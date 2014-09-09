Мой первый депозит

Вы помните свой первый депозит? Он был в Сбербанке? Или Вы сразу отнесли в какое-то более продвинутое место?
У меня сначала там был только вклад «Зарплатный». Он назывался «вклад», к нему выдавалась сберкнижка – но доходность по нему была отрицательная. Нет, начислялся 0,1% годовых. Однако при снятии наличных, пришедших безналичным путём, вычитался один процент от суммы. Мне на эту книжку перечисляли деньги за разовые переводы для Санкт-Петербурга. Там была та же организация, что и в Москве, но юридически она была другим юридическим лицом. Поэтому они должны были каждый раз заключать отдельный договор и по нему платить. Сначала мне возили наличные поездом из Петербурга в Москву. Потом новый директор решил действовать более цивилизовано и меня обязали завести сберкнижку. Про один процент в Санкт-Петербурге были в курсе и включали его в переводимую сумму.
Когда к концу года на этой сберкнижке скопилась какая-никакая сумма, я сподвигнулась открыть мой первый в жизни настоящий вклад. С доходностью аж 7 процентов. Там же в Сбербанке. Про другие банки и мысли не было. Это был 2004 год. Получила вторую сберкнижку. На которую деньги были переведены с первой безналично. За вычетом того самого процента. Но я вышла из банка довольная. Думая: что мне один процент! Если теперь будет семь. Вот такая я была тогда «финансово грамотная». С двумя сберкнижками.
Это первая. При открытии «вклада» нужно было обязательно положить 10 рублей.
Комментарии 11
Неосознанно тоже Сбер, там на мое имя открывали родители, супер вклад, который должен был меня озолотить к совершеннолетию...