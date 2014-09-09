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Мой первый депозит

09.09.2014 16:44 11 1 282 просмотра
Вы помните свой первый депозит? Он был в Сбербанке? Или Вы сразу отнесли в какое-то более продвинутое место?

У меня сначала там был только вклад «Зарплатный». Он назывался «вклад», к нему выдавалась сберкнижка – но доходность по нему была отрицательная. Нет, начислялся 0,1% годовых. Однако при снятии наличных, пришедших безналичным путём, вычитался один процент от суммы. Мне на эту книжку перечисляли деньги за разовые переводы для Санкт-Петербурга. Там была та же организация, что и в Москве, но юридически она была другим юридическим лицом. Поэтому они должны были каждый раз заключать отдельный договор и по нему платить. Сначала мне возили наличные поездом из Петербурга в Москву. Потом новый директор решил действовать более цивилизовано и меня обязали завести сберкнижку. Про один процент в Санкт-Петербурге были в курсе и включали его в переводимую сумму.

Когда к концу года на этой сберкнижке скопилась какая-никакая сумма, я сподвигнулась открыть мой первый в жизни настоящий вклад. С доходностью аж 7 процентов. Там же в Сбербанке. Про другие банки и мысли не было. Это был 2004 год. Получила вторую сберкнижку. На которую деньги были переведены с первой безналично. За вычетом того самого процента. Но я вышла из банка довольная. Думая: что мне один процент! Если теперь будет семь. Вот такая я была тогда «финансово грамотная». С двумя сберкнижками.

Это первая. При открытии «вклада» нужно было обязательно положить 10 рублей.

Комментарии 11

Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Ольга, думаю, из тех кто родился в СССР чуть ли не у каждого были такие сберкнижки smile:)
Арсений М  (barseg)
#
У меня все еще трудовая похожая smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
У меня тоже зелёная с серпом и молотом. И на последней странице "Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС". smile:)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Первый блин комом?)))
Ольга Курочкина  (kha)
#
Почему комом. Хороший депозит. "Накопительный", кажется, назывался. Для того, кто Банки.ру только через семь лет начнёт читать, очень хорошо. smile:shuffle:
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
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Сейчас хороших депозитов нету!(((
Ольга Курочкина  (kha)
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Да, я хотела что-нибудь зафиксить на будущее - а меньше 10% неинтересно ... smile:|
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А хотелось бы 18-20!)))
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Осознанно - Сбер был первым. Положил туда 10 тысяч.
Неосознанно тоже Сбер, там на мое имя открывали родители, супер вклад, который должен был меня озолотить к совершеннолетию...
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у меня там расходная операция видна 30.12.2004 на 27000. Тоже сумма сохранилась для истории. smile:D
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