платить. Сначала мне возили наличные поездом из Петербурга в Москву. Потом новый директор решил действовать более цивилизовано и меня обязали завести сберкнижку. Про один процент в Санкт-Петербурге были в курсе и включали его в переводимую сумму.Когда к концу года на этой сберкнижке скопилась какая-никакая сумма, я сподвигнулась открыть мой первый в жизни настоящий вклад. С доходностью аж 7 процентов. Там же в Сбербанке. Про другие банки и мысли не было. Это был 2004 год. Получила вторую сберкнижку. На которую деньги были переведены с первой безналично. За вычетом того самого процента. Но я вышла из банка довольная. Думая: что мне один процент! Если теперь будет семь. Вот такая я была тогда «финансово грамотная». С двумя сберкнижками.Это первая. При открытии «вклада» нужно было обязательно положить 10 рублей.